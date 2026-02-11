利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？

利是公價2026｜農曆新年將至，是時候預備「派利是」。步入2026馬年，許多人關心「利是公價」的市場行情，到底大廈保安應給予多少？同層鄰居需要派發嗎？若已離婚，是否仍需派利是？對於自己的仔女、親戚以及家中外傭，利是的金額又該如何拿捏？《星島頭條》為大家整理了2026年的利是公價參考，助您掌握最佳派利是預算，在農曆新年期間大方得體、事事順利。

新年利是公價有變？調查指$50漸普及

新年將至，派利是是農曆新年的傳統習俗，代表著一份祝福。香港研究協會為了瞭解市民對利是金額及新年消費的看法，於2025年1月期間，成功訪問了1017名15歲或以上的市民，並將結果與過往的調查作比較。

$20利是仍是主流 $50利是明顯變多

調查結果顯示，在會派利是的受訪市民當中，大部分人（53%）仍然習慣封「20元」利是，比例和過往相約。值得留意的是，封「50元」利是的市民有明顯增加的趨勢，佔比達到16%。相比之下，選擇封「$10」或「$100或以上」的市民則稍微減少。另外，亦有5%的受訪者表示今年不打算派利是。從數據上看，利是金額的分佈正向$50靠攏。

利是公價2026｜看更/同事都要派！子女豪派$1000？

農曆新年派利是，是我們華人社會的傳統習俗，既是祝福，也代表人情。利是金額的多少，往往反映了與對方關係的親疏。雖然沒有硬性規定，但坊間總有些約定俗成的「公價」可作參考。《星島頭條》 於2024年曾進行「利是公價調查 」，以下我們整理了過往的資料，希望能為各位老友記和街坊在2026年封利是時，提供一個實用的參考。

2026年利是公價參考

對象 建議金額 子女 $100 - $500或以上 親戚後輩 $50 - $500 朋友及其子女 $20 - $200 同事 $10 - $50 已婚同事的子女 $20 - $50 鄰居 $20 - $50 大廈保安／管理員 $20 - $50 收到拜年禮物的回禮 $20 - $100 酒樓侍應 $20 - $50

給子女：$100至$500或以上

對於自己的子女，利是代表著父母的愛意和祝福。根據過往調查，大約四成的家長會給子女封$100的利是，亦有近三成的家庭會選擇封$500，希望孩子新一年豐足快樂。有些家庭更會封$1,000或以上，視乎家庭經濟狀況而定。

給親戚後輩：$50至$500

新年拜年，向親戚的後輩派利是是不可少的環節。普遍來說，金額由$50起跳，比較相熟的可以給到$500。已經成家的晚輩想向未婚的長輩表達心意，或是兄弟姊妹之間互派利是，金額可按家族的習慣來決定，但要謹記一點，給同一輩分的親戚後輩建議利是金額最好保持一致，避免產生不必要的比較。

給鄰居及大廈保安：$20至$50

新年出入時，碰見鄰居或大廈管理員，派一封利是能增進鄰里關係。根據以往的調查，約有六成市民會給看更／保安／管理員$20利是。一般情況下，向不太熟悉的鄰居或保安員派$20已很足夠。如果平日與保安員互動良好，對方工作認真，不妨封$50以示感謝和慰勞。

給朋友及其子女：$20至$200

朋友之間派利是，金額豐儉由人，主要視乎交情深淺。對於時常往來的好朋友，可以封$50至$100，分享節日的喜悅；至於交情普通或較少見面的朋友，封$20利是亦足以表達心意。

收到拜年禮物的回禮：$20至$100

若有親友帶同禮物上門拜年，傳統上主人家需回一封利是作回禮，以表謝意。回禮利是的金額一般在$20至$100之間，視乎關係及禮物的貴重程度。

給同事：$10至$50

新年假期後，回到工作崗位，同事之間都會互相派利是。調查顯示，超過六成的打工仔會選擇封$20，亦有部分會封$50。如果想向不太相熟的跨部門同事打個招呼，封$10利是也是合宜的。

給已婚同事的子女：$10至$50

若已婚同事有子女，也應準備利是給他們。金額可根據與同事的熟絡程度來定，一般$10至$50即可。

給酒樓侍應：$20至$50

新年期間與家人朋友外出飲茶，可以給服務人員一封$20的利是，感謝他們在節日期間的辛勞。若是光顧開的熟店，也可以給相熟的侍應$50，以示支持。

資料來源︰香港研究協會