羅湖口岸買手撕雞返港驚見「變晒灰色」？！港女質疑人氣店賣隔夜貨 食品專家方麗影咁解釋…

近年不少港人北上消費後，習慣在口岸附近購買燒味、滷味等熟食作「手信」帶回香港。不過，近日有市民在羅湖口岸一間手撕雞專門店購買外賣後，回家後竟發現手撕雞雞肉變灰色，懷疑買到變質的「隔夜貨」，於網上引起熱烈討論，即睇內文詳情！

港女羅湖口岸人氣手撕雞店買外賣！回港驚見雞肉「變晒灰色」

日前有網民在facebook的「深圳大陸吃喝玩樂交流」群組中分享一次不愉快的購物經歷，這位網民於上星期二（3月3日）下午約2時30分，於羅湖口岸一間名為手撕雞專門店購買了一份手撕雞外賣，並隨即回港。怎料當她返港回家後打開外賣，驚見雞肉「有啲已變灰色了」，與正常雞肉顏色有明顯分別。

事主對這碟外賣手撕雞感到疑惑，並在帖文中質疑：「咁凍天都咁快變味了！琴日的？」，懷疑店家出售的是不新鮮的隔夜雞。而從事主上傳的圖片可見，盒內的確有幾塊雞肉顏色呈灰褐色，與其他正常的雞肉有點不同。

網民直指「好核突」 建議付款前︰打開個蓋望望先

帖文迅速於網上引起廣泛關注，網民反應熱烈，有網民直指雞肉「好核突」及「一睇我以為係臘鴨」。有不少留言都質疑商戶的經營操守，「為咗賺你錢，咩都做得出」，認為於「羅湖關口附近買嘢，從來都不是好的選擇」。

另外亦有網民分享類似經驗，「羅湖買返嚟啲雞，返到屋企只係一個鐘左右嘅路程，唔係臭就係餿」，因此提醒大家，購買手撕雞這類預先製作的食品風險較高，「除非你睇住佢現場做」，並建議「應該買完整嘅，睇到邊隻叫佢斬邊隻」，以及在付款前「打開個蓋望望先」，確保食物新鮮。

中菜大廚解釋 1原因引致雞肉變灰

針對「手撕雞變灰色」的疑問，《星島頭條》向中菜大廚及食品科學專家查詢過，其中資深粵菜師傅吳永皓與蓉玥集團行政總廚李文金師傅均認為，雞肉變灰的主要原因，很可能與醃製過程有關。他們解釋，當醃料中的藥材或香料長時間浸泡雞肉，其顏色便有機會滲透到肉質纖維中，導致雞肉呈現灰色。

吳師傅亦補充，若使用的是雪藏雞或隔夜雞，其肉色在購買時通常就已經偏灰，不會因放久了才變色。李師傅則提醒消費者，在選購時應多加留意，可以先聞一下雞肉是否有異味或酸味，若有任何疑慮，便不應購買，以策安全。

食品科學專家方麗影︰變灰不一定是變壞

而食品創新科技中心項目總監方麗影博士，則從「科學角度」解構雞肉變色的原因。她表示其實這是一種正常的自然現象，「雞肉的色澤主要來自於肌紅蛋白，肌紅蛋白加熱後會由粉紅轉為白色。而當肉烹煮及與空氣接觸後，便會產生氧化作用，從原本的粉白轉為灰褐色。過程中亦會受溫度、光照及空氣暴露時間等因素影響。」

她續指，所以雞肉顏色變灰不是必定代表腐壞。判斷是否可以安全食用的關鍵，在於其氣味與質感。若雞肉僅顏色變灰，但沒有發出異味，表面亦無黏滑感，通常仍可安心食用。反之，若伴隨異味或黏液，則可能是微生物滋生的跡象，建議避免進食，以防食物中毒風險。

資料來源︰深圳大陸吃喝玩樂交流 (By Runhotel)