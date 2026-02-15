避風塘脆米煎釀三寶做法/材料一文睇｜薛穎雋師傅5招秘訣教煮港式美食 香港萬麗海景酒店中餐副行政總廚｜香港情味

避風塘脆米煎釀三寶結合港式避風塘菜與街頭小食，精通粵菜手藝的薛穎雋師傅（香港萬麗海景酒店中餐副行政總廚），今天示範如何將兩款滋味地道膳食合二為一，讓親民的街頭美食變得香辣鮮美、酥脆惹味。

避風塘脆米煎釀三寶做法/材料一文睇

示範菜式：避風塘脆米煎釀三寶

材料：蒜蓉 160克、白飯 80克、蝦膠 240克、茄子 240克、青椒 1隻、紅椒 2隻、辣椒乾 40克、乾葱 6粒、葱白段 60克、指天椒粒 適量、紅尖椒粒 適量、鹽 適量、糖 適量、雞粉 適量、生粉 適量、油 適量、淮鹽 少許

脆漿：脆漿粉 120克、水 100毫升、油 2湯匙

做法：

青、紅椒切塊，茄子切厚塊及𠝹開中間成夾狀。蝦膠加雞粉、鹽和糖攪拌均勻。 把水分兩次加入脆漿粉中，攪拌至無顆粒，下油拌勻。青、紅椒及茄子撲上生粉，釀入蝦膠。 將白飯鋪平吹乾。用180度滾油炸脆白飯及隔油，加雞粉、鹽和糖拌勻。 起油鑊，燒滾油至130度，炸蒜蓉至金黃色及乾身，加入脆米中撈勻。 三寶沾上脆漿，放入130度滾油中炸2分鐘，取出及瀝乾油分。把油加熱至150度，加入乾葱粒及辣椒乾炸香，備用。 起油鑊炒香紅尖椒粒、指天椒粒及葱白段，乾葱粒及辣椒乾回鑊炒勻。加入三寶，用雞粉和淮鹽調味，下蒜蓉脆米炒勻。

5招秘訣 學煮避風塘脆米煎釀三寶

要做到正宗避風塘風味，秘訣是所有配料都要現炸，避免香氣流失。 處理脆米，最好用水分較少的米飯如隔夜飯，炸前須將飯鋪平及吹乾，越乾身炸起來越酥脆。 辣椒乾水分極少，不宜久炸，否則容易焦黑。 煎釀三寶除青、紅椒及茄子，亦可用豆腐、豆卜或紅腸。 建議以蝦膠代替鯪魚肉，口感更爽口彈牙。



薛穎雋師傅感言：華膳擁有無限可能

中餐，是流淌在華人血脈中的味覺記憶。中菜在歷史的長河中源遠流長，承載着世代相傳的智慧與情感； 如今，我能成為中廚一員，深感榮幸，更深知肩負的責任，不僅僅是烹飪，更是文化的傳承與創新。

我將致力於推動中餐的永續發展。 這是一場關於「守正」與「創新」的辯證。 「守正」，意味着尊重傳統、敬畏食材，堅守烹飪的根本，將祖輩的智慧，一代代傳承。 「創新」，則是在尊重傳統的基礎上，不斷探索，不斷突破，在變革的浪潮中，並善用科技輔助，讓經典的滋味煥發新的生命力，以適應時代的變遷。另一方面薪火相傳， 我將積極培養新生代廚師，傳承精湛技藝，更要傳遞對中餐的熱愛與敬畏，讓這份文化精髓，在年輕一代的血液中流淌。

在日新月異的時代，每一天都是一次新的啟迪。 我們必須時刻保持敏銳，感知市場的脈動，深入挖掘食材的潛力，將創新融入菜餚的設計之中。這不僅僅是技術的革新，更是對食材、對烹飪、對文化的深刻理解。我將不斷精進廚藝，豐富學識，積累經驗，以匠心做好每一道菜，力求將每一道菜都做到極致，讓味蕾在每一次的體驗中，都能感受到驚喜與感動。我堅信，唯有如此，才能為客人帶來難忘的用餐體驗，贏得他們的尊重與讚賞，進而推動中餐文化的傳播。

展望未來，我期待我們這一代，能讓中餐這顆璀璨的明珠，在世界舞台上綻放出更加耀眼的光芒。這不僅僅是味覺的盛宴，更是文化的交流與碰撞。透過傳承與創新的並行，讓更多人領略中餐的深度魅力，感受中華飲食文化的博大精深。

我們不僅是廚師，更是中餐文化的守護者與傳播者。唯有持續學習、勇敢創新、用心傳承，中餐才能在時代洪流中不斷演化，生生不息，走向更遼闊的天地，創造屬於中餐的永恆敘事。我堅信，中餐的未來，充滿無限可能，它將繼續滋養着一代又一代人的味蕾與心靈。

1.最難忘的美食？

金榜汁龍蝦。薛師傅依照記憶中曾吃過的海鮮料理，重新設計的龍蝦菜式。金榜汁其實是用椰汁、辣椒粉、蝦醬及大地魚調製的醬料，香辣惹味，與鮮甜海產很匹配。

2.最具挑戰性的食材？

大白石參。薛師傅認為，體形比一般海參龐大的大白石參，外層有厚實的石灰，處理工序繁複費時。作菜前必須經過燒石灰、清洗、浸泡、換水及燜煮等多個步驟，過程講究師傅心機與經驗，是甚考手藝的名貴海味。

文：EH 圖：星島日報

