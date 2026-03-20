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連鎖快餐店突發優惠！$1起換奶茶/火腿通粉 手機點餐午/晚市再減$6

飲食
更新時間：13:53 2026-03-20 HKT
發佈時間：13:53 2026-03-20 HKT

 連鎖快餐店大家樂，向來以方便快捷、價錢親民的港式美食深受市民歡迎。近日，為慶祝手機應用程式「大家樂 App」全新升級，特別為旗下「Club 100」會員推出一系列限時驚喜優惠。其中最為矚目的，莫過於只需$1即可換購一杯香濃的港式熱奶茶，另外還有多項點餐折扣和積分換購獎賞，為顧客帶來前所未有的著數體驗。

大家樂快閃優惠！$1起換奶茶/火腿通粉

對於奶茶愛好者來說，這絕對是不可錯過的福音。大家樂的港式熱奶茶，一向以茶味香濃、口感順滑而備受推崇。即日起至3月20日期間，Club 100會員只需在店內作任何消費，即可憑優惠券以$1的驚喜價換購一杯暖心的熱奶茶。此外，會員還可在即日起至3月20日，以$5的優惠價換購早餐的火腿通粉。

大家樂手機點餐再減$6優惠

為了提升顧客體驗，升級版的大家樂App讓手機點餐流程變得前所未有的簡單快捷。無論您身處何方，只需打開App，就能預先點好心儀的餐點，省去排隊等候的時間，無論是選擇堂食還是外賣，都能輕鬆搞定。更吸引的是，即日起至3月22日推廣週內，Club 100會員凡於早市或茶市透過手機點餐，消費滿$30即可享受立減$4的優惠；而3月23到29日凡於午市或晚市則可享$50減$6優惠。

Club 100「樂賞分」換美食

對於長期支持大家樂的忠實顧客，Club 100的「樂賞分」換購計劃是回饋大家最好的方式。即日起，會員可以用低至100積分，以優惠價換購多款指定美食。早餐時段，可以用100分加$3換購一碗暖胃的是日靚粥；下午茶則可以換購葡撻或咖喱角。此外，積分還可用於換購午市的經典粟米肉粒飯或晚市的滋潤老火湯，讓您的每一分消費都變得更有價值。

大家樂優惠詳情

  • 活動對象： 大家樂 Club 100 會員
  • 推廣日期： 即日起至3月22日
  • 備註：優惠及供應視乎分店而定

 

資料來源：大家樂 Café de Coral

 

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