元朗58年老字號國記粥店結業！老闆感嘆「歲月不饒人」 馳名艇仔粥/炸兩成絕響 網民︰真心唔捨得
更新時間：16:23 2026-01-30 HKT
發佈時間：16:23 2026-01-30 HKT
發佈時間：16:23 2026-01-30 HKT
元朗國記粥店結業｜香港的老店承載著幾代人的情感與記憶，但隨著時代巨輪轉動，不少老字號亦迎來光榮落幕一刻。屹立元朗炮仗坊超過58年的「國記粥店」，因老闆年邁決定退休，日前宣布結業，他更發文感謝食客，表示「感恩每一位嚟過嘅你」，這一消息隨即引起街坊及網民的廣泛關注與熱議。
元朗老字號國記粥店1.31結業！開業半世紀 馳名艇仔粥/炸兩成絕響
屹立炮仗坊逾58年 店主發文感嘆：歲月不饒人
昨日（29日），有網民在社交平台Facebook群組「食在元朗」上，分享了國記粥店即將結業的消息。店舖門外貼出告示，宣布將於1月31日結束營業，為長達58年的經營歲月正式劃上句號。國記粥店自1968年創立，是元朗區內首批以店舖形式經營的粥店之一，其招牌艇仔粥及炸兩更是溫暖了幾代元朗人的胃。
面對結業，店主在官方網頁上坦言「歲月不饒人，店主決定光榮退休，正式與大家告別」，字裡行間流露出不捨之情。國記粥店數十年來堅持保留簡樸的裝修，正是為了守護那份屬於老街坊的「回憶情懷」。對於顧客長久以來的支持，店主亦再三致謝，「感恩每一位嚟過嘅你，感恩你哋讓國記成為咗幾代人嘅回憶」。
元朗街坊不捨兒時回憶
結業消息一出，隨即在網上引起轟動，尤其在元朗街坊之間，留言區充滿了惋惜與懷舊之情。有網民稱之為「兒時的回憶」，憶述「講緊係四十幾年前…當時返學前都會幫襯一碗艇仔粥」；亦有人形容「國記係元朗炮仗街一個見證」，對結業消息感到錯愕。
然而，在一片不捨的聲音中，亦有網民提出不同看法，直言粥品品質「大不如前」，更有食客分享了「艇仔粥變牛肉粥，難食到嘔」的不愉快經歷，表示因此已有近十年沒有光顧。
國記 Kwok Kee
- 地址：元朗炮仗坊29號地下（元朗大馬路恒生銀行與周生生巷仔進入）
- 營業時間：星期一全日休息、星期二至日6:30am-5pm
- 電話：2476 3748
- 結業日期：2026年1月31日（六）
同場加映：Pizza-BOX全線結業！半年連執3間 高峰期擁14分店 網民：有啲唏噓
最Hit
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
2026-01-29 12:08 HKT
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
2026-01-28 18:44 HKT
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
2026-01-28 16:41 HKT