大快活新春優惠！一連三星期大派$40大利是 早午茶晚市全日勁減
發佈時間：11:02 2026-02-24 HKT
為迎接新春，大快活特別推出「人人有利是」會員限定活動，每日大派總值$40的電子利是，涵蓋早、午、茶、晚市及手機點餐，讓您在佳節期間餐餐都能享受超值美味，其中手機點餐優惠更高達$12，絕對不容錯過！
大快活新年日日有獎賞！ 全日四時段餐餐享折扣
想在忙碌的生活中輕鬆解決一日三餐，同時又能節省開銷？大快活這次的會員活動便能滿足您的願望。由即日起至3月16日，大快活手機 App 會員每天登入手機應用程式，即可自動獲贈五張電子大利是優惠券。無論是想品嚐一份醒神的早餐，即享$5折扣；或是午市享用招牌「焗豬扒飯」，亦能勁減$8。即使是下午茶或豐盛的晚餐，同樣有對應的折扣，讓您在任何時段都能「快活」開餐。
手機點餐至抵 安坐家中落單享最高$12折扣
對於追求效率的都市人而言，手機預先點餐無疑是最方便的選擇。大快活為鼓勵顧客使用手機點餐服務，特別加碼推出$12大利是。只要透過大快活App點餐，消費滿$60或以上，結帳時即可使用此項優惠，是全日折扣額最高的一款。不論是為自己點一份豐富的午餐，或是與同事、家人一同訂餐，都能輕鬆達到消費門檻，享受立減$12的著數。此舉不僅能為您節省金錢，更能避開繁忙時段的排隊人龍，省時又便捷。
大快活新春優惠詳情
-
推廣日期：即日起至2026年3月16日
-
優惠對象：大快活會員
-
優惠詳情：
-
$5 早市大利是：適用時段為早上7:00至11:00
-
$8 午市大利是：適用時段為早上11:30至下午2:00
-
$5 茶市大利是：適用時段為下午2:00至下午5:00
-
$10 晚市大利是：適用時段為下午5:00後
-
$12 手機點餐大利是：需消費滿$60方可使用
-
-
使用方法：於大快活App內點餐，結帳前於「優惠」欄點選「使用獎賞」即可。
-
條款及細則：
-
各指定時段之大利是（手機點餐除外）不設最低消費要求。
-
每張優惠券只可使用一次，每次交易限用一張。
-
優惠不可與其他推廣優惠（包括快活關愛長者咭及學生優惠）同時使用。
-
優惠不適用於指定零售產品、外賣平台及部分指定美食。
-
優惠券數量有限，送完即止。
-
如有任何爭議，大快活保留最終決定權。
-
同場加映：大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用