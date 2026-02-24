大快活新春優惠！一連三星期大派$40大利是 早午茶晚市全日勁減

為迎接新春，大快活特別推出「人人有利是」會員限定活動，每日大派總值$40的電子利是，涵蓋早、午、茶、晚市及手機點餐，讓您在佳節期間餐餐都能享受超值美味，其中手機點餐優惠更高達$12，絕對不容錯過！

大快活新年日日有獎賞！ 全日四時段餐餐享折扣

想在忙碌的生活中輕鬆解決一日三餐，同時又能節省開銷？大快活這次的會員活動便能滿足您的願望。由即日起至3月16日，大快活手機 App 會員每天登入手機應用程式，即可自動獲贈五張電子大利是優惠券。無論是想品嚐一份醒神的早餐，即享$5折扣；或是午市享用招牌「焗豬扒飯」，亦能勁減$8。即使是下午茶或豐盛的晚餐，同樣有對應的折扣，讓您在任何時段都能「快活」開餐。

手機點餐至抵 安坐家中落單享最高$12折扣

對於追求效率的都市人而言，手機預先點餐無疑是最方便的選擇。大快活為鼓勵顧客使用手機點餐服務，特別加碼推出$12大利是。只要透過大快活App點餐，消費滿$60或以上，結帳時即可使用此項優惠，是全日折扣額最高的一款。不論是為自己點一份豐富的午餐，或是與同事、家人一同訂餐，都能輕鬆達到消費門檻，享受立減$12的著數。此舉不僅能為您節省金錢，更能避開繁忙時段的排隊人龍，省時又便捷。

大快活新春優惠詳情