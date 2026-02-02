美心MX長者優惠！樂悠咭一日限定晚市75折 全市分店外賣/堂食適用

作為香港廣受歡迎的連鎖快餐品牌，美心MX及美心Food²，一直以來都是許多市民解決三餐的便捷之選。為了回饋長者們一直以來的支持，品牌更特別推出了一項恆常的折扣，只要於本周四（2月5日）到訪，美心MX及美心Food²，即享晚市外賣或堂食75折優惠。

美心MX長者優惠！樂悠咭一日限定晚市75折

美心MX長者優惠！樂悠咭一日限定晚市75折

美心MX長者優惠全市分店外賣/堂食適用

美心MX及美心Food²長者優惠定於每個月的第一個星期四舉行。在優惠日當天，長者們只需在下午5時後，前往全線分店惠顧晚市堂食或外賣，並在結賬時出示有效的身份證明，即可享受全單75折的優惠。無論是想在餐廳裡與三五知己輕鬆聚餐，還是選擇外賣回家與家人共享，都能大大減輕消費負擔，讓晚餐倍添溫馨。

美心MX的餐牌提供了豐富的選擇，從東南亞風味到港式經典，應有盡有。其晚市最受歡迎的，莫過於香氣撲鼻的各款焗飯和鐵板餐。招牌菜式如「焗豬扒飯」，以其金黃酥脆的豬扒配上酸甜茄汁，成為了幾代香港人的共同回憶。此外，燒味部的出品同樣出色，無論是蜜汁叉燒還是燒肉，都水準甚高，是許多家庭飯桌上的「加餸」首選。

美心MX長者優惠

優惠日期：2026年2月5日（四）

適用分店：全線美心MX分店（西九高鐵站分店除外）及全線美心Food²分店

使用資格: 顧客需於付款時出示正本的「長者咭」、「樂悠咭」或「長者八達通」

不適用項目：優惠不包括節日產品、外賣派對美食、心超值餐、優惠套餐、晚市小菜外賣2人餐、晚市外賣加餸、燒味斬料、特價燒味、八達通增值及所有外送服務。

2大連鎖店長者優惠 一粥麵/大家樂

1. 一粥麵 免費贈茶/啡/熱飲

一粥麵推出長者專屬福利，持有有效長者咭，或使用長者八達通、樂悠咭付款的長者，在早市或茶市時段購買任何粥麵套餐或單點主食（不包括小食及飲品），即可免費獲贈一杯茶、咖啡或熱飲（特飲除外）。

2. 大家樂 長者專享2項優惠

大家樂為長者提供兩項專享優惠，即日起至12月31日，長者在茶市時段出示有效長者咭，並在收銀處消費滿$40，即可享$3折扣。此外，已在大家樂手機應用程式完成長者咭認證的會員，於午市或晚市消費滿$30，可獲贈免費油菜一客。

資料來源：美心MX (Maxim's MX)