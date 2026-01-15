西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方無奈市況轉變：好似整定咁

森美餐廳結業｜香港的老店承載著幾代人的集體回憶，但隨著時代巨輪轉動，不少老字號亦難逃結業的命運。屹立西營盤近60年的「森美餐廳」，近日宣布將於本月底正式結業。餐廳憑藉獨家調配的「森美汁」鐵板牛扒，成為街知巷聞的平民扒房，其霓虹招牌「森美牛」過去更是區內地標，拆卸後亦獲Ｍ+保育納入館藏。如今，餐廳也隨之成為香港歷史一部分，令人婉惜。



半世紀西環扒房傳奇 森美餐廳宣布月底結業

屹立半世紀的森美餐廳，不僅是經營超過五十年的老店，更是港式西餐的一個重要符號。森美餐廳1970年代於西環正街開業，其後遷至皇后大道西。在開業初期，面對周邊眾多價格親民的食肆，主打正統西餐的森美餐廳經營頗具挑戰。為此，葉聯巧妙地將西式餐飲與香港本地飲食文化結合，例如將醃製過的牛柳放在鐵板上加熱上菜。餐廳甚至曾推出皮蛋瘦肉粥等早餐選項，致力將西餐文化普及到大眾之中。

90年代開始，葉聯將餐廳交由第二代接手經營，他們承襲了父親對食物品質的嚴格要求，並堅持「大大碟」的傳統份量，讓這家充滿香港故事的老牌餐廳，一直深受食客的喜愛。如今老店結業，對食客以然實屬可惜。

第二代負責人：好似整定想我地休息吓

第二代負責人葉小姐向《星島頭條》透露月初才有結業決定，她解釋餐廳經營接近60年，過去捱得過金融風暴、沙士、疫情，由於餐廳是一家心血，感情深厚，也一直堅持「蝕住做都撐落去」。

惟去年開始，發覺港人留港消費意欲明顯下降，整體餐飲市場有所轉變，業主又提出調整租約模式。直至年底，整個社會的消費氣氛持續低迷，就連以往穩定的派對到會訂單也顯著流失，遂無奈決定結業「好多因素夾埋，好似整定咁，可能喺天堂嘅爸爸都想我地休息吓。」

獨創招牌「森美汁」牛柳

森美餐廳最引以為傲的核心特色，在於其獨一無二的醬汁。葉聯堅信「煎牛扒易，但煮醬汁難」，他投入大量心血，鑽研出超過二十款原創醬汁，讓顧客在品嚐牛扒時總能體驗到新鮮感。其中，招牌的「森美汁」以煙肉、洋葱、蘑菇等為基底，再加入黑椒與酒精心烹煮而成，風味濃郁。此外，餐廳的菜單也與時並進，最初僅有鑊仔牛柳等五款主菜，後來更將傳統的上湯浸豬手，改良為迎合現代口味的脆皮豬手。

名人客眾 戴卓爾、周潤發曾為座上客

森美餐廳不僅是平民的美食天堂，早年更曾是名人政要的飯堂。葉聯創業前在酒店工作，收獲不少人脈，餐廳名人客眾。據聞前港督麥理浩、尤德，甚至是英國前首相「鐵娘子」戴卓爾夫人，以及巨星周潤發、周星馳等都曾是座上客。

森美餐廳

地址：西環西營盤皇后大道西204-206號地舖

電話：25488400

