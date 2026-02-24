Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港仔新派酒樓晚市小菜優惠！龍蝦伊麵$48 滷水鵝拼盤/蒸魚$38

更新時間：12:00 2026-02-24 HKT
發佈時間：12:00 2026-02-24 HKT

位於香港仔的新派酒樓「駟馬拖車潮汕飯店」，憑藉地道傳統的潮汕風味，成為區內食客的私藏飯堂。最近，餐廳推出全新晚市四選一激抵優惠，當中以上湯焗波士頓龍蝦伊麵最為矚目，僅需$48即可享用，為家庭及朋友聚餐提供了一個極具吸引力的選擇。

「駟馬拖車潮汕飯店」全新晚市優惠的選擇豐富，更根據同行人數提供不同份量和價格，從2人同行到10人以上的大型聚會都能滿足。主打「上湯焗波士頓龍蝦伊麵」無疑是焦點所在。開邊的波士頓龍蝦肉質鮮甜彈牙，以濃郁上湯焗煮，龍蝦的精華完全滲透至爽滑的伊麵之中，每一口都充滿海洋的鮮美，讓人回味無窮。

除了龍蝦，潮汕菜的靈魂「滷水鵝肉拼盤」亦在選項之列。鵝肉經過秘製滷水長時間浸煮，肉質嫩滑入味，口感層次豐富。若偏好清淡口味，則可選擇「清蒸沙巴龍躉仔」，簡單的清蒸更能突顯魚肉的鮮甜。此外，「西蘭花彩椒炒帶子」講究鑊氣，帶子厚肉、蔬菜爽脆，是一道色彩繽紛的美味小炒。

駟馬拖車潮汕飯店晚市4選1優惠

  • 地址： 香港仔香港仔中心商場第二期1樓3&5-8號舖
  • 電話： 2881 1985
  • 營業時間：星期一至日 6:30am - 10pm
  • 優惠內容： 晚市四選一優惠，可從以下四款菜式中任選其一：
    • 上湯焗波士頓龍蝦伊麵： 2-4位可選1隻 ($48)；5-9位可選2隻 ($88)；10位以上可選3隻 ($128)
    • 西蘭花彩椒炒帶子： 2-5位可選例牌 ($38)；6位以上可選中牌 ($68)
    • 滷水鵝肉拼盤： 2-5位可選例牌 ($38)；6位以上可選中牌 ($68)
    • 清蒸沙巴龍躉仔 (約1斤)： 2-5位可選1條 ($38)；6位以上可選2條 ($68)
  • 條款及細則：優惠僅限晚市堂食。另收茶芥及加一服務費。

 

2大酒樓優惠 旺角盈館/黃大仙富港酒家

1. 旺角盈館 $9.8點心優惠

位於旺角創興廣場的「盈館」酒樓，最近推出早市點心特惠活動，每款點心統一以$9.8的價格供應，而且每桌客人入座後可無限量點選。所有點心均由資深師傅手工製作，包括外脆內軟的香煎蘿蔔糕、肉汁豐盈且彈牙的時菜牛肉球，以及鬆軟內餡飽滿的雞球大包等多款經典選擇，食客可以盡情品嚐傳統手工滋味。

2. 黃大仙富港酒家 $6.8蝦餃

黃大仙富港酒家為慶祝開業周年推出「大酬賓」優惠。在早茶時段，食客只需$6.8即可享用每日一款精選點心；緊接的午市時段，同樣以$6.8的價格供應一籠兩件的蝦餃皇，份量十足且鮮味十足，成為區內性價比極高的飲茶選擇。

 

同場加映：再有茶餐廳現「時光倒流價」！$28豬扒雙拼麵兼送凍飲 網民震驚：2013價位

