恩筵飲食服務及策劃有限公司業務總監劉達峰師傅 當義廚行善 5招秘訣教煮雞油花雕蟹｜香港情味

更新時間：10:00 2026-01-04 HKT
發佈時間：10:00 2026-01-04 HKT

入冬後的花蟹分外鮮美肉甜，拿手炮製各類海產料理的劉達峰師傅（恩筵飲食服務及策劃有限公司業務總監），今天示範講究鮮美嫩滑的雞油花雕蟹，雞油及花雕酒展現花蟹的風味，做法和調味均簡單。

點擊圖輯睇劉達峰師傅示範雞油花雕蟹食譜

劉達峰師傅感言：用自身能力助人

14歲那年，因為不愛讀書，爸爸便鼓勵我學一門手藝。因為想到「近廚得食」，既能學習料理專業，又有美食，就這樣開始了我的廚師之路。初入行時，我沒有甚麼遠大目標。廚房就像一個大家庭，我們的工作時間比在家中還要多，幸運是我跟隨的廚師團隊對我非常照顧，讓我在這個新環境中感受到關心和依靠。

我在單親家庭長大，在我小時候父親每天早出晚歸辛勤工作，家裏只得我一個人。然而到廚房工作後，各位師兄弟和大廚們就像我的親人一樣，彼此相互扶持，每天工作都充滿熱鬧與歡樂，即使做學徒的過程不容易，我也努力學習。幸運是我所遇到的人和樂意關照我的人，遠遠多於那些對我不友善的，讓我越來越喜歡廚師這個職業。

隨着時間的推移，我在工作時結識了許多年輕廚師，我們互相交流，更一起參加廚藝比賽，通過參賽我的廚藝得到進步和提升。我們一班人還在公餘時一起參與義工活動，後來我更跟志同道合的廚師們一起成立了「愛心義廚行」團隊，能夠用自己的專業與能力去幫助別人是一件非常有意義的事。

當步入30多歲時，我在本港一家私房菜館擔任總廚。當時農曆新年臨近，我想找一間食品工廠代工製作一些糕點，以便在私房菜館售賣。剛巧我在義廚行動中認識的一位老師傅任職的食品工廠即將結業，卻一直找不到人願意接手，因為我知道他們製作的食品，尤其中式糕點做得十分出色，我想如果結業真是非常可惜，然而那時我的能力有限，資金不足，沒可能頂手的，但想不到工廠的老闆知道後，相信我可以把食品工場做好，竟然將食品工場送贈給我。其實，起初我打算將這間食品工廠轉手賣給其他人，但後來我又想試試自己是否能闖出一番事業，就這樣我的食品工廠業務便正式啟航。

疫情期間，我有幸認識了不少慈善團體。當時，他們來找我，希望我能協助製作「預製菜」，以供應給有需要的家庭。於是，我一邊為不同食肆代工，一邊繼續為慈善組織製作非營利食品。 我更會跟其他廚師協會定期舉辦義廚活動，例如定時到「鄰舍輔導會」旗下不同的社區中心和院舍舉辦慈善宴。今年11月，我們「香港中廚師協會」便聯同「群生飲食技術人員協會」、「愛心義廚行」及「惺惺同學會」，跟「鄰舍輔導會」的屯門區安老及康復服務部合作舉辦鄰舍日2025「興．馨愛延 鄰舍盛宴」，當日中午我們先行製作600個兩餸午餐飯盒，送到行動不便的長者家中，到晚上就在大興邨球場筵開超過二十席。

展望未來，我希望在經營好業務的同時，能憑藉自身能力去幫助更多有需要的人，讓溫暖與關懷傳遞到更多人的身邊。

1.最難忘的美食？

粟米肉粒飯。做法與選材簡單的家常碟頭飯，是劉師傅入行後學會的第一道料理。當時任職快餐店外賣員的劉師傅，偶有機會入廚學師，因此學識了烹飪粟米肉粒飯的技巧，有滿足感之餘，自此對煮食充滿興趣。

2.最具挑戰性的食材？

蛇筋。劉師傅表示，蛇肉是炮製蛇羹及蛇宴的主要食材，但蛇肉中藏有幼細的筋膜，作菜前必須細心及有耐性地慢慢挑出幼筋，才能令肉質鮮嫩幼滑。

蒸蟹保留鮮味精華

花蟹是時令海產，天氣越凍、肉質越肥美。劉師傅這次分享的花蟹食譜，簡單配搭花雕、雞油及雞蛋，加上準繩的火候，令蟹肉鮮嫩又原汁原味。劉師傅建議蒸蟹時間避免太長，否則會令蟹肉太熟及鮮味流失。不妨將蟹斬成小件，再用刀略拍蟹鉗，令蟹更易蒸熟，同時亦能適當地吸收花雕和雞油的香味。
 

雞油花雕蟹材料簡單
雞油花雕蟹材料簡單

 

雞油花雕蟹材料：花蟹 1隻、雞蛋 2隻、薑 5克、雞油 80克、花雕 300毫升、雞粉 少許、糖 少許、鹽 少許

做法：

  1. 薑切幼粒，雞油切粒，雞蛋拂勻。
  2. 洗爭花蟹，將蟹身斬件，用刀拍扁蟹鉗，上碟。
  3. 將薑米及雞油粒鋪蟹件及蟹鉗上，用鹽和糖調味，加蟹蓋蒸7分鐘。
  4. 將蒸蟹的湯汁加入蛋漿中，淋在蟹上再蒸30秒。

5招秘訣教煮雞油花雕蟹

  1. 1.5斤重的花蟹肉厚清甜，蒸至剛好熟分外鮮美。
  2. 花雕酒有助提升海產的味道層次。
  3. 保留花蟹所有精華，建議選用蒸的方法。
  4. 新鮮雞油可於雞檔買到。
  5. 在蟹件上淋上加入蒸蟹湯汁的蛋漿，能做出蛋花效果。

文：EH  圖：星島日報
 

