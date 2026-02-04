Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

連鎖快餐店快閃外賣優惠！$58原隻金牌鹽焗雞 加$12配碗仔翅/焗薯 指定時段供應

飲食
更新時間：15:45 2026-02-04 HKT
發佈時間：15:45 2026-02-04 HKT

連鎖快餐店Chicken Factory以其多款香脆可口的炸雞美食而聞名，是許多人用餐或「斬料」加餸的熱門選擇。近期，Chicken Factory為回饋顧客，特別推出快閃外賣優惠，人氣招牌菜金牌鹽焗雞於指定時間只需優惠價$58即可入手，另以$12可加配其他經典小食，讓食客以超值價錢品嚐滋味美食。

Chicken Factory快閃外賣優惠！原隻金牌鹽焗雞$58 加$12有碗仔翅/焗薯

由即日起，連鎖燒雞快餐店Chicken Factory推出外賣金牌鹽焗雞優惠，顧客只需$58即可購買原隻外賣燒雞。出爐的鹽焗雞色澤金黃誘人，雞皮香脆，雞肉卻能保持嫩滑多汁，每口都散發著濃郁的鹽焗鹹香，鮮味十足，令人回味無窮。無論是搭配米飯還是作為派對小食，都是絕佳的選擇。

除外賣鹽焗雞外，店家亦推出加配優惠。購買原隻燒雞，只需加$12，即可換購經典碗仔翅、焗薯及烤雜菜，每隻雞可以加配小食兩款。金牌鹽焗雞於每日下午2時半至6時半供應，只限指定分店，售完即止。

Chicken Factory金牌鹽焗雞優惠

  • 日期︰即日起至另行通知
  • 優惠地點︰全線分店（部份分店除外，詳情請向店員查詢）


景林商場分店

  • 地址︰將軍澳寶琳寶琳北路38號景林商場地下7號舖
  • 優惠時段︰2:30pm-6:30pm
  • 備註︰優惠只限外賣；售完即止

 

2大連鎖快餐店優惠 大家樂/大快活

1. 大家樂︰推$34超值早餐 有牛扒配炒麵

連鎖快餐店大家樂近日推出全新早餐優惠，顧客可以$34享用一份包含香煎牛扒、腸仔及港式炒麵的套餐。這份早餐以份量十足的香煎牛扒為賣點，配上經典的惹味腸仔和提供飽足感的炒麵，組成中西合璧的早餐組合。套餐亦附送港式奶茶、咖啡或凍飲等飲品，讓顧客以豐盛的餐點開始新的一天。

2. 大快活 賀年套餐優惠

為慶祝馬年到來，大快活推出多款新春限定菜式，適合不同用餐時段享用。晚市限定「富貴迎春二人餐」售價僅$138，包含脆魚片海蜆粉絲煲及菠蘿大蝦咕嚕肉等菜式，配以滋補燉湯及白飯，帶來豐盛而溫暖的二人晚餐體驗。下午茶時段則有「新春黃金包」登場，外脆內軟，口感誘人，會員更可享專屬折扣。

 

資料來源︰Chicken Factory大家樂 Café de Coral大快活 Fairwood

 

 

 

 

 

