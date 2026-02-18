Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

外賣員年初一送外賣收$3,000大利是！？網民憑一細節質疑：自編自導

飲食
更新時間：11:16 2026-02-18 HKT
發佈時間：11:16 2026-02-18 HKT

農曆新年期間，不少僱主或客人都會禮貌性向仍謹守崗位的服務業派發利是，以表心意及祝福。一位外賣員在昨日年初一分享，自己送外賣時收到客人一封$3,000的大利是，直呼「馬年行大運」。然而，這則分享帖文卻因一個細節，引發網民質疑事件的真偽。

年初一送外賣收$3,000大利是！？一細節被網民質疑

外賣員收$3,000大利是 直呼：馬年行大運

該名外賣員在Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」群組發文，分享今日早上（17日）送外賣時，收到客人一封大利是。根據他上傳的照片，粉紅色利是內有六張$500鈔票，合共$3,000，外賣員興奮地表示，這預示著「馬年行大運！今年一定由頭好到年尾」。

網民質疑自編自導

帖文一出，隨即引起網民兩極反應。部分網民表示恭喜，認為「大年初一一早叫外賣，畀著喺我都會唔好意思，都會封返封利是」，並祝福外賣員「賺多啲」。然而，更多網民對事件的真實性提出質疑，認為是「自導自演」。

網民主要的疑點在於，外賣員僅是將外賣的食物掛在門外，並沒有與客人面對面交收，「外賣都未交收，仲可以抽住袋外賣拆利是影相」、「外賣掛門口但收利是」。更有網民懷疑，事主是「自己封畀自己」，認為「只有兩個可能，一係個客攞錯利是，一係自己塞落去扮客送」。


資料來源：香港交通及突發事故報料區 

 

同場加映：銅鑼灣米芝蓮推介餐廳團年飯中伏？$1900天價龍蝦撈豆腐 網民：龍蝦肉仲碎過啲豆腐

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
影視圈
3小時前
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
影視圈
2026-02-17 12:00 HKT
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
影視圈
22小時前
車公廟求籤︱劉業強為香港求得第二十二籤中籤 連續第九年中籤 籤文：但凡見利莫忘義
00:44
車公廟求籤︱劉業強為香港求得第二十二籤中籤 連續第九年中籤 籤文：但凡見利莫忘義
社會
3小時前
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
投資理財
2026-02-17 10:38 HKT
農曆新年習俗︳年初二15個禁忌：唔好洗衫呻餓 這樣做會掃走財富
親子
2026-02-17 12:00 HKT
曾志偉秘飛溫哥華跟前港姐冠軍團年 表現親暱女方難禁仰慕目光 紅光滿面飲飽食醉
曾志偉秘飛溫哥華跟前港姐冠軍團年 表現親暱女方難禁仰慕目光 紅光滿面飲飽食醉
影視圈
17小時前
初一福利熱辣辣｜「麥明詩哎呀大嫂」騷噴血上圍  前TVB咪神俯身晒胸  視后港姐加入戰團
初一福利熱辣辣｜「麥明詩哎呀大嫂」騷噴血上圍  前TVB咪神俯身晒胸  視后港姐加入戰團
影視圈
17小時前
羅湖服務式公寓4成租客是學生 中大港漂：冇宿舍就深圳住 租金便宜很多｜租盤Million
羅湖服務式公寓4成租客是學生 中大港漂：冇宿舍就深圳住 租金便宜很多｜租盤Million
樓市動向
6小時前