大家樂引進內地風外賣自提櫃！觀塘/荃灣2大工商區試行 加推$100迎新優惠 網民：搶外賣平台生意

在餐飲業競爭激烈的市場環境下，不少食肆為求突圍而出，紛紛推出創新服務。本地連鎖快餐集團「大家樂」近日率先推出「美味配送」外賣智能櫃服務，顧客可透過手機應用程式預先下單，並在指定時間到智能櫃取餐，為上班族提供更省時的午餐方案。

大家樂觀塘/荃灣增設「美味配送」外賣自提櫃！$100迎新優惠＋預訂取餐時間

直擊大家樂外賣智能櫃登場

事緣，有眼利網民發現大家樂在觀塘港貿中心，設置了一部名為「美味配送」的外賣智能櫃。從帖中圖片所見，該智能櫃以白色為主體，配上品牌「大家樂」標誌性的橙色點綴，並設有36個附有透明門的方形儲物格，每個格子上都顯示著編號。櫃旁的水牌更標榜著「平日早上10:30前落單，即日中午12:00可於智能櫃取餐」的服務承諾。

App預訂無縫取餐 迎新優惠吸客

據悉，大家樂「美味配送」的服務是與手機應用程式「i Meal」合作，目前在「港貿中心」及「嘉達環球中心」兩地試行，主要針對午市外賣。用戶需先下載程式，在應用程式內選擇「大家樂」分店及心儀餐點，完成付款後，便可在預訂時間到達指定地點，再透過應用程式按鍵取餐。

為吸引顧客，「美味配送」更設有迎新優惠，首100位下載程式的用戶可享總值$100的「Meal Dollar」優惠。

網民：好過畀外賣平台抽水

此舉引來不少網民討論，有留言指出新服務「好過畀外賣平台抽水」，認為餐廳自設取餐系統能免卻外賣平台高昂的佣金，或能將節省的成本回饋消費者。此外，亦有網民表示期待新模式能改善外賣體驗，表示「應該會準時啲拎到個飯」，解決繁忙時間等候外賣過久的問題。

同時，有網民指出這種模式「和內地一樣」，認為是參考了內地早已普及的智能取餐櫃模式，看好在香港市場的發展潛力。

大家樂「美味配送」下單教學：

下載「i Meal」應用程式 於首頁按「大家樂」，並點選合適的取餐分店 完成餐點、領取時間選擇以及支付程序 到達「外賣智能櫃」時打開應用程式並按取餐即可

資料來源：X官塘老母群組＠Facebook