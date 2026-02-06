連鎖酒樓兩餸飯部大特價！指定時間淨餸$50兩盒 網民激讚大盒抵食：住嗰頭一定唔煮

兩餸飯因其經濟實惠，近年成本港市民的熱門餐飲選擇。近日，連鎖酒樓集團「稻香」更推出晚市特價優惠，外賣淨餸低至$25盒，獲「香港兩餸飯關注組」版主Andrew大讚「真心覺得抵食」，引發網民熱烈討論。

稻香兩餸飯減價促銷？ 指定時間淨餸減近「半價」

事緣，社交平台「香港兩餸飯關注組」版主Andrew發文，分享他在屯門海趣坊稻香酒樓購買外賣的經歷。他指出，該酒樓在晚上指定時間後，以$50的價錢售賣兩盒淨餸，形容為「幾乎減價一半」，引起不少網民關注。

Andrew在帖文中表示，他原以為優惠是為了「特價賣埋剩餘餸」，但到場後卻發現「所有餸盤幾乎全滿，廚房仲有新餸補出」，認為這明顯是「刻意促銷」。他亦觀察到，雖然是特價時段，但餸菜份量與平時一樣多，未有將貨就價。不過，他也提到優惠的「唯一垢病係買飛速度太慢」，因收銀員需同時處理堂食客人的付款，導致人龍消散得非常慢。

七點半後特價供應 網民激讚：呢盒有堂食1.5倍

《星島頭條》向屯門海趣坊稻香職員查詢，對方確認有此優惠，但表示開始時間已更改為晚上7時30分。原價每盒$49的淨餸，屆時會以$50兩盒的特價發售。然而，職員補充，優惠供應需視乎當日銷售情況而定，「如果生意興隆，七點半前賣晒就唔會做特價架喇」。

此帖文一出，隨即引來網民兩極化的討論。不少人大讚優惠吸引，認為酒樓的餸菜份量十足，有網民指「呢盒應該有堂食1.5倍」，亦有人笑言「住嗰頭嘅一定吾會煮餸。㩒着電飯煲，落去買2個餸就攪掂！」，認為極為方便。

另一方面，亦有網民對此持保留態度，認為是酒樓「垂死爭扎，盡地一煲」的策略。有食客則反映，優惠可能導致「臨近7點半變成無咩餸可揀」，選擇變少。

稻香 (海趣坊)

地址：屯門湖翠路168-236號海趣坊1樓S40-S44號舖

電話號碼：8300 8135

來源：香港兩餸飯關注組 @ Facebook