外賣員年初一送外賣收$3,000大利是！？網民憑一細節質疑：自編自導

農曆新年期間，不少僱主或客人都會禮貌性向仍謹守崗位的服務業派發利是，以表心意及祝福。一位外賣員在昨日年初一分享，自己送外賣時收到客人一封$3,000的大利是，直呼「馬年行大運」。然而，這則分享帖文卻因一個細節，引發網民質疑事件的真偽。

年初一送外賣收$3,000大利是！？一細節被網民質疑

外賣員收$3,000大利是 直呼：馬年行大運

該名外賣員在Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」群組發文，分享今日早上（17日）送外賣時，收到客人一封大利是。根據他上傳的照片，粉紅色利是內有六張$500鈔票，合共$3,000，外賣員興奮地表示，這預示著「馬年行大運！今年一定由頭好到年尾」。

網民質疑自編自導

帖文一出，隨即引起網民兩極反應。部分網民表示恭喜，認為「大年初一一早叫外賣，畀著喺我都會唔好意思，都會封返封利是」，並祝福外賣員「賺多啲」。然而，更多網民對事件的真實性提出質疑，認為是「自導自演」。

網民主要的疑點在於，外賣員僅是將外賣的食物掛在門外，並沒有與客人面對面交收，「外賣都未交收，仲可以抽住袋外賣拆利是影相」、「外賣掛門口但收利是」。更有網民懷疑，事主是「自己封畀自己」，認為「只有兩個可能，一係個客攞錯利是，一係自己塞落去扮客送」。



資料來源：香港交通及突發事故報料區