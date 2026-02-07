大家樂限時加餸優惠登場！$50歎足一斤鹹香雞 $10起加購雞腎/雞翼配紅腸/葡撻

深受香港人喜愛的連鎖快餐店大家樂，以方便快捷、價錢實惠的餐點而聞名，是許多家庭和上班族的用餐首選。即日起至3月2日，大家樂再度推出廣受好評的「家餸外賣優惠」，鮮嫩鹹香雞僅售$50，為食客的晚餐餐桌輕鬆加添一道美味主菜。

大家樂本次推出的「鮮嫩鹹香雞」僅售$50，嚴選足一斤重的優質雞隻，以傳統調味精心炮製，雞皮爽滑，肉質保持鮮嫩多汁，每一口都散發著恰到好處的鹹香，滋味濃郁卻不膩口，完美還原了地道的港式風味。若想省時方便，則可選擇$56的「包斬」服務，回家後能立即開餐，非常適合生活節奏急速的都市人。

$10起加購雞腎/雞翼配紅腸/葡撻

除了主角鹹香雞外，大家樂還提供多款加配選項，讓顧客可以根據個人喜好，自由組合出一頓豐盛的晚餐。只需追加$12，即可換購口感彈牙的「惹味雞腎」，或是經典的「滷水雞翼(2隻)/紅腸」拼盤，為您的餐膳增添更多元化的滷水風味。

如果想搭配主食和甜品，也只需以$10的優惠價，加配「白飯拼糖水」各一碗，暖心又飽足。對於喜愛香脆甜點的食客，同樣只需$10，便可換購兩件新鮮出爐、蛋香濃郁的「葡撻」，為這頓豐富的晚餐畫上完美句號。

2大連鎖店斬雞優惠 Chicken Factory/遇見小麵

1. Chicken Factory $58鹽焗雞

Chicken Factory 近日推出外賣限定優惠，顧客以 $58 即可帶走一隻完整金牌鹽焗雞。剛出爐的鹽焗雞呈現誘人金黃色澤，外皮脆口香濃，內裡雞肉保持嫩滑多汁，入口滿載鹽焗特有的鹹香鮮味，風味層次豐富。

2. 遇見小麵脆皮雞套餐$35起

來自內地的連鎖麵店「遇見小麵」推出下午茶時段限定套餐，以$35起價錢供應「秘製脆皮半隻雞」。這款半隻炸子雞外皮炸至金黃酥脆，肉質鮮嫩且汁水豐盈，味道出色。套餐包括一款自選招牌粉麵以及飲品，份量充足，性價比極高。

資料來源：大家樂 Café de Coral