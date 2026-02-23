再有茶餐廳現「時光倒流價」！$28豬扒雙拼麵兼送凍飲 網民震驚：2013價位

在百物騰貴的香港，外出用餐的成本日益增加，但仍有小店堅持提供價廉物美的選擇，成為逆市中的清泉。近日，有網民在社交平台分享，於荃灣一家舊式茶餐廳，竟能以震撼性的「時光倒流價」享用一頓豐富的下午茶。其中，$28的豬扒雙拼麵更附送凍飲，讓不少人驚呼「回到十年前」，迅即引起網民熱烈討論。

荃灣富華餐廳街坊價下午茶 $28雙拼麵/$24三文治餐

這家名為「富華餐廳」的食店，坐落於荃灣四坡坊的巷弄中。從網民分享的相片可見，一碗熱騰騰的「豬扒雙拼麵」份量十足，金黃酥脆的豬扒，配上煎蛋加粉麵，旁邊還有一杯清涼的凍檸茶，構成了經典的茶餐廳滋味。雖然店內裝潢樸實，環境與一般舊式茶餐廳無異，但其超高的性價比，足以彌補一切。有食客認為，正因為其地理位置較為隱蔽，才能在租金壓力下，繼續為街坊提供如此實惠的菜式。

根據網民分享的餐牌顯示，這個售價僅$28的「特價麵餐」誠意滿滿。食客除了可享用招牌豬扒或雞扒、沙爹牛肉、雞中翼等主食外，更可以從腸仔、餐肉、雞蛋、火腿等多項選擇中任選一款，組成「雙拼」。麵底選擇亦同樣豐富，包括公仔麵、米線、通粉等。如此多樣的配搭，加上無需額外付費的冷熱飲品，完美還原了昔日的茶餐廳風味與人情味。

網民熱議抵食套餐 大讚「窮人恩物」

除了粉麵餐，餐廳另外還有$24 單拼三文治及$28特價飯的優惠選擇。帖文經由Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」分享後，迅速發酵，吸引大量網民留言。不少人對這個價錢感到難以置信，紛紛表示「咁平，抵喎」、「2013年的價位」。有食客將其譽為「窮人恩物」，認為在生活成本高昂的環境下，這樣的餐廳絕對是基層市民的福音。

當被問及食物味道時，發文者表示是「茶記水準」，評價中肯。大家普遍認為，富華餐廳的賣點不在於精緻的裝潢或頂級的味道，而是在於那份久違的、貼近民生的定價。

