深圳飲茶2026｜12大人氣茶樓推介！ 點心低至¥6.9/籠 早茶天花板／老字號長龍店／地鐵直達

深圳飲茶2026｜港人北上消費熱潮持續，除了購物玩樂，不妨試試深圳本地的茶樓文化。《星島頭條》為大家精選2026年深圳12大人氣飲茶好去處，有見證城市變遷的百年老字號、新派創意酒樓，以至米芝蓮推介一文睇清！當中不少更是性價比極高的平價之選，每籠點心低至¥6.9。下次北上深圳消費，提早到茶樓歎一盅兩件，絕對能為旅程增添地道風味！

最新2026年深圳飲茶12大推介！老字號/新派酒樓 點心低至¥6.9

1. 蘩樓：百年老字號飲茶首選！手工點心即叫即蒸

作為深圳一家極具人氣的百年老字號茶樓，蘩樓以其高性價比及即叫即做的手工點心而聞名。餐廳裝潢充滿復古嶺南風，讓顧客彷彿置身於傳統的老式酒樓之中，體驗獨特的飲茶文化。 必試名物包括晶瑩剔透的蘩樓露筍蝦皇餃、口感豐富的香脆明蝦紅米腸，以及金針飄香榴槤酥及綿香沙爹金錢肚等。由於蘩樓名聲遠播，是深圳必食榜的常客，因此經常大排長龍，建議預留時間等候。

蘩樓（羅湖口岸佳寧娜廣場店）

地址：深圳羅湖區人民南路2002號佳寧娜廣場4樓

交通：深圳地鐵1號線國貿站A出口，或9號線人民南站C出口

營業時間︰8:30am-4pm、5pm-9pm

電話：0755-25117293

人均消費：人民幣85左右

2. 陶陶居酒家：廣州過江龍米芝蓮推介 必試流心水牛奶菠蘿包

擁有138年歷史的陶陶居酒家源自廣州，是曾獲米芝蓮推介的知名食府，在深圳亦設有多家分店。店家堅持所有點心即點即做，保證新鮮。其中必試的招牌點心是酥皮水牛奶菠蘿包，外層酥脆，內餡則是滿滿的雙皮奶，口感獨特。其他如陶陶居大蝦餃、一口酥豆腐、香滑靚葡撻、芝士焗燸米雞等也深受食客歡迎，是體驗傳統廣州茶樓風味的絕佳選擇。

陶陶居酒家（卓悅中心店）

地址：深圳福田區福華路卓悅中心東區2樓L233-234號

交通：深圳地鐵1號/10號線崗廈站B出口

營業時間：10am-4:30pm、5pm-9:30pm

電話：0755-82998870

人均消費：人民幣100左右

3. 點都德：廣州90年老字號茶樓 抵食金沙海蝦紅米腸

擁有逾90年歷史的廣州老字號茶樓點都德，在深圳設有多家分店，以其相對實惠的價格及超過50款的粵式點心選擇而備受歡迎。餐廳不僅提供沙爹金錢肚、百合醬蒸鳳爪等傳統點心，也推出不少創新口味。其招牌金沙海蝦紅米腸是食客必點之選，外軟內酥，包裹著爽口彈牙的海蝦，口感層次豐富。此外，創新的酥皮流心糯米糍和有出息蛋散等也值得品嚐，展現了老字號與時並進的一面。

點都德（iN城市廣場店）

地址：深圳福田區深南中路1095號iN城市廣場店2樓

交通：深圳地鐵6號線科學館站，F出口步行約290米

營業時間：8:30am-9pm

電話：0755-82200096

人均消費：人民幣90左右

4. 悅景酒家：深圳早茶天花板 黑珍珠推介香脆油條

被譽為「深圳早茶天花板」的悅景酒家，開業逾10年並曾榮獲黑珍珠餐廳殊榮，是羅湖區的高級粵菜館。餐廳環境裝潢糅合中西風格，帶有復古法式情調，格調優雅，並設有包廂。其人氣首選點心是油條配豆漿，自家製黃豆漿清甜，配上酥脆而不油膩的油條，備受追捧。其餘受歡迎點心還有蝦餃、潮州蒸粉果及陳皮牛肉腸等。除點心外，砂鍋黃花魚、乳鴿、芥菜鹹骨粥也是午市時段的人氣招牌菜式。

