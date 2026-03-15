櫻花蝦豬油渣蒜心小炒王材料/做法一文睇清 關志剛師傅4招秘訣教煮鑊氣小炒 八一漁八主任廚師｜香港情味

中菜注重鑊氣與選材，小炒尤其考中菜大廚控制火候的功力。擅長炮製小炒的關志剛師傅（八一漁八主任廚師），今天示範櫻花蝦豬油渣蒜心小炒王的食譜，利用酥脆的櫻花蝦豐富口感及增香提鮮，是適合佐酒下飯的鑊氣小炒。

櫻花蝦豬油渣蒜心小炒王材料/做法一文睇清

示範菜式：櫻花蝦豬油渣蒜心小炒王

材料：韭菜花 100克、蒜心 100克、櫻花蝦 20克、菜脯 10克、蝦乾 30克、豬油渣 10克、花蜆 200克、鹽 5克、糖 5克、紹酒 20毫升、生粉水 適量、紅辣椒 少許、葱段 少許、蒜蓉 半茶匙

做法：

花蜆蒸2分鐘，去殼及起肉。蒜心刨去表皮，切段。紅辣椒切片。 韭菜花切去頭尾段，切段。蝦乾加入清水浸泡半小時，瀝乾。 櫻花蝦走油及瀝油，分別炸香豬油渣及蝦乾。 起油鑊，分別略炒花蜆肉、菜脯及韭菜花。 蒜心走油後加入滾水中，加入鹽、糖調味及略煮，撈起及瀝乾。起油鑊，爆香紅辣椒、葱段及蒜蓉。 下韭菜花、蒜心、菜脯、蝦乾、豬油渣及花蜆肉炒勻。用生粉水埋芡，加紹酒炒勻上碟，灑上櫻花蝦。

4招秘訣 教煮櫻花蝦豬油渣蒜心小炒王

將櫻花蝦走油，可令口感酥脆，為小炒增添香口。 最後才下紹酒能增加鑊氣及有提香作用。 豬油渣可於部分雜貨南貨舖買到。 每款食材都須分別炒香及走油，才能封鎖香味。

關志剛師傅感言：承傳不守舊，創新不忘本

我入廚二十多年。對我而言，烹飪起初是生活所需，後來卻成為更深層的追求。我成長於一個以食物傳遞關懷的家庭，7歲便開始穿梭街市，為家人買菜煮飯，這段早年經歷點燃了我對食材與技藝的終生熱忱。如今，我擔任八一漁八主任廚師，我想將這份好奇與用心注入每道菜餚。

我深切認同，在時代洪流與科技進步面前，作為一名中廚，扎實的基本功與精湛的手藝始終是立足之本。儘管新型設備與預製菜能帶來效率，但我始終堅信，唯有通過不懈的嘗試、虛心納諫，並在爐火與食材間不斷精進，才能真正掌握烹飪的藝術，為食客呈獻觸動味蕾的佳餚，這是我個人廚藝生涯的信念基石。

受曾烹製傳統圍村盛宴的祖父與叔伯影響，我從小視食物為聯繫人心、傳遞溫暖的橋梁。現今中餐的發展日新月異，融匯了多元文化元素，菜式面貌豐富。作為一名廚師，我時刻警惕自己必須緊跟時代步伐，不僅深入鑽研傳統烹飪精髓，更主動學習並吸納新的烹飪理念、食材搭配及技術。我深知，只有不斷學習與創新，才能在瞬息萬變的餐飲市場中保持競爭力，烹製出既有傳承又有新意的作品。特別是在香港這個中西文化交匯之地，中餐既保留了粵菜的經典文化，又孕育出無數創意料理。我視此為挑戰亦是機遇，致力於在保留粵菜深厚底蘊的同時，注入現代元素和個人巧思，力求在傳統與創新之間取得精妙的平衡，讓食客在品味經典的同時，也能感受到中餐的無限可能。我深信，保持粵菜的經典精髓，是我們這一代中廚不可或缺的使命。

我深明現今一位成功的廚師，其能力已遠不止於爐火之間。除了精湛的廚藝，更需具備全面的管理能力、市場觸覺。我積極培養自身的這些多元能力，力求成為一位不僅能烹調美食，更能理解並應對餐飲行業複雜挑戰的現代廚師。我的目標很簡單：讓客人感到飽足歡喜，並體會到被重視的溫度。我將繼續以滿腔熱情，為中餐業的人才培養與傳承精神貢獻一份力量，確保我們能夠與時俱進，不斷超越，為食客帶來卓越的用餐體驗。

1.最難忘的美食？

魚香茄子燜米粉。關師傅小時候最喜歡去港式茶餐廳吃這款地道美食，當時的做法比現今的講究。魚香茄子炮製得鑊氣十足，燜米粉會預先煎至焦脆，簡單的食材卻是久違的風味。

2.最具挑戰性的食材？

柚皮。關師傅認為，柚皮不但是工序繁複費時的手工菜，還注重每個處理步驟，經過汆水、反覆啤水去掉苦澀外，另須用魚湯耐心煮至入味，才能有入口清香鮮美的效果。

文：EH 圖：星島日報

