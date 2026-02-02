大家樂大派優惠！逢星期一必搶$4即減優惠券 1方法激賺$120獎賞

作為香港最具代表性的連鎖快餐品牌之一，大家樂早已成為學生、上班族乃至普羅大眾的日常餐飲之選。近期，大家樂與電子錢包 PayMe 合作，推出雙重震撼優惠。推廣活動不僅包括為所有用戶而設的週一快閃折扣，更有為PayMe新用戶量身訂造的豐厚迎新獎賞，讓您輕鬆「食」得更精明！

大家樂快閃優惠 逢星期一必搶$4優惠券

每逢星期一，總讓人感到壓力倍增，大家樂與 PayMe 就特別挑選這日送上減壓驚喜。在推廣期間，所有 PayMe 用戶只需於每週一早上登入 PayMe 手機應用程式，即可進入「優惠券」專區，搶領「消費滿$40即減$4」的快閃優惠券。無論是想享用一頓豐富的招牌「焗豬扒飯」，還是一碗熱騰騰的「魚蛋米線早餐」，這張優惠券都能讓您的美食體驗更加划算。優惠數量有限，先到先得，記得設好鬧鐘，準時開搶！

新用戶限定 總值$120獎賞輕鬆到手

如果您還未成為PayMe的用戶，這次的迎新活動絕對是您加入的最佳時機。PayMe特別為新用戶準備了總值高達HK$120的大家樂專屬迎新獎賞。只需在登記PayMe賬戶時，於推薦碼一欄輸入「CDCNEW」，並完成身份驗證，即可輕鬆獲取這份大禮。這筆$120的獎賞將在您成功開戶後的五個工作天內發送至您的PayMe錢包，讓您未來在大家樂用餐時，能享受更多折扣，盡情品嚐各式經典美食。

大家樂 x PayMe 優惠詳情

第一賞：逢星期一快閃優惠

優惠內容： 於PayMe App領取「消費滿$40即減$4」大家樂優惠券

推廣日期： 2026年2月1日至4月27日（逢星期一）

參與方式： 推廣日於PayMe App內「優惠券」專區領取，每位用戶每週一限享一次，數量有限，領完即止。

第二賞：PayMe新用戶迎新獎賞

優惠內容： 新用戶以推薦碼「CDCNEW」登記PayMe，可賺取總值HK$120的大家樂迎新獎賞

推廣日期： 2026年2月1日至4月30日

參與方式： 下載並註冊PayMe，輸入指定推薦碼並成功驗證身份即可。優惠券將於5個工作天內發放。

條款與細則：

所有優惠均須以PayMe付款方可使用。

優惠受相關條款及細則約束，詳情請參閱PayMe應用程式內的說明。

