中環高級扒房Wolfgang's Steakhouse結業！美國過江龍開業9年 馳名Porterhouse牛扒 熟客難捨︰please don't…

飲食
更新時間：15:53 2026-02-11 HKT
發佈時間：15:53 2026-02-11 HKT

在香港餐飲業的激烈競爭下，連高級餐廳的經營挑戰也相對大增。來自美國紐約的殿堂級扒房「Wolfgang's Steakhouse」早前於社交平台宣布，其中環首間香港海外分店會光榮結業，為其在港的9年時光劃上句號，捱不過今年情人節。這結業消息一出，隨即引來熟客及老饕留言表示可惜，即睇內文詳情。

美國殿堂級扒房Wolfgang's Steakhouse結業 中環都爹利街開業9年

Wolfgang's Steakhouse香港店上月底於社交平台貼出結業公告，宣布將會結業。餐廳於告別公告中寫道：「在過去9年難忘的時光裡，我們深感榮幸能為香港服務。」餐廳早前曾舉辦告別晚宴，並發文多謝顧客的支持，以「感謝您成為我們故事的一部分」作結，流露出對香港市場的深厚感情。

於2017年開業的Wolfgang's Steakhouse，是香港數一數二的高級扒房，其創辦人Wolfgang Zwiener曾於紐約著名扒房Peter Luger服務逾40年，退休後創立自家品牌，並在全球開設逾15間分店，包括日本、韓國，中環都爹利分店就是進軍香港的首間分店。中環店華麗優雅的裝潢，是許多人心目中慶祝紀念日或商務宴客的首選。餐廳曾經被網站Business Insider選為美國紐約10大扒房，更有不少荷里活巨星是座上客。

 

只賣一等級熟食黑安格斯牛肉 熟客不捨︰please don't…

扒房堅持只採用美國認證的USDA prime等級黑安格斯牛肉，並在自設熟成室內進行平均28天的乾式熟成，以獨特的高溫烤箱烹調，配上簡單調味便上桌。然而，Wolfgang's Steakhouse的餐牌是貴精不貴多，全球每間分店都一樣，除了招牌牛扒外，還有海鮮拼盤、焗薯、沙律、芝士餅及美式青檸批等，仍深受食客歡迎。

Wolfgang's Steakhouse結業消息公布後，引來一眾熟客及網民回應。不少忠實顧客紛紛留言表達不捨，有人留下「喊喊樣」的emoji」，更有人懇求「please don't…」（請不要…），字裡行間充滿了對餐廳的懷念與惋惜。

資料來源︰Wolfgang's Steakhouse Hong Kong

