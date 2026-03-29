干邑二十年陳皮煎雞鍋材料/做法一文睇清 伍寶明師傅6招秘訣教煮惹味粵菜 香港會議展覽中心中餐廳廚房助理行政總廚｜香港情味
發佈時間：11:00 2026-03-29 HKT
廣東人常說「無雞不成宴」，可見這種食材在粵菜中具舉足輕重的地位。擅長粵式料理及中西合璧佳餚的伍寶明師傅（香港會議展覽中心中餐廳廚房助理行政總廚），今天示範干邑二十年陳皮煎雞鍋的食譜，加入中式陳皮及西式的干邑提香，既保留雞肉鮮美，又豐富味道層次。
干邑二十年陳皮煎雞鍋材料/做法一文睇清
示範菜式：干邑二十年陳皮煎雞鍋
- 材料：三黃雞 半隻、蒜片 3瓣、乾葱片 2粒、芫荽 80克、葱 80克、新鮮沙薑粒 80克、二十年陳皮 10克、干邑 40毫升
- 醃料：鹽 5克、糖 10克、生抽 10毫升、老抽 5毫升、蒜蓉 5克、生粉 5克、果皮水 少許、雞粉 少許、蠔油 少許
- 醬汁：干邑 10毫升、美極 1茶匙、蠔油 1茶匙、老抽 少許
做法：
- 葱及芫荽切粒，陳皮加水蒸軟及切絲，留起陳皮水。
- 洗淨三黃雞後斬件，吸乾水分，加醃料醃10分鐘。
- 燒熱鑊加油，煎香雞件，取出及隔油。將醬汁材料拌勻。
- 起油鑊爆香沙薑粒，雞件回鑊加醬汁炒勻，上蓋焗4分鐘。
- 加陳皮絲、葱粒及芫荽粒，與雞件炒勻，取出備用。
- 燒熱鍋放乾葱片、蒜片及雞件，淋上干邑加蓋焗1分鐘。
6招秘訣教煮干邑二十年陳皮煎雞鍋
- 三黃雞油脂甘香、肉質嫩滑，適合各種烹法。
- 雞斬件用廚房紙抹乾水分，醃製時更易入味。
- 用干邑代替米酒入饌，能提升香氣及層次。
- 二十年陳皮甘醇順喉，還具去膩作用。
- 醃好的雞件，先煎香迫出多餘油分，吃起來不會油膩。
- 圍着鍋邊淋上干邑再略焗，令將酒味浸入雞肉中。
伍寶明師傅感言：珍視傳統 努力創新
為甚麼入行？小時候的想法真的很簡單，因為從小就喜歡煮食，看着方太在電視上教煮餸：「今日教大家煮一味家常菜」，自己又跟着嘗試。就是這樣，十幾歲便入了行，從酒樓開始，轉到酒店中廚，然後今天來到香港會議展覽中心。這二十多年頭，我慶幸有機會見證及體驗到香港中菜的演變。
香港中菜特別之處，在於不但要保留傳統，還要不斷融合與創新，既可以保存傳統味道，又需要有新鮮感讓顧客有不同感受。中西合璧，賣相既精緻，味道亦要好，還要讓人想拍照留念打卡，這樣才能令人留下深刻印象。與此同時，設計餐單時亦要考慮到環境保護、健康食材等因素。
在酒店那段日子，讓我對味道有更深的體會。機場每天有很多旅客匆匆忙忙，吃完一頓飯就上飛機。我常常在想，有甚麼菜式能讓他們記住香港？就在那時候，我創作了「玻璃藤椒鴿」。這道菜是川菜與粵菜的融合，做法相當講究功夫，上菜時，我特意用一個精緻的盒子盛載，讓客人一打開，眼前一亮，還未品嘗已經想拿起手機拍照。我希望他們吃完之後，有記憶點，記得香港有一道如此特別的菜式。
轉到會展中心的中菜餐廳中庭工作後，我又有另一番的體會。這裏每天都有來自世界各地的訪客出席會議、舉辦或參加本地及國際的活動，餐單設計上要比較多元化而且我們要懂得靈活變通，以滿足顧客的不同需要。我更加想做到客人會因為餐廳獨特的傳新融合風格、美食及服務，特意前來品嘗我們為他們炮製的味道回憶。
時代不同了，現在的年輕一輩喜歡漂亮、喜歡精緻，位上菜式成為潮流。我們的定位就是傳統加創新，我們要保留傳統中菜的精髓，同時要不斷演變，要懂得在中間取個平衡，菜式既可精緻，也可大氣。
所以接下來我嘗試去設計一個嶄新的菜單，每道菜除了有味道、有賣相，還想注入一個香港故事在背後。讓客人吃完之後，不但覺得美味，還會記得香港有這樣的故事。有故事，才能打動人心。
1. 最難忘的美食？
狗仔粉。伍師傅小時候難得有機會出外用餐，記得那時媽媽或姐姐偶爾帶他去吃狗仔粉，樸實無華的街頭小吃，配上大地魚熬製的湯底、鯪魚肉、冬菇和菜脯，是山珍海味也無法媲美的佳餚。
2.最具挑戰性的食材？
乳鴿。伍師傅認為，炮製手工菜「富貴鴿」的過程中，處理乳鴿步驟甚考廚師手藝。原隻乳鴿須去骨並令鴿皮完整無損，還要經過釀入配料、鮮炸，以及加鮑汁燜煮等繁複工序，才能保留菜式造型及最佳風味。
文：EH 圖：星島日報