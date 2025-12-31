結業潮2025｜10大連鎖超市/百貨洗牌！AEON/先施/U購執笠 1老字號品牌消失

結業潮｜連鎖超市｜百貨公司｜2025年是零售業寒冬，市道持續疲弱，結業潮不斷。從屹立數十年的老牌百貨，到遍佈各區的惠康、百佳超市，甚至是新興人氣品牌，均難敵時代洪流，紛紛出現縮減規模或調整業務。當中包括陪伴街坊30年的先施深水埗店、一年內連執9間分店的AEON旗下$12店、分店數目大縮水至僅餘兩間的U購Select，以及痛失維港海景地標的誠品尖沙咀店等，令人不勝唏噓。

1. 先施百貨30年深水埗店結業 全港僅餘兩店

老牌百貨先施（Sincere）不敵時代洪流，於年末宣布其深水埗西九龍中心分店，因租約期滿將營業至26年1月4日為止，為近30年的社區服務劃上句號。消息一出，引來不少街坊及網民惋惜，慨嘆一個集體回憶的消逝。

作為西九龍中心的「開國功臣」，先施百貨曾是該商場的標誌。有網民憶述，先施最初曾一度承租七層樓面，近年規模已縮減至三層。如今結業，為了答謝顧客長久以來的支持，該店在12月展開清貨優惠，貨品低至一折，涵蓋服飾、家品電器及運動用品，吸引大批市民把握最後機會掃貨。

先施在結業公告中遺憾地表示「30年的歷程即將告一段落」，並強調中環、旺角分店及網店的運作將不受影響。然而，在零售業寒冬下，此次結業仍被視為傳統百貨業式微的又一警號。有網民感慨，隨著深水埗店關閉，全港僅餘兩間實體分店的先施，突顯了實體零售經營的艱難。

2. AEON年執9間$12店！大型百貨「休整」前路未明

Living PLAZA和DAISO同屬於Aeon集團旗下的平價家品商店。

日資百貨AEON在2025年迎來了艱難的變革期，其母公司早前公布虧損擴大，旗下深受歡迎的$12家品店LIVING PLAZA及DAISO亦出現結業潮。截至12月，年內已有9間分店因租約期滿而結業，佔此類小型店舖的總數約一成。

這股結業潮遍及各區，從將軍澳彩明、黃大仙竹園、葵涌石蔭、屯門大興、上環荷李活道、鴨脷洲海怡半島、大埔運頭塘、北角新都城，到近期的土瓜灣店，當中不乏開業十多年的分店。其結業模式亦有跡可尋。店舖通常在結業前夕推出「半價」甚至更低的清貨優惠，成為消費者眼中的結業先兆，引來一陣掃貨潮。

與此同時，AEON的百貨主體業務同樣面臨調整。九龍城廣場分店在租約未滿下，於12月突然宣布停業「休整」，未來復業時間未明。儘管官方否認結業，但結合商場多年來的重建傳聞，仍加深了一眾支持者及熟客對其業務前景的憂慮。

3. 朗豪坊馬莎M&S 開業10年難逃結業命運

朗豪坊馬莎當年曾為亞洲最大的馬莎食品專門店，店內提供急凍食品、新鮮食品、罐頭、零食、酒類等多種選擇。（朗豪坊網頁）

作為港人熟悉的高檔英式品牌，馬莎 Marks & Spencer亦逃不過2025年結業潮。其位於旺角朗豪坊地庫、經營近10年的食品專門店因租約期滿，於8月24日正式結業。

佔地3,600平方呎的朗豪坊分店，不僅是馬莎在亞洲最大的食品店之一，更是品牌首度在亞洲引入「Hot Food to Go」熟食概念的據點，其豬肉卷、熱烘三文治及用餐區成為不少人的集體回憶。結業消息一出，旋即引來網民熱議，紛紛留言表示不捨：「好鍾意坐低食個三文魚bagel，執左我點算」、「感覺悠閒幾好坐」。近年馬莎在港業務調整頻繁，除了旺角朗豪坊店，早年亦關閉了荷里活廣場及黃埔等分店。

4. 老牌中都國貨 屹立元朗60年重開再結業

屹立元朗60載、屬幾代元朗人集體回憶的「中都國貨」，在現址重開僅一年多後，再度於12月結束營業。中都國貨自1966年開業，曾是區內的地標，巔峰時期更一度擁有三間分店。當年國貨公司因商品價廉物美而廣受歡迎，從男女服飾、棉被家品，到後來引入的雪糕、零食及文教用品，包羅萬有，應有盡有。

對於不少老街坊而言，中都更是童年時的「聖地」。昔日店內有模型、碰碰車、街機和扭蛋機，是當年孩子們流連忘返的樂園，滿載歡樂回憶。如今再度結業，網民紛紛慨嘆「實體舖好難做得住」，認為國貨公司終究難敵網購衝擊，引發街坊無限感慨。

5. U購Select超市大縮水 逾百分店執剩兩間

位於柴灣翠灣邨的分店於25年12月結束營運，是U購最後一間港九市區內分店。

華潤集團旗下的連鎖超市「U購Select」，在過去兩年經歷了翻天覆地的變化，從昔日遍佈全港、擁有逾百間分店的社區網絡，急劇萎縮至僅存兩間，反映了傳統零售業在網購熱潮及激烈市場競爭下面臨的嚴峻挑戰。

