政府再推長者餐飲優惠券！$25食盡8大連鎖餐廳 大家樂/太興/大快活/麥當勞

關懷長者是社會的重要一環，為了讓長者感受到溫暖及支持，第四輪「愛心食肆 賞你惠食」活動將於今年2月20日正式展開，透過全港超過200間長者中心，向獨居、雙老及隱蔽長者派發一套8張的$25餐飲優惠券，讓他們能以優惠價享受美食，並鼓勵他們多參與社區活動，擴闊社交圈子。

政府與商界再度合作推出第四輪「愛心食肆 賞你惠食」活動，透過全港超過200間長者中心，向獨居長者、雙老住戶和隱蔽長者派發一套8張的餐飲券。全港約7萬名受惠長者可於2月20日至4月19日期間，憑券以$25優惠價到大家樂、太興、大快活、銀龍、美心MX、麥當勞、KFC及Pizza Hut，共8大連鎖餐廳享用餐點。

這次活動的核心目的，不僅是提供一頓實惠的餐飲，更深層次的意義在於對長者的關懷。政府特別關注到隱蔽長者在社交上的需要，他們因為各種原因較少與外界接觸。透過派發吸引的餐飲優惠券，期望能成為一個契機，鼓勵他們前往鄰近的長者中心領取，並進一步參加中心的活動，從而認識新朋友，建立社交網絡，讓晚年生活過得更為充實和愉快。

$25長者餐飲券 購大家樂/太興/美心MX優惠套餐

參與「愛心食肆 賞你惠食」的8大連鎖餐飲集團均為長者精心挑選了特色套餐，務求讓他們吃得開心又滿足。長者只需憑券，即可以$25的優惠價享用以下指定午市或晚市套餐：

1. 大家樂

第四輪「愛心食肆 賞你惠食」$25長者餐飲券｜大家樂

大家樂為老友記提供經典港式快餐「洋蔥汁雞扒腸仔飯」，香濃的洋蔥汁搭配嫩滑雞扒與香口腸仔，是簡單而滿足的一餐。

2. 大快活

第四輪「愛心食肆 賞你惠食」$25長者餐飲券｜大快活

大快活獻上家常風味的「菠蘿咕嚕肉配白飯及時令湯水」，酸甜開胃的咕嚕肉是許多人的心頭好，配上暖心湯水，讓長者吃得健康又滋味。

3. 太興

第四輪「愛心食肆 賞你惠食」$25長者餐飲券｜太興

太興為長者提供兩款選擇，包括充滿地道風味的「梅菜肉餅飯」或招牌「敏華黯然銷魂飯」，兩者皆是佐飯一流的經典菜式。

4. 美心MX

第四輪「愛心食肆 賞你惠食」$25長者餐飲券｜美心MX

美心MX則為喜好燒味的長者們帶來「單拼燒味飯」，可自選一款油香四溢的燒味，盡享港式風味。

5. 銀龍茶餐廳

第四輪「愛心食肆 賞你惠食」$25長者餐飲券｜銀龍茶餐廳

銀龍茶餐廳提供清淡而鮮美的「潮式扎肉湯河配熱飲」，湯底清澈，扎肉彈牙，適合喜歡湯粉麵的長者。

6. 麥當勞 McDonald's

第四輪「愛心食肆 賞你惠食」$25長者餐飲券｜麥當勞 McDonald's

麥當勞具體餐點待公布。

7. 肯德基 KFC

第四輪「愛心食肆 賞你惠食」$25長者餐飲券｜肯德基 KFC

KFC提供「狂惹香燒雞餐」，香口的燒雞搭配其招牌配餐，帶來不一樣的西式快餐體驗。

8. 必勝客 Pizza Hut

第四輪「愛心食肆 賞你惠食」$25長者餐飲券｜必勝客 Pizza Hut

Pizza Hut提供「迷你夏威夷風光必勝批」或「香蒜肉絲意粉」，更配上3件意式迷你腸拼香脆薯條及飲品，份量十足，選擇多樣。

第四輪「愛心食肆 賞你惠食」長者餐券活動詳情

受惠對象： 透過全港津助長者中心派發，主要為獨居長者、雙老住戶及隱蔽長者。

優惠期限： 由2025年2月20日起至4月19日。

優惠內容： 每位受惠長者將獲發一套八張優惠券，憑券可以$25優惠價，到上述八間餐飲集團享用指定餐飲。

條款細則： 優惠券的使用細則以券上列明為準，建議在使用前先向相關食肆查詢。

資料來源：香港特別行政區政府 - 新聞公報