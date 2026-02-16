年初一飲茶必睇！3大連鎖酒樓新年茶錢不加價 稻香再派$10現金利是吸客

農曆新年期間，與親朋好友到酒樓飲茶是港人必備的賀年活動，但應節加價亦是慣例。今年，包括海港酒家及美心中菜在內，至少有三間連鎖酒樓集團宣布新春茶錢不加價！其中龍頭之一的稻香集團，更將於大年初一（2月17日）向每位顧客派發$10現金利是，在一片加價潮中為市場帶來驚喜。

農曆新年飲茶不加價！3大連鎖酒樓茶錢維持正價 稻香再派$10現金利是

稻香、海港、美心新春茶錢不加價

過往農曆新年期間，餐飲業因應人手緊張及食材成本上漲，普遍會收取新年附加費或直接加價。然而，今年稻香集團、海港酒家及美心中菜三大連鎖集團卻反其道而行，承諾新春期間茶錢不加價。

據悉，海港酒家的新春茶錢將維持正價$18，而美心集團旗下的中式酒樓，例如翠園及美心皇宮，亦將實行「全日茶市正價」，而顧客在新年期間飲茶茶芥亦不加價。

稻香初一派$10利是 按茶位計算

除了茶錢不加價，稻香集團更「加碼」派利是與市民共賀新歲。顧客只需於明日大年初一（2月17日），親臨惠顧稻香集團旗下品牌，包括稻香、稻香．茶居、稻香超級漁港、客家好棧、客館、鍾菜館、鍾廚等，並以正價茶位入座飲茶，即可獲得一封價值$10的現金利是，並只收取加一服務費。

「利是」在中華傳統文化中，象徵著長輩對晚輩的祝福和關愛，亦有帶來好運的寓意。稻香集團藉著派發$10現金利是，向一直支持的廣大顧客表達感謝，並送上新年最真摯的祝福。

稻香年初一派$10利是

優惠日期： 2026年2月17日 (星期二，大年初一)

優惠內容： 凡於大年初一親臨稻香集團旗下品牌分店惠顧，每位顧客即可獲贈$10現金利是一封。

適用分店： 稻香、稻香．茶居、稻香超級漁港、客家好棧、客館、潮樓．潮館、鍾菜館、鍾廚、潮．囍薈

條款及細則：優惠按茶位計算

資料來源：稻香集團、美心中菜、海港飲食集團