悅景酒家（羅湖店）

地址︰深圳深南東路1121號國賓大飯店2至3樓

交通︰深圳地鐵2號或5號線黃貝岭站，G1出口步行240米

營業時間︰9am-3pm、5:30pm-9:30pm

電話︰0755-25138999

人均消費︰人民幣320左右

5. 勝記酒家：國家五鑽級老派茶樓 深圳35年老字號

創立於1989年的勝記酒家，是深圳家喻戶曉的餐飲品牌，專注於提供正宗粵菜，並榮獲國家五鑽級酒家等多項殊榮，分為風味線及精緻線。餐廳裝潢走沉穩低調的老派粵式酒樓風格，大廳寬敞舒適。酒家堅持手工現做點心，首推香脆紅米腸、水晶蝦餃皇、雪絨棗泥鬆餅、沙琪瑪、蟹皇灌湯包，以及充滿童年回憶的「胖嘟嘟沙翁」，極具特色。餐廳亦提供白切葵花雞及京葱焗魚頭等招牌菜，特別適合家庭聚餐。

勝記酒家．精緻線（航天店）

地址︰深圳福田區深南大道4019號航天大廈B座2樓

交通︰深圳地鐵2號線福田站，1出口步行165米

營業時間︰9am-2:30pm、5:30pm-10pm

電話︰0755-88266255

人均消費︰人民幣140左右

6. 鳳凰樓：福田人氣粵菜館 飄香榴槤酥+傳統沏茶

於1989年開業的鳳凰樓，是深圳福田區的老字號粵式酒樓，以其正宗的點心和講究的品茶體驗聞名。餐廳的招牌金枕飄香榴槤酥是食客必點之選，其XO醬蒸鳳爪也大受歡迎，選用新鮮雞腳，配以特製XO醬蒸煮至軟糯入味。此外，鳳凰樓對沏茶工序一絲不苟，職員會以傳統茶具為客人泡茶及過濾，讓茶香更醇厚，盡顯老字號的專業與堅持。

鳳凰樓（華強北店）

地址：深圳福田區紅荔路2012號

交通：深圳地鐵3號線華新站，C出口步行112米

營業時間：8:30am-9:30pm

電話：0755-82076688

人均消費：人民幣120左右

7. 醉輝皇：上海人氣潮州菜館 必試人均¥42點心套餐

源自上海的人氣潮州菜名店醉輝皇，全國擁有逾40間分店，深圳店設於蛇口。餐廳主打手工廣式茶點及潮州菜，近期推出的團購套餐極具性價比。推介可試價值¥168的「超值港式茶點3至4人套餐」，可從逾40款菜式中任選3款小炒、3款點心及2款主食，人均低至¥42。食客可品嚐到白切雞、蟹粉扒香芋冬瓜、水晶蝦餃皇及乾炒牛河等招牌菜式，份量十足，且優惠適用於星期一至日，非常划算。

醉輝皇（深圳招商蛇口店）

地址︰深圳南山區太子路5號招商廣場2號樓10

交通︰深圳地鐵12號或2號線海上世界站，D出口步行430米

營業時間︰10am-2pm、5pm-10pm

人均消費︰人民幣65左右

8. 丹桂軒：華僑城湖景茶座 體驗寫意早茶

在深圳開業超過20年的丹桂軒，其華僑城分店因設有坐擁湖景的露天茶座而聞名。餐廳採用歐式裝修風格，環境優美，吸引不少食客慕名而來，享受寫意的早茶時光。必試招牌菜式為翅湯蝦餃皇，將蝦餃浸泡於翅湯中，味道鮮美。此外，豆漿配油條、燒豬手以及造型獨特的西瓜流沙包也深受歡迎，是用餐打卡的熱門選擇。

