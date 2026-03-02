明星海鮮酒家新蒲崗店突結業！大半年連執三間 網民慨嘆：呢區開左廿幾年
近年本港飲食業經營環境充滿挑戰，結業潮此起彼落。連鎖品牌「明星海鮮酒家集團」亦未能倖免，旗下位於新蒲崗的「明星海鮮燒鵝專門店」於3月1日突然宣布結業，為集團大半年內第三間關閉的分店。有街坊慨嘆結業消息突然，對這間經營逾二十載的老店告終感到惋惜。
新蒲崗明星海鮮燒鵝專門店突結業 店員執拾清場
新蒲崗明星海鮮燒鵝專門店位於爵祿街明星商場，該分店門外貼上公告，指酒家於3月1日「光榮結業」。結業內容提及「感謝貴客多年來支持」，並指引顧客「如欲惠顧早午茶晚市及晚飯 請移玉步前往本集團其他分店」。結業當日，酒樓門前堆放了大量待處理的雜物，包括碗碟、餐具及啤酒等，場面略顯混亂，引來不少途人注目。
網民反應兩極 「而家先執算叻」
對於這間地區老店的離場，網民反應兩極。不少人對其結業表示不捨，有留言指「呢區開左廿幾年，而家先執算叻！」，更勾起對前身「公爵酒樓」的懷念。
然而，亦有大量網民批評該店近年服務及食物水準下滑，直言「一早預咗好快執笠，招呼好差，尤其係光頭肥經理」、「真心出品麻麻」。更有食客抱怨：「怪吾之得先前啲燒味又乾又硬。 横掂都執怕乜賣隔夜餸」。有網民認為，相比同區其他酒樓，「同區越秀廣場長盈好好多」。此外，亦有評論對員工的生計表示擔憂：「又多一班人失業，點解唔堅持本地搵錢，回報返本地。」
明星集團旗下10多間分店 近年變動頻繁
明星海鮮酒家集團於2000年成立，旗下擁有多個品牌，包括「明星海鮮酒家」、「明星海鮮燒鵝專門店」、「明星皇宮」、「明星金閣」等，分店遍佈全港。該集團以其「招牌燒鵝」聞名，金黃酥脆的外皮與鮮嫩肉質，曾是無數食客的共同回憶。
然而，上年年中，黃大仙竹園的「明星海鮮燒鵝專門店」及屯門蝴蝶廣場的「明星海鮮燒鵝專門店」相繼結業，連同新蒲崗店關閉，集團在大半年內連失三間酒樓。
