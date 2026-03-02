Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！為同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手

飲食
更新時間：12:17 2026-03-02 HKT
發佈時間：12:17 2026-03-02 HKT

近年，餐飲市道下行，本港不少老牌酒樓先後結業，令人格外惋惜。屹立太古城中心超過四十年的著名粵菜食府「翰騰閣」，近日亦悄然結業，舖位將由美心集團旗下品牌接手。翰騰閣的結業，令無數食客和網民感到突然，有人更直言「咁好生意都唔做」。

太古城中心40年酒家翰騰閣結業！ 品牌荃灣、又一城分店均已關門

屹立太古城中心超過四十年的著名粵菜食府「翰騰閣」，近日亦悄然結業，舖位將由美心集團旗下品牌接手。
屹立太古城中心超過四十年的著名粵菜食府「翰騰閣」，近日亦悄然結業，舖位將由美心集團旗下品牌接手。
根據餐廳集團官方資料，「翰騰閣」自1986年創立，其名號寓意「彙翰林學士之才，乘萬馬奔騰之勢」。酒家主打高級粵菜，向以一流服務及舒適環境著稱。
根據餐廳集團官方資料，「翰騰閣」自1986年創立，其名號寓意「彙翰林學士之才，乘萬馬奔騰之勢」。酒家主打高級粵菜，向以一流服務及舒適環境著稱。
有網民在threads上分享，注意到「翰騰閣」太古城中心的舖位已被圍板，並從其分享的相片中可見，該舖位將由「八玥翡翠」接手，預計於夏季開業。
有網民在threads上分享，注意到「翰騰閣」太古城中心的舖位已被圍板，並從其分享的相片中可見，該舖位將由「八玥翡翠」接手，預計於夏季開業。

日前，有網民在社交平台上分享，注意到「翰騰閣」太古城中心的舖位已被圍板，並從其分享的相片中可見，該舖位將由「八玥翡翠」接手，預計於夏季開業。

根據餐廳集團官方資料，「翰騰閣」自1986年創立，其名號寓意「彙翰林學士之才，乘萬馬奔騰之勢」。酒家主打高級粵菜，向以一流服務及舒適環境著稱，多年來一直是區內不少家庭及上班族聚餐之首選食府。據悉，翰騰閣過去曾在荃灣海濱廣場及九龍塘又一城開設分店，但均已全數結業，太古城分店的關閉，或意味著品牌在港分店全告結業。

街坊感突然：好生意都唔做

 

翰騰閣的離場，在太古城街坊間引起廣泛迴響。不少老顧客感到突然，有網民直言：「估唔到喎，咁好生意都唔做」。許多人憶述該店的熱鬧情景，表示「每日11點開門之前，都好多人排隊等入去飲茶」，結業消息令人不禁慨嘆「天啊.... 啲人之後去邊度排隊啊」。更有食客分享其獨特的回憶，稱讚道：「依間嘢好好，屋企要夜晚擺纓紅宴，問曬太古城所有酒樓，得佢肯做」，足見其服務貼心。

不少人從年輕時就光顧該店，一位網民提到：「呢間我啱啱畢業、係糖廠街做嘢個陣，已經會同上司同事去食」，字裡行間流露出對一個時代的懷念。同時，也有人擔心同場另一家老牌酒樓「西苑」的前景，直言「唔知西苑守唔守得住」。

延伸閱讀：明星海鮮酒家新蒲崗店突結業！大半年連執三間

 

 

 

