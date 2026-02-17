銅鑼灣米芝蓮推介餐廳團年飯中伏？$1900天價龍蝦撈豆腐 網民：龍蝦肉仲碎過啲豆腐

農曆新年前夕，與親友聚餐享用團年飯本應是歡愉的時光，但近日有市民在米芝蓮推介餐廳的體驗卻不盡人意。一名網民日前與親友在銅鑼灣時代廣場一間餐廳享用團年飯，未料一道價值$1900的龍蝦菜式份量與價格嚴重不符，事主直言是次經歷極為不快，事件在網上引起廣泛關注。

銅鑼灣米芝蓮推介餐廳 $1900天價龍蝦撈豆腐惹爭議

團年飯28両龍蝦僅剩碎肉上桌？

事主與親友光顧時代廣場一間米芝蓮推介餐廳，並點了一道價值$1900的龍蝦菜式。然而，當菜式上桌後，龍蝦真實份量卻讓他們大失所望。從事主分享的影片及相片可見，該碟龍蝦菜式雖然以完整的龍蝦頭、尾作裝飾，但碟中絕大部分為豆腐，龍蝦肉則極為稀少且細碎。

事主在席間用餐具翻開菜式，以證明龍蝦肉的份量不足，更直言「龍蝦肉仲碎過啲豆腐」，向店員提出質疑，惟對方堅稱龍蝦約28両（約1.7斤）重。對於龍蝦肉被切得如此細碎，店員解釋道「我哋嘅做法同個師傅呢，係將個龍蝦肉成個攞晒出嚟」，稱這是餐廳的獨特烹調風格。

店員強調「每日新鮮攞貨」

事主對此無法接受，反駁指以往享用的龍蝦菜式，肉質都是「一嚿嚿」，認為即使是2斤重的龍蝦，也不至於「得幾嚿肉」。隨後，店員一度邀請他們到魚缸觀看生猛的龍蝦，並多次強調食材是「每日新鮮攞貨」，然而事主指魚缸中的龍蝦似乎已經奄奄一息，「未睇已經死咗」。最終，餐廳方面同意退款處理，為這次不快的用餐體驗畫上句號。

網民質疑收費離譜

該事件的帖文在網上迅速發酵，引來大量網民留言，大部分人都認為餐廳收費離譜，有欺騙消費者之嫌。有網民戲稱該菜式為「麻婆豆腐龍蝦」，直言「聽個名就知道伏」。亦有網民分享自身經驗作對比，「前幾日買咗五條龍蝦尾700蚊都仲多肉過你嗰堆所謂龍蝦肉」、「我兩餸買盒龍蝦伊麵60蚊有半隻都多肉過你」。

更有不少網民則質疑餐廳的營運手法，懷疑「呢啲好明顯煮一半扣一半砌多一碟出嚟」、「會唔會偷龍轉鳳㗎」，甚至認為龍蝦頭尾與「菠蘿炒飯個菠蘿殼一樣」會被「翻用」。有網民則嚴肅地提出，這種貨不對辦的情況「係唔係報得海關」。

店方回應：製作全程有CCTV記錄

《星島頭條》記者向涉事餐廳了解事件經過，獲回覆指每一碟餸菜均由廚師團隊獨立製作，全程有閉路電視記錄，絕不會將食材與其他顧客的訂單混合。餐廳同時指出，該道龍蝦菜式在集團旗下已推出多年，其烹調製作方法向來一致。

對於事主的意見和訴求，餐廳表示尊重及理解，並已在當下立即為事主作出退款安排。

