港男叫外賣炒飯中伏！力數3宗罪怒斥「食唔落」 1點質疑為預製菜：連作為廚師嘅尊嚴都冇

買外賣是不少港人的日常，不過最怕送餐後發現貨不對辦。早前，有港男在社交平台發文分享「中伏」經歷，表示經外賣平台在一間聲稱主打炒飯的餐廳叫外賣，結果食物質素令人大失所望。他在文中力數3宗罪，形容吃至中途已經「食唔落」，更因1點質疑其為預製菜，怒斥店家「連作為廚師嘅尊嚴都冇」，即看下文了解詳情。

港男叫外賣炒飯中伏！力數3宗罪怒斥「食唔落」

早前，有網民在Threads發文，指在外賣平台看見一間店名相當「霸氣」的餐廳，主打各式炒飯，於是決定與同事一嘗究竟。惟食物送到手上後，實際味道卻與預期大相徑庭。事主表示，所有炒飯味道幾乎一樣，「只係有蝦仁嘅再擺多幾隻上去，都唔知有冇炒過」。其次，炒飯飯粒濕軟，「唔挺身唔乾身」，口感不佳，味道偏鹹，讓他食至7成便「食唔落」，「我食咗7成就棄飯，其他同事食唔夠一半。」

1點質疑為預製菜 事主狠批：連作為廚師嘅尊嚴都冇

而最令事主不滿的，就是以$9加配的溏心蛋，竟然是預製真空包裝食品，「最嬲就係隻溏心蛋，9蚊比粒預製嘅？」怒斥店家作為廚師，卻連基本尊嚴都欠奉，「連作為一個廚師嘅尊嚴都冇，好意思賭上廚師生涯？」經這次事件後，他決定發文提醒網民，「希望大家唔好好似我咁傻，祝佢廚師生涯今日結束！」

網民提醒留意「關鍵字」：睇名就知大伏

帖文引起網民熱議，不少網民指店名已露端倪，質疑是內地流行的「國潮外賣」模式，「越來越多中國預製菜流入嚟香港，而家都要留意吓中國國潮外賣啲關鍵字，睇到嗰啲乜嘢賭上廚師生涯/翻滾吧炒飯嗰啲奇怪名要格外留意，最好食返有門店嘅」、「一睇名就知係大陸而家最出名國潮外賣，用預製菜之餘，衛生真係没有最差，只有更差」、「呢個大陸勁出名，周街都有嘅連鎖預製菜外賣炒飯，出名大伏。」

有網民分享類似經驗，指該類店舖多數位於工廈地址，「睇地址，工廠大廈就知咩料」、「賭上廚師生涯=換過部微波爐，我都好似有見到呢間，不過見到係工廈就冇叫」、「見到工廈地址嘅，建議唔好叫….」、「而家好多工廈地址都係呢啲預製嘢，勁伏，大家睇路，叫外賣最好check下間舖先。」