U購Select的結業潮由2024年開始，25年更達高峰，分店數量由全盛時期的過百間，斷崖式下跌至個位數。踏入下半年，關店速度更有增無減，柴灣翠灣邨分店的告別，不僅帶走街坊逾36年的集體回憶，更象徵品牌全面撤出港九市區，僅餘東涌及天水圍兩間分店。坊間普遍認為，U購的定價高於兩大龍頭超市，貨品選擇亦不夠齊全，導致其競爭力不足，當結業消息傳出時，不少市民表示並不意外。

6. 759阿信屋一年內執兩間 13年旺舖不保

759阿信屋港鐵將軍澳站分店約於2012年5月開幕，至今已13年多，但最終於2025年8月結業。

零售業寒冬下，主打日本進口廉價貨品的連鎖專門店「759阿信屋」亦面臨挫折。在過去兩年，阿信屋版圖明顯收縮，由全盛時期近三百家分店，銳減至現時約一百六十多家。分店結業潮由新界區蔓延至市區，繼天水圍、屯門及大角咀分店相繼結束營業後，就連開業達13年、位於港鐵將軍澳站的「老店」亦於8月初告別街坊，引發網民熱議，憂慮其經營前景。

有消費者在網上反映，阿信屋的產品種類重複，即使有會員折扣，價格亦漸失優勢，吸引力大不如前。從昔日「日本直送」零食的風光，到如今因租金、來貨等成本上漲而節節敗退，阿信屋的變遷，不僅是一個品牌的衰落，更折射出本港經濟環境轉型下，本地零售小店所面對的共同挑戰。

7. 百佳4個月連執3間 TASTE/FUSION同告失守

位於石塘咀山道的百佳超級市場於25年9月結業。 （圖片來源：西環變幻時＠Facebook ）

結業潮之下，本港大型超市集團為應對市場轉變，亦需調整業務。屬同一集團旗下的百佳、TASTE及FUSION三大超市品牌，在過去一年間均有顯著變動，分店網絡有縮減亦有擴張。百佳超市在短短四個月內結束了多間分店，包括銅鑼灣廣場分店、屹立天水圍逾30年的新北江商場分店，以及同樣經營超過三十載的石塘咀分店，主要原因為租約期滿。這些結業消息引來街坊不捨，坦言對日常購物造成不便。

與此同時，開業僅兩年的沙田好運中心TASTE，亦因價格偏高及店舖較以往細小等問題而結業。此外，青衣城的FUSION分店也因租約期滿而結束營業。儘管多間分店結業，但集團亦在大埔富蝶商場等各個民生區開設新店。這一連串的舉動，顯示該超市集團正進行汰弱留強的策略，關閉舊有或競爭力稍遜的店舖，同時在具潛力的新興地區擴展業務，以迎合變化的消費模式。

8. 惠康年執兩間 40年街坊愛店離場

服務慈雲山街坊40年的翠鳳街惠康位處地下層，顧客需經樓梯進入，還設有方便送貨使用的斜路，成為區內特色之一。

過去一年，連鎖超市惠康亦有兩間屹立數十載的老店相繼結業，在街坊間引發熱議。最具代表性的，是服務慈雲山街坊40年的翠鳳街分店結業。該店獨特的地下層及斜路送貨設計，是不少居民的童年回憶。然而，街坊推測，其需要上落樓梯的格局，對區內日漸年長的客群構成不便，加上長期的渠道氣味問題，最終或成為其結束營運的原因。

無獨有偶，有逾40年歷史的北角新都城分店亦告別街坊，但原因有所不同。該店的結束與所在商場即將進行大型翻新工程有關。不過，惠康並未放棄該區，而是在附近覓得新址並迅速重開，顯示其在淘汰舊舖的同時，仍致力維持地區服務網絡，靈活應對變遷，力求在懷舊與更新之間找到平衡。

9. 文具佬連執3間 1分店慘蝕8位數

馬鞍山旗艦店結業前，老闆之一「七嫂」於官方專頁長文剖白3年來「堅持」的心路歷程，表示馬鞍山的租約是他們「人生中最沉重嘅一課」。（文具佬FB）

新興連鎖品牌「文具佬」在過去一年亦經歷巨變。因租約期滿及租金壓力，品牌陸續告別中環、馬鞍山及海怡半島分店，並預告調景嶺分店亦即將離場，令不少支持者大感惋惜。

回顧這一年，中環分店於年中結業；馬鞍山旗艦店亦於年末結束。老闆於社交平台剖白，因錯誤估算客流，馬鞍山店帶來高達8位數的虧損，是「最沉重的一課」。然而，面對困境，團隊並未退縮，反而將品牌重新定位為「生活百貨」，引入Chiikawa等潮流精品，成功開拓年輕客源，並利用其他分店的盈利填補虧損，在逆市中更成功進駐九龍灣MegaBox，並預告將在新界西拓展版圖，展現了對未來的期盼。

10. 誠品尖沙咀店預告結業 痛失海景地標

2025年零售業的最後一滴血，是陪伴港人10年、作為城市文化地標的誠品生活尖沙咀店。誠品於12月31日宣布，將於2026年第二季遷出星光行現址。這家以維港景色聞名的「海景書店」即將落幕，消息觸動了無數讀者的心，眾人紛紛對這個文化地標的消失表示惋惜。

自2015年進駐以來，誠品尖沙咀店憑藉其獨一無二的維多利亞港景觀，成為城中熱話。它不僅是一個閱讀空間，更融合了文創、生活風格與咖啡店，成為本地文青及遊客的必到之處。在書香中眺望天星小輪穿梭，是這裡獨有的風景。雖然官方表示將於同區另覓新址，但網民普遍認為，要重現如此壯麗的「海景書店」幾乎不可能。

