快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇

新年快餐店營業時間2026｜農曆新年是闔家團圓的傳統節日，許多家庭會選擇外出用餐，享受節日氣氛。為方便市民，本港多間連鎖快餐店已公布其新春期間的營業安排。大部分食肆如大家樂、麥當勞及美心MX等，在年廿九至年初四期間仍會維持服務，但部分分店的營業時間將有所調整，大家在光顧前，最好先向個別分店查詢或留意官方公布，以免「摸門釘」。

隨著農曆新年將至，各大餐飲集團陸續公布新年營業詳情。《星島頭條》為大家整合了本港16家主要連鎖快餐店的營業時間資訊，為計劃外出用餐的市民提供了清晰的參考。

1. 大家樂 新年大部分分店照常營業

快餐店農曆新年營業時間2026｜大家樂

大家樂於農曆新年期間的營業時間，將因應各分店所在地區而有所調整，大部分分店仍會照常營業，詳情可留意快餐店的社交媒體專頁公布。

大家樂 Facebook專頁：>>按此<<

2. 美心MX 年廿九至年初四維持正常營業

快餐店農曆新年營業時間2026｜美心MX

美心MX以及美心Food²全線分店將於年廿九（2月16日）至年初四（2月20日）維持正常營業，為食客提供一日三餐的服務，詳細營業時間可向各分店查詢。值得一提的是，位於香港大會堂的美心MX分店，因應場地暫停開放，亦不會維持營業。

3. 麥當勞 全線分店照常營業

快餐店農曆新年營業時間2026｜麥當勞

麥當勞在新年期間全線照常營業。

4. 敏華冰廳 年廿九提早收爐

快餐店農曆新年營業時間2026｜敏華冰廳

敏華冰廳全線分店於年廿九營業至晚上6時30分；年初一的營業時間則為早上8時到晚上10時，年初二起回復正常營業時間。

5. 太興 初一延至中午12時開門

快餐店農曆新年營業時間2026｜太興

太興年廿九及年初二維持正常營業，具體營業時間可向各分店查詢，而年初一全線分店則由中午12時起開始投入服務。

6. KFC 農曆新年如常營業

快餐店農曆新年營業時間2026｜KFC

KFC全線分店於新春期間如常營業。

7. Pizza Hut 新年部分分店暫停早市

快餐店農曆新年營業時間2026｜Pizza Hut

Pizza Hut全線分店於2月17日至19日期間如常營業，惟部分分店將暫停供應早餐。以下分店除外：

大埔超級城商場A區2樓76-82號舖

藍田啟田商場2樓230舖

紅磡黃埔花園第2期商場地下G10A號舖

屯門屯利街1號華都花園3樓1A號舖

東涌東堤灣畔地下24舖

香港仔成都道38號利港中心2樓210號舖

馬鞍山安祿街18 號 新港城中心 3樓3021-3022號舖

鑽石山龍蟠街3號荷里活廣場3樓321號舖

油塘大本型1樓135號舖

西貢將軍澳重華路8號東港城第一層199A號舗及相連座位間

西貢將軍澳康城路1號康城第二層203A號舗

8. PHD 新春正常營業

快餐店農曆新年營業時間2026｜PHD

PHD全線分店於新春期間如常營業。

9. 百分百 部分分店初一休息

快餐店農曆新年營業時間2026｜百分百

百分百旗下大部分分店於年廿九至年初三如常營業，惟九龍酒店分店於初一至初三；及華景山莊分店初一暫停營業。

10. 一粥麵 因應地區調整營業時間

快餐店農曆新年營業時間2026｜一粥麵

一粥麵於農曆新年期間的營業時間，將因應各分店所在地區而有所調整，大部分分店仍會照常營業，詳情可留意快餐店的社交平台專頁公布。

一粥麵Facebook專頁：>>按此<<

11. 譚仔雲南米線 新年營業有待公布

快餐店農曆新年營業時間2026｜譚仔雲南米線

譚仔農曆新年的營業時間有待公布，可於社交平台留意進一步的安排。

譚仔雲南米線Facebook專頁：>>按此<<

12. 譚仔三哥米線 全線分店年廿九休息 另收加一服務費

快餐店農曆新年營業時間2026｜譚仔三哥米線

譚仔三哥米線全線分店將於年廿九（2月16日）休息，除了九龍塘又一城、元朗形點、九龍灣德福廣場、沙田新城市廣場、鯉魚門廣場及荷里活廣場分店；而初一（2月17日）至初三（2月19日），三哥分店將照常營業，惟需另收加一服務費。

13. 牛奶冰室 新年如常營業

快餐店農曆新年營業時間2026｜牛奶冰室

牛奶冰室如常營業，惟部分分店的營業時間有所調整，請向各分店查詢。

14. 韓樂 4間分店初一休息

快餐店農曆新年營業時間2026｜韓樂

韓樂啟田、華心、新都城及禾輋分店初一休息，其餘分店正常營業。

15. Chicken Factory 景林分店初一休息

快餐店農曆新年營業時間2026｜Chicken Factory

Chicken Factory僅景林分店初一休息。

16. 大快活 營業時間有所調整

快餐店農曆新年營業時間2026｜大快活

大快活全線分店於年廿九照常營業。農曆新年期間（年初一至初四），大部分分店亦照常營業，惟營業時間將有所調整，詳情可參閱分店告示或向店員查詢。