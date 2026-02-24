Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港人新年後「報復式飲茶」？香港各區酒樓人山人海 網民：睇街症都冇咁墟冚！

飲食
更新時間：17:36 2026-02-24 HKT
發佈時間：17:36 2026-02-24 HKT

農曆新年傳統上是家庭團聚和社交活動的高峰期。近日，有網民在社交平台分享，指香港各區的酒樓在近日出現了驚人的人潮，輪候時間極長，場面非常熱鬧，這一帖文引發了市民及網民的廣泛關注和熱烈討論。

港人新年後「報復式飲茶」？屯門、黃大仙連鎖酒樓人山人海

從Facebook群組帖中照片可見，屯門區某間酒樓外人頭湧湧，有大批食客正在排隊等候入座，場面壯觀。帖主有感而發，形容當時的墟冚情況，留下一句「睇街症都無咁墟冚」，迅速引起網上熱議，不少網民分享在不同地區的類似見聞。

網民：人多排隊，才是好事

此番景象讓不少網民產生共鳴，紛紛留言。有網民指出，這反映了經濟正在復甦，認為「有返啲人出嚟消費飲食咪好囉！唔通光天化日全部吉枱無人幫襯好咩？」、「人多排隊，才是好事」、「多人飲茶絕對係好事」；亦有留言表示，在「黃大仙區都排晒隊」，情況普遍。

另一方面，有網民分析，新年期間親友間的「拜年呀團拜活動」頻繁，加上不少公司陸續舉行「開年飯」，導致餐飲業需求大增。有人指出，屯門區的酒樓選擇不多，而涉事酒樓「唔算貴」，因此吸引大量顧客。

 

資料來源：香港茶餐廳及美食關注組

 

同場加映：酒樓全是長者？食客嘆「冇後生去飲茶」 網民拆解4大原因：佢哋唔會有耐性坐喺度

