櫻花蝦豬油渣蒜心小炒王材料/做法一文睇清 關志剛師傅4招秘訣教煮鑊氣小炒 八一漁八主任廚師｜香港情味
發佈時間：11:00 2026-03-15 HKT
中菜注重鑊氣與選材，小炒尤其考中菜大廚控制火候的功力。擅長炮製小炒的關志剛師傅（八一漁八主任廚師），今天示範櫻花蝦豬油渣蒜心小炒王的食譜，利用酥脆的櫻花蝦豐富口感及增香提鮮，是適合佐酒下飯的鑊氣小炒。
櫻花蝦豬油渣蒜心小炒王材料/做法一文睇清
示範菜式：櫻花蝦豬油渣蒜心小炒王
- 材料：韭菜花 100克、蒜心 100克、櫻花蝦 20克、菜脯 10克、蝦乾 30克、豬油渣 10克、花蜆 200克、鹽 5克、糖 5克、紹酒 20毫升、生粉水 適量、紅辣椒 少許、葱段 少許、蒜蓉 半茶匙
做法：
- 花蜆蒸2分鐘，去殼及起肉。蒜心刨去表皮，切段。紅辣椒切片。
- 韭菜花切去頭尾段，切段。蝦乾加入清水浸泡半小時，瀝乾。
- 櫻花蝦走油及瀝油，分別炸香豬油渣及蝦乾。
- 起油鑊，分別略炒花蜆肉、菜脯及韭菜花。
- 蒜心走油後加入滾水中，加入鹽、糖調味及略煮，撈起及瀝乾。起油鑊，爆香紅辣椒、葱段及蒜蓉。
- 下韭菜花、蒜心、菜脯、蝦乾、豬油渣及花蜆肉炒勻。用生粉水埋芡，加紹酒炒勻上碟，灑上櫻花蝦。
4招秘訣 教煮櫻花蝦豬油渣蒜心小炒王
- 將櫻花蝦走油，可令口感酥脆，為小炒增添香口。
- 最後才下紹酒能增加鑊氣及有提香作用。
- 豬油渣可於部分雜貨南貨舖買到。
- 每款食材都須分別炒香及走油，才能封鎖香味。
關志剛師傅感言：承傳不守舊，創新不忘本
我入廚二十多年。對我而言，烹飪起初是生活所需，後來卻成為更深層的追求。我成長於一個以食物傳遞關懷的家庭，7歲便開始穿梭街市，為家人買菜煮飯，這段早年經歷點燃了我對食材與技藝的終生熱忱。如今，我擔任八一漁八主任廚師，我想將這份好奇與用心注入每道菜餚。
我深切認同，在時代洪流與科技進步面前，作為一名中廚，扎實的基本功與精湛的手藝始終是立足之本。儘管新型設備與預製菜能帶來效率，但我始終堅信，唯有通過不懈的嘗試、虛心納諫，並在爐火與食材間不斷精進，才能真正掌握烹飪的藝術，為食客呈獻觸動味蕾的佳餚，這是我個人廚藝生涯的信念基石。
受曾烹製傳統圍村盛宴的祖父與叔伯影響，我從小視食物為聯繫人心、傳遞溫暖的橋梁。現今中餐的發展日新月異，融匯了多元文化元素，菜式面貌豐富。作為一名廚師，我時刻警惕自己必須緊跟時代步伐，不僅深入鑽研傳統烹飪精髓，更主動學習並吸納新的烹飪理念、食材搭配及技術。我深知，只有不斷學習與創新，才能在瞬息萬變的餐飲市場中保持競爭力，烹製出既有傳承又有新意的作品。特別是在香港這個中西文化交匯之地，中餐既保留了粵菜的經典文化，又孕育出無數創意料理。我視此為挑戰亦是機遇，致力於在保留粵菜深厚底蘊的同時，注入現代元素和個人巧思，力求在傳統與創新之間取得精妙的平衡，讓食客在品味經典的同時，也能感受到中餐的無限可能。我深信，保持粵菜的經典精髓，是我們這一代中廚不可或缺的使命。
我深明現今一位成功的廚師，其能力已遠不止於爐火之間。除了精湛的廚藝，更需具備全面的管理能力、市場觸覺。我積極培養自身的這些多元能力，力求成為一位不僅能烹調美食，更能理解並應對餐飲行業複雜挑戰的現代廚師。我的目標很簡單：讓客人感到飽足歡喜，並體會到被重視的溫度。我將繼續以滿腔熱情，為中餐業的人才培養與傳承精神貢獻一份力量，確保我們能夠與時俱進，不斷超越，為食客帶來卓越的用餐體驗。
1.最難忘的美食？
魚香茄子燜米粉。關師傅小時候最喜歡去港式茶餐廳吃這款地道美食，當時的做法比現今的講究。魚香茄子炮製得鑊氣十足，燜米粉會預先煎至焦脆，簡單的食材卻是久違的風味。
2.最具挑戰性的食材？
柚皮。關師傅認為，柚皮不但是工序繁複費時的手工菜，還注重每個處理步驟，經過汆水、反覆啤水去掉苦澀外，另須用魚湯耐心煮至入味，才能有入口清香鮮美的效果。
文：EH 圖：星島日報
延伸閱讀：
懷舊灌湯餃做法/材料一文睇｜葉銘惠師傅3招秘訣教製古早點心 台北文華東方酒店雅閣中菜廳副總廚｜香港情味
避風塘脆米煎釀三寶做法/材料一文睇｜薛穎雋師傅5招秘訣教煮港式美食 香港萬麗海景酒店中餐副行政總廚｜香港情味