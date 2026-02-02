長者北上養老︱「廣東院舍照顧服務計劃」安老院再增2間！達1條件每月可獲$5000資助任揀深圳/廣州/東莞

長者北上養老︱廣東院舍試驗計劃︱隨著愈來愈多長者選擇北上養老，香港政府亦積極提供相應支援。社會福利署（社署）日前宣布，「廣東院舍照顧服務計劃」由今個月起會新增兩間位於東莞及廣州的安老院，為輪候資助護理安老宿位的香港老友記，提供更多在大灣區養老的選擇。長者只要符合一條件，即可申請入住，並且每月可獲發放$5000資助額，即睇內文申請條件及詳情！

「廣東院舍照顧服務計劃」增2間安老院！長者每月獲津貼$5000

近年愈來愈多長者及退休人士選擇移居大灣區安享晚年，這項為期3年的試驗計劃，是透過關愛基金撥款推行。主要對象為正領取綜援的合資格長者。若長者參與此計劃，除了可以繼續領取「綜援長者廣東及福建省養老計劃」下的援助金外，每月還可額外獲發$5,000元資助，專門用作支付指定安老院的費用，名額共1,000個。

大灣區26間指定安老院舍 深圳/廣州/珠海/東莞

而由本月起，計劃新增了兩間位於大灣區的安老院舍，分別是：

東莞市洪梅醫院護理院︰由博愛醫院與內地機構合作營運

太平健康養老（廣州）有限公司︰由福安老人院有限公司與內地機構合作營運

連同現有選擇，參與計劃的院舍總數已增至26間，廣泛覆蓋大灣區9個不同的內地城市，為長者提供更多元化的地點選擇。

26間安老院舍詳情︰

編號 名稱 地址 月費（人民幣）

深圳市 1 香港賽馬會深圳復康會頤康院 深圳市鹽田區青雲路1號 目前宿位比較緊張 2 深業頤居養老運營（深圳）有限公司 深圳市寶安區航城街道洲石路743號 7,000-8,000 3 深圳市寶安區前海人壽幸福之家養老院 深圳市寶安區新安街道海濱社區新安六路 1099 號 目前宿位比較緊張 4 深高速深高樂康健康服務（深圳）有限公司（光明社會福利院） 深圳市光明區光明街道碧明路光明社會福利院101 4,500-5,500 5 深圳市共享之家養老服務有限公司龍城店 深圳市龍崗區龍城街道天昊華庭配套 7,000-8,000 肇慶市 6 香港賽馬會伸手助人肇慶護老頤養院 肇慶市高要白土鎮福壽 4,500-5,500 中山市 7 中山火炬開發區頤康老年服務中心 中山市火炬開發區岐關東路 5,000-6,000 佛山市 8 佛山市眾星天福養老服務有限公司 佛山市禪城區汾江北路24號 3,500-4,500 9 佛山市暢享薈養老院有限公司 佛山市南海區獅山鎮羅村縱一路南1號 6,500-7,500 10 佛山市順德區和泰安養中心 佛山市順德區北滘鎮君蘭社區水韻路3號 5,000-6,000 11 佛山市南海區桃苑福利中心有限公司 佛山市南海區獅山鎮羅村狀元路1號 4,000-5,000 12 佛山市醫養康養產業發展有限公司 佛山市禪城區江灣二路馬鞍街12號佛山市頤養院 4,000-5,000 13 佛山市順德區倫教醫院 佛山市順德區倫教街道辦事處常教居委會新城南路1號 目前宿位比較緊張 廣州市 14 南沙區養老院（廣州市南沙區頤年養老服務中心） 廣州市南沙區黃閣鎮麒麟中學北側 目前宿位比較緊張 15 廣東頤壽醫療養老有限公司廣州麓湖家長薈分院 廣州市越秀區橫枝崗路64-1號 5,500-6,500 16 廣州椿萱茂陳涌養老服務有限公司 廣州市番禺區陳涌路200號 7,000-8,000 17 保利養老服務管理有限公司廣州天悅和熹會頤養中心 廣州市海珠區琶洲仁瑞新街6號 7,500-8,500 18 廣州椿萱茂養老服務有限公司 廣州市天河區科林路18號G棟 7,000-8,000 19 廣州市祈福護老公寓 廣州市番禺區鍾村街晉福路107號（2號倉儲樓）、111號 8,000-9,000 20 廣州江頤養老服務有限公司 廣州市海珠區南洲路139號1-9層01房 5,500-6,500 21（新） 太平健康養老（廣州）有限公司 廣州市番禺區東環街東藝路139號10棟102-104 未有資料 江門市 22 江門市新會區養老中心 江門市新會區會城街道南安路三巷68號 4,000-5,000 珠海市 23 和園頤養中心 珠海市香洲翠前南路99號 3,500-4,500 惠州市 24 蔚耆（廣東）養老有限公司 惠州大亞灣區澳頭水塘面路蔚耆（廣東）養老有限公司 3,000-4,000 25 惠州市社會福利院（惠州市社會福利服務中心） 惠州市惠城區古塘坳大道福安路8號 目前宿位比較緊張 東莞市 26（新） 東莞市洪梅醫院護理院 東莞市洪梅鎮洪梅大道39號 未有資料

