連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日

快餐店座位向來流動性高，旨在方便食客迅速用餐，惟長時間「打躉」佔用座位的行為近年在香港日益普遍，令真正需要用餐的顧客一位難求。日前有網民發現連鎖快餐店大家樂，最近以「奇招」提醒顧客用餐後讓座，於網上引起熱烈討論，更獲不少網民稱讚為德政，即睇內文詳情。

大家樂貼告示籲食客「用餐後讓座」！杜絕長期打躉霸位客

有網民日前於facebook群組「新．大家樂討論區」上發文分享，指發現大家樂於分店內張貼了新的告示，內容包括「大堂座位供顧客用餐使用，請勿佔用」、「用餐完畢，敬請讓座」，以及「四人座位，請坐一邊，利人利己」等標語。該網民對此表示大力支持，並指「呢啲告示牌，一早應該貼啦」，認為措施有助改善座位被長期佔用的問題。

帖文一出，隨即引起廣大網民共鳴。不少人留言表示這些「打躉」現象是「已見慣哂」，例如將快餐店當「茶樓」或「自修室」，「攞杯水坐成日」；亦有網民稱「老人家興霸位畀街坊齊齊吹水」，學生則「食飽又喺度打機」，部分人甚至將「手機開到大大聲」或進食外來食物，頗為滋擾。

網民激讚「德政」：名正言順叫佢哋讓坐

而上班族對此感受更深，有人指午飯時間非常緊張，卻「有一班老人家霸哂檯傾計」，甚至有人從下午一時多便開始等候下午茶，令趕時間的食客苦不堪言，有網民更無奈表示「我哋中午趕食飯返工就一定冇位」。

然而，大家樂張貼告示的舉動杜絕霸位客，獲得網民一致好評，大部分人認為能有效改善繁忙時間座位不足的問題，並對抗不文明的佔座行為。不少人更認為告示的出現是「後生仔福音」，讓他們在繁忙時間有據可依，可以「名正言順叫佢哋讓坐」。

資料來源︰ 新•大家樂討論區