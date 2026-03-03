大家樂早午餐抵食優惠！$33歎吉列豬扒湯粉早餐 $42沙薑雞飯配紅豆冰

在生活節奏急促的香港，想尋找快捷、實惠又美味的餐點，連鎖快餐店「大家樂」無疑是許多市民的日常飯堂。近期，大家樂再度推出「Good價」推廣，以極具吸引力的價格提供豐盛的早、午餐選擇，其中$33的醒神早餐和$42起的經典沙薑雞飯，絕對是上班族與學生們的省錢恩物。

大家樂晨間能量補給 $33吉列豬扒早餐

一日之計在於晨，一份滿足的早餐是開啟活力的關鍵。大家樂推出的「吉列豬扒早餐」，只需$33便能享受一整份套餐。金黃酥脆的吉列豬扒，外皮香脆，內裏肉質依然鬆軟，搭配一碗熱氣騰騰的精選湯粉，帶來暖胃的舒適感。套餐還附上經典的多士與一杯港人至愛的香濃熱奶茶或咖啡，如此豐富的組合，為您接下來的繁忙工作或學業日程注入滿滿能量。

午市$42品嚐惹味沙薑雞配紅豆冰 加$1升級魚香茄子飯

來到午飯時段，大家樂的「沙薑雞飯」是不少食客的必點菜式。現在只需$42，即可品嚐到這款招牌午餐，更貼心配上清涼解渴的紅豆冰。雞件嫩滑入味，每一口都散發著沙薑獨有的濃郁香氣，味道鹹香下飯。食量較大或追求更多變口味的顧客，大家樂亦提供了彈性的升級選項：只需額外加$1，即可升級為「沙薑雞．魚香茄子飯」雙拼，惹味的魚香茄子讓口感層次更豐富；若想一次過品嚐多款經典港式美味，加$5就能升級至「沙薑雞三寶飯」，包含沙薑雞、半隻鹹蛋和紅腸，絕對能滿足您的口腹之慾。

大家樂優惠詳情

早餐優惠 ($33)： 吉列豬扒、精選湯粉、多士、熱茶/咖啡

午餐優惠 ($42)： 沙薑雞飯 配 紅豆冰

+$1 升級： 雙拼：沙薑雞．魚香茄子飯 配 紅豆冰

+$5 升級： 三拼：沙薑雞三寶飯 (沙薑雞．半隻鹹蛋．紅腸) 配 紅豆冰

供應時間： 星期一至五 (公眾假期除外)

條款及細則： 圖片僅供參考，優惠需視乎各分店實際供應情況，售完即止。

資料來源：大家樂 Café de Coral