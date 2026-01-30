元朗58年老字號國記粥店結業！老闆感嘆「歲月不饒人」 馳名艇仔粥/炸兩成絕響 網民︰真心唔捨得

元朗國記粥店結業｜香港的老店承載著幾代人的情感與記憶，但隨著時代巨輪轉動，不少老字號亦迎來光榮落幕一刻。屹立元朗炮仗坊超過58年的「國記粥店」，因老闆年邁決定退休，日前宣布結業，他更發文感謝食客，表示「感恩每一位嚟過嘅你」，這一消息隨即引起街坊及網民的廣泛關注與熱議。

元朗老字號國記粥店1.31結業！開業半世紀 馳名艇仔粥/炸兩成絕響

屹立炮仗坊逾58年 店主發文感嘆：歲月不饒人

昨日（29日），有網民在社交平台Facebook群組「食在元朗」上，分享了國記粥店即將結業的消息。店舖門外貼出告示，宣布將於1月31日結束營業，為長達58年的經營歲月正式劃上句號。國記粥店自1968年創立，是元朗區內首批以店舖形式經營的粥店之一，其招牌艇仔粥及炸兩更是溫暖了幾代元朗人的胃。

面對結業，店主在官方網頁上坦言「歲月不饒人，店主決定光榮退休，正式與大家告別」，字裡行間流露出不捨之情。國記粥店數十年來堅持保留簡樸的裝修，正是為了守護那份屬於老街坊的「回憶情懷」。對於顧客長久以來的支持，店主亦再三致謝，「感恩每一位嚟過嘅你，感恩你哋讓國記成為咗幾代人嘅回憶」。

元朗街坊不捨兒時回憶

結業消息一出，隨即在網上引起轟動，尤其在元朗街坊之間，留言區充滿了惋惜與懷舊之情。有網民稱之為「兒時的回憶」，憶述「講緊係四十幾年前…當時返學前都會幫襯一碗艇仔粥」；亦有人形容「國記係元朗炮仗街一個見證」，對結業消息感到錯愕。

然而，在一片不捨的聲音中，亦有網民提出不同看法，直言粥品品質「大不如前」，更有食客分享了「艇仔粥變牛肉粥，難食到嘔」的不愉快經歷，表示因此已有近十年沒有光顧。

國記 Kwok Kee

地址：元朗炮仗坊29號地下（元朗大馬路恒生銀行與周生生巷仔進入）

營業時間：星期一全日休息、星期二至日6:30am-5pm

電話：2476 3748

結業日期：2026年1月31日（六）

資料來源：食在元朗、國記粥店