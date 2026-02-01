三十年老菜脯百花海參做法/材料一文睇｜莫佑師傅4招秘訣教煮潮粵菜 潮藝館董事兼行政主廚｜香港情味

三十年老菜脯百花海參做法｜ 擅長將潮州菜結合粵菜的莫佑師傅（潮藝館董事兼行政主廚），用心鑽研兩者精髓，他今天示範的三十年老菜脯百花海參，選材和烹法均融合了兩地的飲食精華，展現個人精湛廚藝。

三十年老菜脯百花海參做法/材料 新年美食

示範菜式：三十年老菜脯百花海參

粵菜講求鮮美與味道分明，莫師傅表示，三十年老菜脯百花海參的烹飪手法，便融合了廣東不同地區的飲食風格。

三十年老菜脯百花海參材料：

材料：海參/已浸發 1條、墨魚膠 80克、老菜脯 35克、蝦米 40克、大地魚肉 20克、薑肉 20克、蒜頭 20克、乾葱 10克、油 適量、水 250毫升、鹽 少許、糖 少許、雞粉 少許、沙嗲醬 30克、生粉 少許、生粉水 適量、老抽 少許、脆漿 適量

三十年老菜脯百花海參做法：

蝦米汆水及瀝乾。薑肉切粒，蒜頭和乾葱一開二。燒滾油炸薑粒、蒜頭及乾葱至金黃色，瀝油。 老菜脯切幼粒。起油鑊炒香蝦米，薑、蒜及乾葱回鑊，加大地魚炒香，加水煮5分鐘成湯隔渣。 將湯浸海參2小時，湯汁留用。老菜脯汆水及瀝乾，白鑊用小火炒香。墨魚膠加鹽、糖、雞粉及老菜脯拌勻。 吸乾海參水分，撲上一層生粉，釀入老菜脯墨魚膠。將海參釀有墨魚膠的一面向下，煎至金黃色。 吸乾海參表面油分，加少許浸過海參的湯汁，放入蒸爐蒸3分鐘。海參沾上脆漿，炸至金黃色，切件。 起油鑊爆香沙嗲醬，加適量浸過海參的湯汁煮滾，用生粉水埋芡及老抽調色，淋在碟中再放海參。



要炸海參夠酥脆，必須上生粉。

莫佑師傅4招秘訣 教煮三十年老菜脯百花海參

如何令炸海參更香脆？

墨西哥野生刺參肉厚嫩滑，適合各種烹法。 三十年老菜脯的味道甘香鹹鮮，能增加海參的味道層次。 大地魚具獨特香味，用來煮湯汁分外鮮甜。 炸海參沾上脆漿前，除要吸乾表面水分外，還要均勻撲上一層薄生粉，可黏附釀入的蝦膠及更酥脆。



莫佑師傅感言：兩種風味相輔相成

我是莫佑，在廚房裡站了十六年。

我的路，從潮州打冷開始。那滷水的濃香、魚飯的鮮純，是我味覺的根。但後來與粵菜相遇，我才真正打開了眼界。粵菜對時令的敏銳、對本味的追求，像一束光，照亮了我對傳統的思考。

這些年，我做的不是簡單的融合，而是讓潮州與粵菜在我手中對話。潮菜的底蘊，賦予菜餚深厚的骨架；粵菜的清鮮靈動，帶來呼吸與季節感。我始終相信，尊重時令、追求新鮮、享受食材本味，是烹飪不變的核心。

就像這次示範的「三十年老菜脯百花海參」。三十年陳的老菜脯，是潮州時間的沉澱，鹹香醇厚如墨。海參豐腴柔糯，是海的饋贈。我以粵菜「百花釀」的細膩工法，將鮮甜蝦膠融入其中，讓老菜脯的深沉與海參的鮮潤，在口中緩緩展開一場風土與時間的對話。這道菜裏，有潮州的魂，也有粵菜的形。

對我而言，潮州菜與粵菜，從非對立，而是相輔相成的雙軌。十六年的灶火，煉的是手藝，也是心態——守穩傳統的根，張開創新的翼，讓每一道菜都誠實地說出食材的故事，抵達當下的餐桌。

這便是我，一個廚師十六年的修行。

1.最難忘的美食？

番茄炒蛋。莫師傅認為新鮮即製的番茄炒蛋，吃起來熱騰騰且香氣撲鼻，是小時候最愛吃的下飯菜。這道家常料理不但可口又鮮美，也是記憶中最能代表家的味道。

2.最具挑戰性的食材？

柚皮。莫師傅覺得柚皮雖是平凡又不值錢的食材，但要烹飪成美味佳餚，必須經過水煮、擠壓、浸泡多個反覆工序處理，然後利用上湯慢慢煨煮至入味，才能去掉苦澀，變得清香軟綿，每個步驟均甚考師傅手藝與耐心。

文：EH 圖：星島日報