您是否符合申請資格？

有興趣的長者，需符合以下幾項主要條件，方能申請： 必須符合「綜援長者廣東及福建省養老計劃」的資格：

年滿65歲或以上。

是香港永久居民，或在申請前已在香港居住最少7年。

在申請前，已連續領取綜援金最少一年。 入住指定院舍：申請人將會或已經入住上述計劃下的其中一間指定安老院。 無重複領取資助：沒有同時獲取由社署或其他機構發放的安老院住宿費用資助。

如何辦理申請手續？

合資格的長者可以透過以下步驟提出申請：

提交申請：可聯絡已獲社署委聘協助推行此計劃的新家園協會，或直接向負責您綜援個案的社會保障辦事處提出申請。 準備文件：填妥申請表格後，請連同以下文件的副本一併提交： 申請人的香港身份證

領取綜援的香港銀行戶口證明文件（需清楚顯示姓名及帳戶號碼）

如由他人代為申請（受委人），亦需提交受委人的身份及銀行戶口證明

審批機構收到申請後會聯絡申請人並審核文件。申請人可自行在26間院舍名單中選擇心儀的安老院，並自行辦理入住手續。

但要注意，長者必須書面聲明會持續居住在院舍，即每月居住不少於15天，才能確保每月領取$5,000元的資助。

長者可享有哪些院舍服務？

計劃下的院舍會為長者提供一套全面的照顧服務，入住後毋須額外支付食宿、基本護理、個人照顧及基本醫療費用，惟一些個人消耗品，例如尿片、特殊傷口敷料等，則需由長者自行付費。

院舍服務內容包括：

於共住的房間住宿

每日三餐及另加小食

24小時照顧及護理服務

為每位長者制訂及執行個人照顧計劃

每週提供兩次的復康運動，以個人或小組形式進行

每月安排一次由認可服務機構安排的醫生提供健康檢查及一般診治

陪診及／或住院陪護服務，提供交通及陪同長者到指定醫院或診所就診，以及陪同長者接受住院治療（各院舍提供服務次數及形式不同）

輔導、發展／支援／治療小組等及定期的社交康樂活動

洗衣服務

查詢計劃內容及其他詳情︰

社會福利署安老服務科（院舍照顧服務組）

地址︰灣仔皇后大道東213號胡忠大廈23樓2354室

電話︰2961 7234

新家園協會（香港辦事處）

地址︰葵涌和宜合道122號新華銀行大廈7樓

電話︰2815 7399

營業時間︰星期一至星期五9:15am至1pm、2pm至6pm（公眾假期休息）

新家園協會（深圳辦事處）

地址︰深圳市福田區福保街道加福華爾登府邸裙樓

電話： (86) 0755 8300 3068

新家園協會（廣州辦事處）

地址︰廣州市越秀匿廣九大馬路19 303

電話︰（86) 020 8319 9106

資料來源︰社會福利署、博愛醫院