丹桂軒（華僑城店）

地址：深圳南山區華僑城香山街波托菲諾會所1樓

交通︰深圳地鐵1號或2號線世界之窗站，A出口步行1.6公里

營業時間：8am-10:30pm

電話：0755-26003218

人均消費：人民幣175左右

9. 永記首家刺瓜腸粉：24小時點心店 每籠低至¥6.9

深圳福田永記首家刺瓜腸粉是間24小時營業的地道點心店，由潮汕人主理，提供多達50款點心，每籠¥8起，且即叫即蒸，因其高性價比而深受當地人歡迎。招牌刺瓜腸粉餡料份量十足，有蝦乾、香菇及生菜，配上特製醬汁，鮮甜味美。其餘點心小食還有湯麵、包點、蒸麵等，全部是即點即蒸。美團上亦不時有團購優惠，只需¥55即可於50款中任揀8款，平均每籠低至¥6.9，難怪網民大讚性價比甚高。

永記首家刺瓜腸粉（田面村總店）

地址︰深圳福田區振華西路田面新村5棟1樓5-4號

交通︰深圳地鐵華強北站，C出口步行920米

營業時間：24小時

電話：0755-82865552

人均消費：人民幣30左右

10. 儲香樓：廣州老字號進駐羅湖 傳統新式點心兼備

源自廣州西關的老字號酒家儲香樓，其深圳分店位於羅湖國貿站附近，主打即叫即蒸的傳統及新式點心。必試的藍蝶花椒帶子餃以蝶豆花製作藍色餃皮，賣相吸睛，內餡飽滿多汁。招牌蝦餃亦皮滑餡滿，鮮味十足。此外，西關艇仔粥、鮮蝦紅米腸及水牛奶包等也深受食客推介，展現了傳統與創新的完美結合。

儲香樓．粵點茶樓

地址：羅湖區人民南路3009至7號（近國貿地鐵站）

交通：深圳地鐵1號線國貿站E出口

營業時間：8:30am-10pm

電話：190-65119885

人均消費：人民幣80左右

11. 悅得閒廣式點心茶樓：福田新派粵式茶樓 創意柚子菠蘿包

作為深圳本地人推薦的早午茶熱點，悅得閒廣式點心茶樓在羅湖及福田均有分店。裝潢古典雅致且具現代感，環境寬敞舒適，相較其他人氣茶樓，這裡毋須長時間排隊，服務員更會協助沖茶。餐廳主打新派廣式點心，除了金牌紅米腸、蝦餃皇等傳統美點外，更推出柚子菠蘿包、翡翠海苔腸等創新點心。食客評價不俗，建議可於美團等先購優惠套餐，如2人餐只需¥128，就有齊5款招牌點心，非常抵食。

悅得閒廣式點心茶樓（中航城君尚店）

地址︰深圳福田區中航路1號中航城君尚購物中心A區L3層L317

交通︰深圳地鐵2號線華強北站，C出口步行280米

營業時間︰8:30am-9pm

人均消費：人民幣80左右

12. 佳寧娜酒樓：40年港派老字號 老一輩歎茶之選

作為深圳超過40年的港派老字號，佳寧娜酒樓是許多家庭客飲茶的首選，每逢假日門外都大排長龍。店家堅持手工製作、即點即蒸，點心充滿傳統風味。必試有黑椒牛肉撻，外形像芝士撻，內餡卻是滿滿的黑椒牛肉，充滿驚喜。另一招牌南乳脆皮乳鴿則皮脆肉嫩，鹹香入味。而皮薄餡大的佳寧娜蝦餃皇，亦是水準極高的必點之選。團購網上亦有¥138的早茶點心2至3人餐，可嚐到7款點心，性價比極高，是體驗地道港式飲茶的絕佳選擇。

佳寧娜潮州菜（佳寧娜廣場店）