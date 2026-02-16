電子拜年必備！10大馬年新春WhatsApp Sticker安全、免費下載 迪士尼/Sanrio/chiikawa

新年WhatsApp Sticker｜農曆新年將至，使用WhatsApp Sticker向親朋好友拜年已是不可或缺的環節。為迎接2026馬年，各大品牌與創作者紛紛推出各具特色的賀年Sticker。本文為大家精選10大免費款式，涵蓋迪士尼、Sanrio、chiikawa等人氣卡通，以及創意搞怪和溫馨祝福等風格，讓你輕鬆拜年，傳遞心意。

新年WhatsApp Sticker免費下載｜1. 香港迪士尼樂園 - 馬年迪士尼朋友

香港迪士尼樂園推出「2026馬年迪士尼朋友」動態Sticker，集合「Mickey and Friends」與「Duffy and Friends」一眾人氣角色，穿上賀年新裝向大家拜年。貼圖設計精美，加上生動的GIF效果，粉絲們絕對不容錯過，讓可愛的迪士尼朋友為您傳遞祝福。

賀年WhatsApp貼圖｜2. Jellycat 新年行大運

英國品牌Jellycat以可愛的毛公仔聞名，新年Sticker「新年行大運」亦貫徹其獨特風格，一系列趣怪的蔬果食物角色，配上「步步『糕』升」、「花開富貴」等吉祥祝福語，設計搞鬼又充滿喜慶感，為新年增添一份溫暖的幽默感。

chiikawa新年WhatsApp Sticker｜3. chiikawa x 春の開運祭

風靡亞洲的chiikawa也來賀新春，推出「chiikawa x 春の開運祭」Sticker，chiikawa、hachiware和usagi以可愛姿態送上「心願達成」、「萬事順調」等祝福，可愛力量滿分！

4. 罐頭豬LuLu - 馬上有Lu新年系列

人氣角色罐頭豬LuLu換上馬年新裝，推出「馬上有Lu新年系列」，化身成不同造型的小馬，配上「年年有『Lu』」、「『馬』上發達」等祝福語，形象十分可愛。粉絲們可以讓LuLu豬陪你度過一個肥美新年，將好運和歡樂分享給親友。

5. 大麻成 - 馬到麻成行運冠軍

本地創作品牌「大麻成」以啜核的風格深受歡迎，今年「馬到麻成行運冠軍」Sticker充滿港式幽默。大麻成化身相撲手等搞笑造型，配上「『馬』力全開」、「薪金加碼」等鬼馬祝福，動態效果更添趣味，絕對是朋友間互傳的搞笑首選。

6. SHIBAINC柴犬工房 - 馬兒呀哈賀年貼圖

可愛無敵的柴犬來了！SHIBAINC柴犬工房的「馬兒呀哈賀年貼圖」集合多款動態柴犬Sticker。狗狗們穿上新年服飾，做出各種拜年動作，配上「你好『馬』」、「拍個好『馬』頭」等祝福語，可愛又應節，定能融化親朋好友的心。

7. 麥兜 - 馬年好Dope

經典卡通角色麥兜推出「馬年好Dope」Sticker，充滿香港情懷。貼圖除了有麥兜、麥太等角色，更加入「馬年好Dope」等新潮用語，結合「龍馬精神」、「青春常駐」等傳統祝福，風格親切又搞笑，適合各年齡層的粉絲使用。

8. 古天樂 - 新春貼圖包

保濟丸今年與男神古天樂合作，推出「2026 古老板新春貼圖包」，可謂驚喜十足。Sticker中有古老板、阿正等藝人擺出各種有型姿勢，配上「馬年樣樣掂」、「荷包豐滿」等祝福語，為傳統品牌注入潮流氣息，話題性十足。

9. HANGYODON 水怪 - 風生「水」起花庭園

新港城中心今年聯乘SANRIO人氣角色Hangyodon（水怪），打造「風生『水』起花庭園」主題Sticker。Hangyodon以可愛造型演繹「豬籠入水」、「順風順水」等多個帶「水」字的祝福，為大家帶來滿滿財運！

10. 低聲道 - 以馬內利 馬年祝福

喜歡諧音梗的朋友一定不能錯過低聲道的「以馬內利 馬年祝福」Sticker。貼圖以像真度極高的馬匹相片，配上「馬上得」、「馬上悔改」、「多馬奔騰」等大量食字祝福語，創意滿分又極具幽默感，保證讓朋友笑逐顏開。

資料來源：WhatSticker