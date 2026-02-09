團年飯10大禁忌習俗做節必睇！團年飯幾時食？附10大團年飯必備菜式 髮菜蠔豉盼發財好市

團年飯禁忌習俗｜今年2月17日便是農曆新年大年初一，傳統過年都有不同習俗要遵守，以求一個好意頭。團年飯是華人社會其中一個非常重視的日子，原來吃團年飯前要拜神，吃飯時更必做一件事？為避免犯禁，祈求來年可以一切順利，年年有餘，還有添福添壽的好意頭，即睇團年飯6大習俗與4大禁忌，即睇下文了解更多！

團年飯6大習俗4大禁忌！飯前要拜神，飯後要做一件事？

團年飯全年重要的家庭活動之一，按傳統來說，吃團年飯的日子是在農曆曆法最後一天，即年三十除夕夜，故此亦有「年夜飯」之稱。由於今年農曆曆法沒有年三十，故此今年農曆年廿九即新曆2月16日便是團年飯的日子，相信大部分家庭都會選擇在這天與家人團聚吃團年飯。團年飯是家人團聚日子，吃飯前後其實也有不同的傳統習俗，包括飯前拜祭神明、向祖先上香，準備豐富的菜餚，而且一定要「添飯」祈求幸福、長壽。長輩會於團年飯後向後輩派「壓歲錢」，象徵財源滾滾，一切順利。

團年飯6大習俗：

團聚家庭：團年飯是重要的家庭活動，家中齊聚一起，共同慶祝新一年到來，象徵團圓及和諧 團年飯之前進行拜神儀式：傳統吃團年飯之前會先拜神，以表示對神明和祖先的敬意。拜神儀式包括向菩薩上香、拜地主，分別對五方土地龍神進行拜祭，最後則是上香拜祖先 享用特殊菜餚：團年飯的菜單大多含有特殊意義的菜式，每一道菜都有象徵的寓意，由於一家人準備除舊迎新，這晚的飯菜都會特別豐富 團年飯後派利是（壓歲錢）：傳統而言，長輩會於團年飯後向後輩派發壓歲錢，壓歲錢從年三十晚放至年初一，象徵新一年財源滾滾、一切順利 團年飯應該多準備米飯：團年飯會比平時多煮飯，象徵新一年家中的米缸不會空虛，會「年年有餘」，當晚添飯也有「添福添壽」的寓意，為家人祈求幸福和長壽 舞龍舞獅表演：某些地區，舞龍舞獅表演是團年飯的一部份，以驅邪避禍，為家庭帶來好運

很多節日其實都有不同的傳統禁忌，提醒後人避免犯禁，影響他們來年運勢。與家人享受團年飯這一晚，除了要避免談及不吉利、不幸或是疾病的話題，更要避免吵鬧或爭論，不要破壞喜慶節日的氣氛。

團年飯4大禁忌：

不要使用破碗或碟：使用破爛碗碟是不吉利的兆頭，要小心謹慎使用餐具 不要提及不吉利話題：團年飯期間，要避免談及不幸、疾病及其他不吉利話題，保持節日氛圍 不要使用鐵器：傳統上，不建議在團年飯之中，使用刀子或其他鐵器，以免帶來不祥之兆 不要爭論爭吵：團年飯期間保持節日家庭和樂融融的氣氛，家人之間不要吵鬧或爭論，以免破壞和氣

團年飯10大必備菜式！有魚寓意年年有餘、髮菜蠔豉盼發財好市

家人每逢團年飯都會準備豐富菜餚，大家於歲晚吃一頓大餐，飽足地準備過新年。華人講究「好意頭」，團年飯也有不同必備餸菜，例如過時過節必吃的「雞」；吃「魚」代表年年有餘，大家注意不要把魚都吃光，吃剩才符合「有餘」的好意頭。除了魚、雞之外，與「吉利」、「富足」諧音的豬脷、腐竹也是團年飯必有的餸菜，至於過年必備「髮菜蠔豉」亦於團年飯桌上常見，象徵「發財好市」，寓意新一年生意財源滾滾，大家發財；當然不少得盆菜，代表盆滿鉢滿！通常團年飯過後，家人都會準備湯圓，寓意大家來年可以繼續團圓整齊。

團年飯必備好意頭餸菜：

大魚：魚有「年年有餘」的寓意，在華人地區都是團年飯必備菜式，而且不把魚都吃光，更符合有餘的意思 蝦子：蝦與笑聲「哈」是諧音，所以是團年飯必備菜式，希望一家人在新一年可以每日都哈哈大笑 雞隻：華人社會過時過節喜歡吃雞，所以團年飯都少不了雞肉料理，而且多以全雞象徵圓滿、新春大吉 豬脷：豬脷即是豬舌頭，由於「脷」與「利」同音，多以豬脷搭配其他象徵開運發財的食材如蠔豉、髮菜一同料理 豬手：豬手取其「橫財就手」的寓意，亦是團年飯菜式中常見食材，菜式多為燜豬手、南乳炆豬手、滷元蹄等料理 髮菜蠔豉：由於髮菜蠔豉與「發財好市」音近，成為經典團年飯及新年期間的菜式，菜式亦會加入外形如金幣的冬菇一同燜煮，祈求新一年財運亨通 年糕、蘿蔔糕：年糕與蘿蔔糕寓意步步高升，象徵事業、學業有更高成就 盆菜：盆菜源自於新界圍村的傳統菜餚，將多種食材如豬皮、鴨掌、大蝦、雞等鋪排於大盆，由上而下放名貴至普通的食材，盆底多為容易吸收湯汁的材料，如豬皮、蘿蔔等。團年飯吃盆菜除了有全家團圓的意思之外，亦寓意大家來年賺得盆滿鉢滿 腐竹：腐竹與「富足」讀音相似，為取好意頭，亦成為團年飯不可或缺的食材 桔子：桔子讀音與吉利、吉祥的「吉」同音，團年飯後吃桔子也是好選擇，過年時送禮大家亦會配上一對桔子寓意吉利

文:RY