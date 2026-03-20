機場快綫車票限時55折！復活節出遊必備 來回低至$71輕鬆往返市區

香港機場快綫向來是旅客往返香港國際機場與市區的首選交通工具，以其超卓的速度和舒適度而聞名。現在，為了迎接即將到來的復活節旅遊旺季，機場快綫特別推出限時促銷優惠，讓您的旅程更添性價比。從即日起至4月30日，購買來回車票可享低至55折的震撼折扣，票價由港幣$71起，絕對是精明旅客出遊的不二之選！

機場快綫復活節車票優惠 24分鐘體驗極速便利

香港機場快綫推出限時車票優惠。

香港機場快綫提供的不僅僅是交通，更是一種無縫接軌的旅遊體驗。列車全長35.3公里，從機場出發，僅需約24分鐘即可抵達位於中環核心地帶的香港站，讓旅客迅速從機場的繁忙模式切換至城市探索的悠閒節奏。車廂內設施一流，乘客除了可以安坐於舒適的座椅上，還能享用免費提供的高速Wi-Fi及USB充電服務，確保在旅途中時刻保持聯繫，輕鬆規劃行程。

本次優惠的最大亮點之一是其便捷的電子票務系統。乘客購買後會收到一個專屬的QR Code，無需排隊換領實體票券，到達閘口時只需在手機上展示QR Code，輕輕一掃即可直接通行。從機場出發的旅客甚至無需掃碼入閘，可直接登車，待抵達目的地出閘時才使用QR Code，整個過程流暢快捷，大大節省了寶貴的旅遊時間。

尊享預辦登機 提前託運作李一身輕

為了讓旅客的行程更加輕鬆，機場快綫乘客還可享用貼心的免費市區預辦登機服務。持有國泰航空或香港航空機票的旅客，可以在航班起飛前，於香港站或九龍站的服務櫃檯預先辦理登機手續並託運行李。這意味著您可以在前往機場前，先將笨重的行李處理好，然後輕鬆地在市區進行最後的觀光或購物，享受旅程的每一刻。

優惠價格 ： 青衣站來回票：$71（原價$130） 九龍站來回票：$106（原價$195）

使用期限 ： 去程須於2026年4月30日或之前使用。 回程須於去程使用當日起計30天內使用。

服務時間 ： 由機場開出：05:54 - 00:48 由市區（香港站）開出：05:50 - 00:48



重要資訊：

此優惠票券不分成人或兒童票種。

未滿3歲兒童可免費乘車。

請勿在列車內飲食。

市區預辦登機服務詳情及行李尺寸限制，請參考港鐵官方網站。

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