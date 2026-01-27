Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Pizza-BOX全線結業！半年連執3間 高峰期擁14分店 網民：有啲唏噓

更新時間：12:06 2026-01-27 HKT
發佈時間：12:06 2026-01-27 HKT

Pizza-BOX全線結業｜近年香港餐飲市場舉步維艱，不少連鎖品牌都面臨經營挑戰，甚至結業離場。本地連鎖薄餅品牌「Pizza-BOX」近日亦被發現全線結業，其位於觀塘的最後一間分店已於2026年1月結束營業，為這個經營了23年的品牌正式畫上句號，不少網民紛紛表示惋惜。

Pizza-BOX觀塘最後分店結業！官網停止運作 

有網民發現，「Pizza-BOX」位於觀塘的最後分店已結束營業，官方網站亦無法運作，電話無人接聽，引發大眾對其營運狀況的關注。該品牌前身為80年代登陸香港的美國品牌「Domino's Pizza」，至2003年因特許經營權合約結束而改名為「Pizza-BOX」。品牌高峰期時，曾在全港擁有多達14間分店，近年卻逐漸減少。

「Pizza-BOX」的結業並非一朝一夕。早於2025年9月，其位於富寧花園、經營長達35年（連同Domino's Pizza時期）的分店已告結業。隨後在同年11月，屹立火炭區至少25年的分店亦結束營業，當時更被報道拖欠至少6名員工約10多萬元的薪金。根據網民的描述，品牌在結業前仍不斷推出如「買一送一」的優惠，但似乎未能挽回劣勢。隨著觀塘最後分店的關閉，這個陪伴港人多年的品牌終成歷史。

前身為「Domino's Pizza」 網民：執咗好可惜

「Pizza-BOX」結業的消息傳出後，引起網民熱烈討論，大部分人都感到非常可惜。有忠實顧客表示：「我叫親pizza 九成都係叫Pizza-BOX，竟然執咗，佢個芝腿多士真係好好食」、「以後冇得食喇」、「Pizza-BOX價錢合理又好食，執咗覺得好可惜」、「真係有啲唏噓」。

亦有網民稱讚其性價比高：「Pizza-BOX平到爆」、「$138大批加$20多一個都做唔掂」、「佢真係好抵食！抵食過PHD」。不少人認為，市場競爭是其結業主因：「Pizza Hut搶客搶到好犀利。Pizza-BOX唔想執笠都好難。」字裡行間充滿了對一個時代的懷念與唏噓。



