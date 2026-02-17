保安新年𢭃利是犯法？上水公屋貼通告禁收 網民：住戶自願比可以 ICAC咁規定...

農曆新年派發利是是中國傳統習俗，不少港人亦會向日常辛勤工作的屋苑保安員派發利是，以表心意。然而，近日有網民於社交平台分享，上水清河邨管理處竟在農曆新年前張貼通告，明文禁止保安人員收取住戶的利是，事件引發網民熱議。

上水公屋貼通告 禁保安新年收利是 ICAC這樣規定...

網民反駁：住戶自願畀利是不犯法

日前（11日），有網民在Facebook群組上載一張由上水清河邨管業處發出一張「嚴禁員工收受利益」的通告。該通告明確指出，為保持公司及員工的良好聲譽及廉潔形象，所有員工均不得接受住戶或任何人士的現金、禮物或任何形式之利益。

對於管理處的「禁令」，網民的反應相當熱烈。有留言認為這只是管理公司的「免責聲明」，實際上「管理處通告照出，保安員利是照𢭃」。亦有網民指出，關鍵在於保安員的行為，認為「出言主動或暗示收取就真有問題」，但住戶出於體諒保安員的辛勞而「主動畀小小心意」則無可厚非。另一方面，有網民從法律角度分析，指出「索取利是犯法，住客自願畀不違法」。

ICAC規定保安可因應公司政策收取利是

根據香港的《防止賄賂條例》，任何形式的禮物、利是或賞錢，均被界定為「利益」。若饋贈者與受益人雙方是因公事往來而建立的關係，那麼受益一方在接受任何相關饋贈之前，必須先獲得其僱主的明確許可。尤其需要注意的是，倘若員工收受的利益與其日後的業務決定有所關聯，不論所涉金額為何，此類行為已構成違法。

不過《防止賄賂條例》亦允許僱主設立自身的內部指引，以規管員工收取利是的行為。例如，公司可制定政策，容許員工收取價值不超過500元或1,000元的利是。

然而，對於在公共屋邨及居者有其屋計劃屋苑工作的保安人員，法例規定他們絕對不可以收受住戶的利是。至於任職於私人屋苑的保安員，則必須在獲得所屬的業主立案法團和物業管理公司批准後，方可收取利是。

資料來源：Candy Mak＠Facebook