將軍澳Popcorn商場餐廳大執位！意粉屋/上海姥姥月底同步結業 推限時88折優惠

飲食
更新時間：12:52 2026-02-17 HKT
發佈時間：12:52 2026-02-17 HKT

近年本港餐飲業經營環境充滿挑戰，結業消息屢見不鮮。連鎖餐飲集團大家樂旗下的「意粉屋」及「上海姥姥」位於將軍澳Popcorn商場分店，近日同步宣布將於本月底結束營業，並推出告別優惠，這一消息不僅令區內居民大感惋惜。

將軍澳Popcorn意粉屋/上海姥姥2月底同步結業 

位於將軍澳Popcorn商場的「意粉屋」與「上海姥姥」近日先後發出結業通知，宣布2月25日（三）為最後營業日。這兩間餐廳同屬大家樂集團，自2019年起租用商場地下舖位，至今已開業近七年。該舖位的前身為city'super旗下的美食廣場「Cooked Deli」，而同集團的「大家樂」快餐與「米線陣」目前仍在旁繼續營業。

「上海姥姥」透過其社交平台感性告別，感謝顧客長久以來的支持，並表示「姥姥多謝各位一直以來對我哋嘅支持同埋愛」。而「意粉屋」則由23日起一連三日推出88折優惠回饋食客，更在結業通告中亦留下一句「好快就會有新店開張！」，為品牌的未來發展埋下伏筆。

網民不捨童年回憶：中學到出嚟做嘢，常常在意粉屋慶祝生日

結業消息觸動了不少區內街坊的懷舊之情，有網民留言表示，從中學時期到踏入社會工作，這間意粉屋都是與朋友慶祝生日、節日、聚舊的重要場所，更有慨嘆隨著分店逐一結業，「永久會員證愈來愈少機會用」，而憑生日優惠券品嚐「芝士火鍋及豬仔骨」的歡樂時光，也將成為珍貴的回憶。

 

資料來源：The Spaghetti House上海姥姥 Shanghai Lao Lao

 

