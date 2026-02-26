港鐵金鐘站現神秘人龍！港人不解「有錢派？」 網民親測揭真相：真係有獎中

農曆新年過後，港鐵站再現神秘長龍？近日，有網民發現港鐵金鐘站出現一條神秘人龍，對此現象大感不解，遂於社交平台好奇發問：「搞邊科？ 有錢派？」有網民留言解畫，稱大批市民排隊是為了參與港鐵推出的新年活動，親身參與後更發現「真係有獎中！」即睇下文。

港鐵金鐘站現神秘人龍！港人不解「有錢派？」

日前，有港人途經港鐵金鐘站時，發現站內出現一條「神秘人龍」。從他上傳的照片可見，約有20名市民在站內的一部機器前「打蛇餅」排隊，場面頗為墟冚。事主對此現象大感不解，於是在網上發文，好奇：「搞邊科？有錢派？」。

網民親測揭真相：真係有獎中

帖文一出，隨即有網民留言解畫，原來是港鐵舉辦的「馬年轉大運」即抽即中獎活動，市民只需完成簡單步驟，即有機會抽中獎品，包括：MTR積分、機場快綫車票折扣、免費港鐵車程及電子禮券等， 更可同時參與終極⼤抽獎，有機會贏取最新型號智能⼿機、港鐵全年免費⾞票或港鐵商場購物優惠券，參加方法簡單且獎品豐富，吸引大批市民前往參與。

有參與活動的網民表示成功獲得港鐵MTR積分感驚喜，「抽獎攞禮物，我抽到1888分」、「以為唔會有獎中，原來真係會有」；更有網民笑言：「次次一係多謝參加，一係1888分」。

港鐵「馬年轉大運」抽獎活動由2026年2月15日至26日舉行，參加者必須親身前往位於港鐵鰂魚涌、啟德、羅湖、柯士甸、機場、 中環、金鐘、尖東及銅鑼灣車站的智能虛擬服務大使AI Tracy，並與AI Tracy清楚說出「馬年快樂」或“Happy Year of the Horse”，然後轉動螢幕輪盤，再用電話掃描QR Code看抽獎結果即可，每個手機號碼每日可以參加一次，更多詳情可前往港鐵官方網站了解。

來源：港鐵、Threads@jklng56