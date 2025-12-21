Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

榕記陳皮燒鵝出品部總監兼董事黃煜翔師傅 4招秘訣教煮陳皮燒鵝｜香港情味

飲食
更新時間：10:01 2025-12-21 HKT
發佈時間：10:01 2025-12-21 HKT

燒鵝是經典廣東燒味，做法及選材講究，配合掌控得宜的火候，令燒鵝皮脆肉嫩兼油潤甘香。黃煜翔師傅（榕記陳皮燒鵝出品部總監兼董事）今天示範的陳皮燒鵝，是自家原創的獨特配方，利用陳皮平衡肥膩及帶出味道回甘效果，愛吃燒鵝的話不妨入廚一試。

點擊圖輯睇黃煜翔師傅示範陳皮燒鵝食譜

黃煜翔師傅感言：中菜千變萬化

「對讀書沒有興趣，鍾意吃，所以選擇入廚。」這個簡單念頭是我從十六歲時踏入廚房的初衷。當時沒想過，這個源於「為食」的決定，會引領我走過十八年的光陰，從一個懵懂少年，成長為擁有自己招牌和事業的中菜廚師。
回想當初，入行理由很純粹。只因小時候不喜歡讀書，只喜歡美食。然而，當真正走進廚房這個「江湖」，才發現中菜的世界遠比想像中浩瀚。「入行後才發現，中菜原來千變萬化！」從火候的深淺、刀工的細膩，到調味的精準，每一道菜背後都是一門深厚的學問。正是這種無窮無盡的探索空間，令我從單純的「喜歡吃」，徹底愛上了「煮」的藝術，並將這份熱情化作了終身事業。
十八年的路，絕非一帆風順。我是由低做起，從最基本的洗菜、切料、準備醬汁開始。成功的關鍵，歸功於「勤力，不怕辛苦，肯學肯做」這十個字。更重要的是，能遇上了一班無私的好師傅。好感恩當時有班師傅願意教我，毫無保留地將好多傳統手藝和竅門傾囊相授。」在講求師徒傳承的中菜界，這份情誼與機遇彌足珍貴。我將這份感激化作動力，將師傅們的技藝與匠心精神一一繼承下來。
憑着這份勤奮與好學，我很快得到老闆賞識，給予更多機會一展所長。從學徒到廚師，再到主廚，每一步都踏實而堅定。身份轉變了，但不變的是對中菜的熱愛與堅持。我時常研發新菜式， 不斷學習融會貫通，在堅守傳統風味的基礎上，注入自己的創意，讓每一道菜都能帶給人幸福。

1.最難忘的美食？

陳皮燒鵝。這道自家原創的菜式，是黃師傅餐廳的招牌之一，亦是他從師父身上學會最重要的燒味手藝。做法是把傳統港式燒鵝，加入陳皮醃製提升味道層次，再以恰到好處的火候燒烤，奉客前灑上適量陳皮粉，燒鵝皮脆肉嫩、豐盈多汁帶陳皮香，特別滋味。

2.最具挑戰性的食材？

叉燒。黃師傅認為，烹法看似簡單的叉燒，其實製作工序極為繁複。首要挑戰是挑選合適的豬肉，最佳選擇是肥瘦均勻的部位如脢頭肉。最考功夫的是如何控制火候，做到外層焦香微脆、裏面肉汁充沛，吃起來才能外酥內嫩、肥而不膩。

自創陳皮燒鵝 味道鮮甜甘香

黃師傅初入行首先學的是傳統中菜手藝，及後開始鑽研燒味料理，燒鵝、叉燒都是他的拿手名菜。但他略嫌傳統做法的燒鵝比較肥膩，5年前花了不少時間與工序，自創用陳皮炮製燒鵝，成為他和餐廳的招牌美食。
 

加入陳皮醃鵝肉，增加甘香。
加入陳皮醃鵝肉，增加甘香。

 

示範菜式：陳皮燒鵝

材料：鵝1隻、甘草片2克、陳皮2克、生薑50克、乾葱頭50克、小茴子 5克、香葉 5片、八角3粒、花椒2克

鵝鹽：糖3茶匙、鹽1茶匙、五香粉半茶匙、沙薑粉半茶匙、甘草粉半茶匙、芫荽子半茶匙

鵝醬：海鮮醬2湯匙、麻醬半湯匙、南乳醬半湯匙、磨豉半湯匙、柱侯醬1湯匙、蠔油半湯匙
皮水：麥芽糖1斤、白醋1斤、水2両

做法：

  1. 洗淨鵝及抹乾，生薑及乾葱頭切粒。
  2. 混合鵝醬材料，拌勻皮水材料。
  3. 拌勻鵝鹽材料，把鵝鹽均勻地塗抹在鵝肚裏面，再加鵝醬塗抹均勻。
  4. 將生薑粒、乾葱頭粒、花椒、八角、小茴子、香葉、甘草及陳皮放入鵝肚。
  5. 用鐵枝封實鵝肚及醃過夜，把醃好的鵝放進滾水中略灼，令表皮收縮。
  6. 淋上皮水，吊起風乾一晚，放入預熱至250度的焗爐焗45分鐘，待涼後斬件。
     

4招秘訣炮製陳皮燒鵝

  1. 用陳皮醃鵝，能平衡油脂，令鵝肉帶甘香，但須醃過夜才夠入味。
  2. 約5斤重的黑鬃鵝肥瘦均勻、大小適中，最適合做燒味。
  3. 在家自製燒鵝，應視乎焗爐大小調整時間，至少要用250度焗至少45分鐘。
  4. 鵝鹽的配方除可醃鵝，亦能醃製羊肉辟除羶味。

文：EH  圖：星島日報

