Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大快活新春優惠！一連三星期大派$40大利是 早午茶晚市全日勁減

飲食
更新時間：11:02 2026-02-24 HKT
發佈時間：11:02 2026-02-24 HKT

為迎接新春，大快活特別推出「人人有利是」會員限定活動，每日大派總值$40的電子利是，涵蓋早、午、茶、晚市及手機點餐，讓您在佳節期間餐餐都能享受超值美味，其中手機點餐優惠更高達$12，絕對不容錯過！

大快活新年日日有獎賞！ 全日四時段餐餐享折扣

大快活推出「人人有利是」會員限定活動，每日大派總值$40的電子利是。
大快活推出「人人有利是」會員限定活動，每日大派總值$40的電子利是。

想在忙碌的生活中輕鬆解決一日三餐，同時又能節省開銷？大快活這次的會員活動便能滿足您的願望。由即日起至3月16日，大快活手機 App 會員每天登入手機應用程式，即可自動獲贈五張電子大利是優惠券。無論是想品嚐一份醒神的早餐，即享$5折扣；或是午市享用招牌「焗豬扒飯」，亦能勁減$8。即使是下午茶或豐盛的晚餐，同樣有對應的折扣，讓您在任何時段都能「快活」開餐。

手機點餐至抵 安坐家中落單享最高$12折扣

對於追求效率的都市人而言，手機預先點餐無疑是最方便的選擇。大快活為鼓勵顧客使用手機點餐服務，特別加碼推出$12大利是。只要透過大快活App點餐，消費滿$60或以上，結帳時即可使用此項優惠，是全日折扣額最高的一款。不論是為自己點一份豐富的午餐，或是與同事、家人一同訂餐，都能輕鬆達到消費門檻，享受立減$12的著數。此舉不僅能為您節省金錢，更能避開繁忙時段的排隊人龍，省時又便捷。

 

大快活新春優惠詳情

  • 推廣日期：即日起至2026年3月16日

  • 優惠對象：大快活會員

  • 優惠詳情

    • $5 早市大利是：適用時段為早上7:00至11:00

    • $8 午市大利是：適用時段為早上11:30至下午2:00

    • $5 茶市大利是：適用時段為下午2:00至下午5:00

    • $10 晚市大利是：適用時段為下午5:00後

    • $12 手機點餐大利是：需消費滿$60方可使用

  • 使用方法：於大快活App內點餐，結帳前於「優惠」欄點選「使用獎賞」即可。

  • 條款及細則

    • 各指定時段之大利是（手機點餐除外）不設最低消費要求。

    • 每張優惠券只可使用一次，每次交易限用一張。

    • 優惠不可與其他推廣優惠（包括快活關愛長者咭及學生優惠）同時使用。

    • 優惠不適用於指定零售產品、外賣平台及部分指定美食。

    • 優惠券數量有限，送完即止。

    • 如有任何爭議，大快活保留最終決定權。

 

同場加映：大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
影視圈
16小時前
異體字｜從「塲」與「場」 了解香港異體字演變 為何近代商場不用「塲」字？｜語文探驪
異體字｜從「塲」與「場」 了解香港異體字演變 為何近代商場不用「塲」字？｜語文探驪
知識轉移
20小時前
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
投資理財
5小時前
房祖名驚傳秘婚細節揭人夫身份？與爸爸成龍遊米蘭 「婚訊」意外曝光疑娶郭富城「舊愛」
房祖名驚傳秘婚細節揭人夫身份？與爸爸成龍遊米蘭 「婚訊」意外曝光疑娶郭富城「舊愛」
影視圈
19小時前
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
2026-02-22 14:40 HKT
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
即時國際
16小時前
醫療輔助隊總參事黃英強涉非禮女同袍昨日（23日）被捕。
消息指醫療輔助隊總參事黃英強涉非禮女同袍被落案起訴 明日提堂
突發
2小時前
路透社資料圖片
馬來西亞7.1級強震 專家指屬深層隱沒型地震 或8級地震先兆
即時國際
3小時前
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
生活百科
16小時前