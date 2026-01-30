Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

長者樂悠咭平價北上路線！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時

生活百科
更新時間：14:26 2026-01-30 HKT
發佈時間：14:26 2026-01-30 HKT

港人北上消費熱潮持續，不少人都會發掘各種省錢又便捷的交通方式。近日，有網民分享從旺角乘搭通宵專線小巴，以極低廉的價格直達深圳皇崗口岸的攻略，當中長者使用「樂悠咭」更只需$2車費。這一「慳錢」妙法在網上引起廣泛關注和討論。

長者平價北上深圳方法！旺角出發 樂悠咭$2直達皇崗口岸

旺角通宵專線小巴 45分鐘直達皇崗口岸

該網民以「旺角夜間直達皇崗口岸」為題，詳細介紹了從旺角乘坐616S專線小巴前往皇崗口岸的路線、費用及步驟。乘客可在旺角西洋菜南街找到「616S」專線小巴的站點。上車後可使用支付寶或八達通支付車費，標準票價為$25。最吸引的是，合資格長者若使用「樂悠咭」支付，即可以$2的優惠價乘搭。

她更在帖文中特別提及，小巴路線有一不成文規定，就是司機會在「湊齊16人」後才開車，以確保營運效益。小巴抵達落馬洲管制站後，所有乘客需下車辦理出境手續，之後再轉乘「皇巴士」的接駁車，支付$10便可到達深圳皇崗口岸，全程僅45分鐘。整體算下來，成人單程總花費約$35，而長者只需$12。

這條小巴專線為經常往返兩地的市民，特別是長者，提供了一個便捷實惠的交通選擇。而網民對於帖文亦反應熱烈，紛紛留言表示「可以兩蚊樂悠咭，好，好，好」、「這個好划算，一定要試試」、「挺便宜的」。

 

資料來源：一位联系人＠小紅書

 

同場加映：網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸

