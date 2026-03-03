Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大家樂早午餐抵食優惠！$33歎吉列豬扒湯粉早餐 $42沙薑雞飯配紅豆冰

飲食
更新時間：13:40 2026-03-03 HKT
發佈時間：13:40 2026-03-03 HKT

在生活節奏急促的香港，想尋找快捷、實惠又美味的餐點，連鎖快餐店「大家樂」無疑是許多市民的日常飯堂。近期，大家樂再度推出「Good價」推廣，以極具吸引力的價格提供豐盛的早、午餐選擇，其中$33的醒神早餐和$42起的經典沙薑雞飯，絕對是上班族與學生們的省錢恩物。

大家樂晨間能量補給 $33吉列豬扒早餐

大家樂以極具吸引力的優惠價格提供豐盛的早、午餐選擇。
大家樂以極具吸引力的優惠價格提供豐盛的早、午餐選擇。

一日之計在於晨，一份滿足的早餐是開啟活力的關鍵。大家樂推出的「吉列豬扒早餐」，只需$33便能享受一整份套餐。金黃酥脆的吉列豬扒，外皮香脆，內裏肉質依然鬆軟，搭配一碗熱氣騰騰的精選湯粉，帶來暖胃的舒適感。套餐還附上經典的多士與一杯港人至愛的香濃熱奶茶或咖啡，如此豐富的組合，為您接下來的繁忙工作或學業日程注入滿滿能量。

午市$42品嚐惹味沙薑雞配紅豆冰 加$1升級魚香茄子飯

來到午飯時段，大家樂的「沙薑雞飯」是不少食客的必點菜式。現在只需$42，即可品嚐到這款招牌午餐，更貼心配上清涼解渴的紅豆冰。雞件嫩滑入味，每一口都散發著沙薑獨有的濃郁香氣，味道鹹香下飯。食量較大或追求更多變口味的顧客，大家樂亦提供了彈性的升級選項：只需額外加$1，即可升級為「沙薑雞．魚香茄子飯」雙拼，惹味的魚香茄子讓口感層次更豐富；若想一次過品嚐多款經典港式美味，加$5就能升級至「沙薑雞三寶飯」，包含沙薑雞、半隻鹹蛋和紅腸，絕對能滿足您的口腹之慾。

大家樂優惠詳情

 

  • 早餐優惠 ($33)： 吉列豬扒、精選湯粉、多士、熱茶/咖啡

  • 午餐優惠 ($42)： 沙薑雞飯 配 紅豆冰
    +$1 升級： 雙拼：沙薑雞．魚香茄子飯 配 紅豆冰
    +$5 升級： 三拼：沙薑雞三寶飯 (沙薑雞．半隻鹹蛋．紅腸) 配 紅豆冰

  • 供應時間： 星期一至五 (公眾假期除外)

  • 條款及細則： 圖片僅供參考，優惠需視乎各分店實際供應情況，售完即止。

 

資料來源：大家樂 Café de Coral

 

同場加映：海港酒家午市驚喜優惠！$38起嘆上湯蝦球伊麵/蜜炙叉燒/避風塘炒鮑魚 紅燒乳鴿低至$60/兩隻

 

 

 

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
22小時前
伊朗局勢｜美駐沙特大使館疑遭無人機襲擊起火 美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
01:10
伊朗局勢｜巴林美國空軍基地受襲 伊朗揚言向通過霍爾木茲海峽船隻開火｜持續更新
即時國際
2小時前
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
影視圈
16小時前
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
影視圈
5小時前
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！屬同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！為同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
飲食
2026-03-02 12:17 HKT
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
商業創科
23小時前
香港珠寶展爆驚人搶購潮！阿叔「膠籃頭盔」衝鋒搶貨 網民：昂貴菜市場｜Juicy叮
00:36
香港珠寶展爆驚人搶購潮！阿叔「膠籃頭盔」衝鋒搶貨 網民：昂貴菜市場｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
中年好聲音4｜美女導師爆內訌？海兒無心之言惹谷婭溦不滿「怒睥」 張佳添食花生踩多腳
中年好聲音4｜美女導師爆內訌？海兒無心之言惹谷婭溦不滿「怒睥」 張佳添食花生踩多腳
影視圈
21小時前
酒樓＝長者飯堂？中學生也愛飲茶！Last Day約早茶告別校園 中六生：人生中最青春嘅一件事
酒樓＝長者飯堂？中學生也愛飲茶！Last Day約早茶告別校園 中六生：人生中最青春嘅一件事
飲食
20小時前
蘇偉賢和田泰安感謝香港馬會一直與他們保持緊密聯絡，全力提供協助。
甜甜小記│蘇偉賢和田泰安感謝各界關心
名家專欄
2026-03-02 14:45 HKT