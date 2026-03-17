金鐘太古廣場天一酒樓結業！一籠蝦餃索價近$90 網民：預任人宰割，但食物超好吃

酒樓結業潮｜本港飲食業汰弱留強，高昂的租金與經營成本，令不少食肆慨嘆生意難做。近日，再有知名酒樓不敵經營壓力結業，有網民發現，位於金鐘太古廣場的「天一酒家」已經結業，結束了多年的經營。儘管該店食物質素備受讚譽，但最終仍黯然離場。

金鐘太古廣場天一酒樓結業！網民歸咎定價太高

該名網民在Facebook上分享，指最近到訪金鐘太古廣場時，留意到位於地下一層的「天一酒家」已結業。據悉，品牌除了金鐘分店外，亦曾在山頂凌霄閣開設分店，以坐擁維多利亞港美景作招徠，惟早年亦已結業。

帖主指雖然「天一酒家」午市點心時段生意興隆，但晚市卻顯得異常冷清，即使週末也顧客稀少。他坦言酒樓的食物價格昂貴，例如一籠蝦餃約$90，晚市小菜動輒三四百元，惟光顧這類高級餐廳已有「任人宰割」的心理準備，認為食物水準極高，物有所值。此外，他又提到商場內有其他價格更親民的中菜館，這或許分散了客源。

網民不捨結業：咁好生意都做唔住

天一酒家結業消息引發網民熱議，不少人對此感到惋惜，有網民留言表示「真係有點兒不捨得」，但亦只能無奈接受「天下無不散之筵席」。有網民對餐廳結業感到驚訝，認為「咁好生意都做唔住，真係好可惜」。

集團疑全線結業 旗下餐廳相繼離場

翻查資料，「天一酒家」屬雅時美鑒餐飲集團旗下，同集團另外兩個餐飲品牌亦已於早前結業，當中包括「市川日本料理」，以及屹立太古城中心超過40年的粵菜廳「翰騰閣」。隨著「天一酒家」的離場，外界猜測該飲食集團旗下的餐廳似乎已全數結業。

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資料來源：英英的內心世界、Benly Wai＠Facebook