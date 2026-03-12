Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大家樂引進內地風外賣自提櫃！觀塘/荃灣2大工商區試行 加推$100迎新優惠 網民：搶外賣平台生意

飲食
更新時間：09:50 2026-03-12 HKT
發佈時間：09:50 2026-03-12 HKT

在餐飲業競爭激烈的市場環境下，不少食肆為求突圍而出，紛紛推出創新服務。本地連鎖快餐集團「大家樂」近日率先推出「美味配送」外賣智能櫃服務，顧客可透過手機應用程式預先下單，並在指定時間到智能櫃取餐，為上班族提供更省時的午餐方案。

大家樂觀塘/荃灣增設「美味配送」外賣自提櫃！$100迎新優惠＋預訂取餐時間

直擊大家樂外賣智能櫃登場

事緣，有眼利網民發現大家樂在觀塘港貿中心，設置了一部名為「美味配送」的外賣智能櫃。從帖中圖片所見，該智能櫃以白色為主體，配上品牌「大家樂」標誌性的橙色點綴，並設有36個附有透明門的方形儲物格，每個格子上都顯示著編號。櫃旁的水牌更標榜著「平日早上10:30前落單，即日中午12:00可於智能櫃取餐」的服務承諾。

App預訂無縫取餐 迎新優惠吸客

據悉，大家樂「美味配送」的服務是與手機應用程式「i Meal」合作，目前在「港貿中心」及「嘉達環球中心」兩地試行，主要針對午市外賣。用戶需先下載程式，在應用程式內選擇「大家樂」分店及心儀餐點，完成付款後，便可在預訂時間到達指定地點，再透過應用程式按鍵取餐。

為吸引顧客，「美味配送」更設有迎新優惠，首100位下載程式的用戶可享總值$100的「Meal Dollar」優惠。

網民：好過畀外賣平台抽水

此舉引來不少網民討論，有留言指出新服務「好過畀外賣平台抽水」，認為餐廳自設取餐系統能免卻外賣平台高昂的佣金，或能將節省的成本回饋消費者。此外，亦有網民表示期待新模式能改善外賣體驗，表示「應該會準時啲拎到個飯」，解決繁忙時間等候外賣過久的問題。

同時，有網民指出這種模式「和內地一樣」，認為是參考了內地早已普及的智能取餐櫃模式，看好在香港市場的發展潛力。

大家樂「美味配送」下單教學：

  1. 下載i Meal」應用程式
  2. 於首頁按「大家樂」，並點選合適的取餐分店
  3. 完成餐點、領取時間選擇以及支付程序
  4. 到達「外賣智能櫃」時打開應用程式並按取餐即可

 

資料來源：X官塘老母群組＠Facebook

 

同場加映：連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
00:58
青馬大橋逾10車相撞釀10傷 有車輛翻側冒煙2人被困
突發
1小時前
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
3小時前
移加前港姐季軍驚喜宣布復出  嫁得好變闊太退圈16年  養尊處優「入五」仍靚到震
移加前港姐季軍驚喜宣布復出  嫁得好變闊太退圈16年  養尊處優「入五」仍靚到震
影視圈
15小時前
紅磡豪宅商場淪「高級死場」？百佳旗下Fusion超市結業離場 僅剩這家店守得住 街坊總結3大致命傷
紅磡豪宅商場淪「高級死場」？百佳旗下Fusion超市結業離場 僅剩這家店守得住 街坊總結3大致命傷
生活百科
22小時前
伊朗局勢｜特朗普稱戰事很快結束 伊朗宣布將攻擊中東銀行及金融機構｜持續更新
伊朗局勢｜特朗普稱戰事很快結束 伊朗宣布將攻擊中東銀行及金融機構｜持續更新
即時國際
3小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
3小時前
朗豪坊扶手電梯突然消失？港人驚訝「以為自己記錯！」 揭3年前拆除改作1用途
朗豪坊扶手電梯突然消失？港人驚訝「以為自己記錯！」 揭3年前拆除改作1用途
生活百科
18小時前
港鐵驚現「爛腳奇人」橫臥三座位 網民激辯：可憐定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
港鐵驚現「爛腳奇人」橫臥三座位 網民激辯：可憐定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
時事熱話
23小時前