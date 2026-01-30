Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

元朗58年老字號國記粥店結業！老闆感嘆「歲月不饒人」 馳名艇仔粥/炸兩成絕響 網民︰真心唔捨得

飲食
更新時間：16:23 2026-01-30 HKT
發佈時間：16:23 2026-01-30 HKT

元朗國記粥店結業｜香港的老店承載著幾代人的情感與記憶，但隨著時代巨輪轉動，不少老字號亦迎來光榮落幕一刻。屹立元朗炮仗坊超過58年的「國記粥店」，因老闆年邁決定退休，日前宣布結業，他更發文感謝食客，表示「感恩每一位嚟過嘅你」，這一消息隨即引起街坊及網民的廣泛關注與熱議。

元朗老字號國記粥店1.31結業！開業半世紀 馳名艇仔粥/炸兩成絕響

屹立炮仗坊逾58年 店主發文感嘆：歲月不饒人

昨日（29日），有網民在社交平台Facebook群組「食在元朗」上，分享了國記粥店即將結業的消息。店舖門外貼出告示，宣布將於1月31日結束營業，為長達58年的經營歲月正式劃上句號。國記粥店自1968年創立，是元朗區內首批以店舖形式經營的粥店之一，其招牌艇仔粥及炸兩更是溫暖了幾代元朗人的胃。

面對結業，店主在官方網頁上坦言「歲月不饒人，店主決定光榮退休，正式與大家告別」，字裡行間流露出不捨之情。國記粥店數十年來堅持保留簡樸的裝修，正是為了守護那份屬於老街坊的「回憶情懷」。對於顧客長久以來的支持，店主亦再三致謝，「感恩每一位嚟過嘅你，感恩你哋讓國記成為咗幾代人嘅回憶」。

元朗街坊不捨兒時回憶

結業消息一出，隨即在網上引起轟動，尤其在元朗街坊之間，留言區充滿了惋惜與懷舊之情。有網民稱之為「兒時的回憶」，憶述「講緊係四十幾年前…當時返學前都會幫襯一碗艇仔粥」；亦有人形容「國記係元朗炮仗街一個見證」，對結業消息感到錯愕。

然而，在一片不捨的聲音中，亦有網民提出不同看法，直言粥品品質「大不如前」，更有食客分享了「艇仔粥變牛肉粥，難食到嘔」的不愉快經歷，表示因此已有近十年沒有光顧。

 

國記 Kwok Kee

  • 地址：元朗炮仗坊29號地下（元朗大馬路恒生銀行與周生生巷仔進入）
  • 營業時間：星期一全日休息、星期二至日6:30am-5pm
  • 電話：2476 3748
  • 結業日期：2026年1月31日（六）

 

資料來源：食在元朗國記粥店

 

同場加映：Pizza-BOX全線結業！半年連執3間 高峰期擁14分店 網民：有啲唏噓

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示自選導航點 港人震驚：坐咗地鐵幾十年都唔知
台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示目的地導航 港人震驚：搭咗地鐵幾十年都唔知
生活百科
23小時前
巴拿馬法院裁定長和兩港口合同違憲 公司反撃：裁決有違誠信 令人不齒
01:29
巴拿馬法院裁定長和兩港口合同違憲 公司反撃：裁決有違誠信 令人不齒
股市
59分鐘前
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
生活百科
2026-01-29 12:08 HKT
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
「貼地視帝」移居中山徹底融入生活  帶愛妻坐膠櫈仔踎街邊  擘大髀歎5蚊麵盡顯豪情
「貼地視帝」移居中山徹底融入生活  帶愛妻坐膠櫈仔踎街邊  擘大髀歎5蚊麵盡顯豪情
影視圈
7小時前
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）下月擬加2.2%！即睇最新金額/年齡要求/資產上限/離港限制/發放日期/申請懶人包
00:55
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
飲食
2026-01-28 16:41 HKT
02:47
巴士安全帶︱陳美寶承認法律條文有不足 會刪除相關條文 完善後再提交立法會
社會
28分鐘前
00:57
上環找換店外兩日籍男被搶5800萬日圓 消息：疑犯在機場被捕
突發
1小時前
「辦公室內呻吟」片瘋傳 新加坡企業創辦人疑與女下屬激戰 遭公司除名
「辦公室內呻吟」片瘋傳 新加坡企業創辦人疑與女下屬激戰 遭公司除名
即時國際
7小時前
安全帶規例只適用於1.25後登記巴士？江玉歡冀政府解說 法律界議員：非直接規管乘客
02:47
安全帶規例只適用於1.25後登記巴士？江玉歡冀政府解說 法律界議員：非直接規管乘客
社會
6小時前