大家樂大派優惠！逢星期一必搶$4即減優惠券 1方法激賺$120獎賞

飲食
更新時間：12:47 2026-02-02 HKT
發佈時間：12:47 2026-02-02 HKT

作為香港最具代表性的連鎖快餐品牌之一，大家樂早已成為學生、上班族乃至普羅大眾的日常餐飲之選。近期，大家樂與電子錢包 PayMe 合作，推出雙重震撼優惠。推廣活動不僅包括為所有用戶而設的週一快閃折扣，更有為PayMe新用戶量身訂造的豐厚迎新獎賞，讓您輕鬆「食」得更精明！

大家樂快閃優惠 逢星期一必搶$4優惠券

每逢星期一，總讓人感到壓力倍增，大家樂與 PayMe 就特別挑選這日送上減壓驚喜。在推廣期間，所有 PayMe 用戶只需於每週一早上登入 PayMe 手機應用程式，即可進入「優惠券」專區，搶領「消費滿$40即減$4」的快閃優惠券。無論是想享用一頓豐富的招牌「焗豬扒飯」，還是一碗熱騰騰的「魚蛋米線早餐」，這張優惠券都能讓您的美食體驗更加划算。優惠數量有限，先到先得，記得設好鬧鐘，準時開搶！

新用戶限定 總值$120獎賞輕鬆到手

如果您還未成為PayMe的用戶，這次的迎新活動絕對是您加入的最佳時機。PayMe特別為新用戶準備了總值高達HK$120的大家樂專屬迎新獎賞。只需在登記PayMe賬戶時，於推薦碼一欄輸入「CDCNEW」，並完成身份驗證，即可輕鬆獲取這份大禮。這筆$120的獎賞將在您成功開戶後的五個工作天內發送至您的PayMe錢包，讓您未來在大家樂用餐時，能享受更多折扣，盡情品嚐各式經典美食。

大家樂 x PayMe 優惠詳情

第一賞：逢星期一快閃優惠

  • 優惠內容： 於PayMe App領取「消費滿$40即減$4」大家樂優惠券

  • 推廣日期： 2026年2月1日至4月27日（逢星期一）

  • 參與方式： 推廣日於PayMe App內「優惠券」專區領取，每位用戶每週一限享一次，數量有限，領完即止。

第二賞：PayMe新用戶迎新獎賞

  • 優惠內容： 新用戶以推薦碼「CDCNEW」登記PayMe，可賺取總值HK$120的大家樂迎新獎賞

  • 推廣日期： 2026年2月1日至4月30日

  • 參與方式： 下載並註冊PayMe，輸入指定推薦碼並成功驗證身份即可。優惠券將於5個工作天內發放。

條款與細則：

  • 所有優惠均須以PayMe付款方可使用。

  • 優惠受相關條款及細則約束，詳情請參閱PayMe應用程式內的說明。

 

2大連鎖快餐優惠 一粥麵/大快活

1. 美心MX：港式早餐優惠

美心MX推出全新港式早餐優惠，以$32起的價格提供暖胃的「是日靚粥」配搭全新「酥脆油炸鬼」。顧客還可選擇加價升級，只需$3起，即可搭配香煎蘿蔔糕或港式燒賣等點心，享受一頓豐富而經典的港式早餐，為寒冷的早晨帶來溫暖。

2. 大快活︰賀年套餐優惠

為迎接馬年，大快活推出多款新春限定美食。晚市「富貴迎春二人餐」僅售$138，即可品嚐海鮮粉絲煲及菠蘿大蝦咕嚕肉等豐富菜式。下午茶時段則有「新春黃金包」，外脆內軟，會員更享折扣。團年飯首選「新春盆菜」，會員價$519起，訂購滿額再送$200優惠券。

 

資料來源︰大家樂 Café de Coral大快活 Fairwood美心MX (Maxim's MX)

 

 

