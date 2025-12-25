酒樓結業潮2025｜20間老字號/酒店中菜/連鎖集團酒家結業！鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生

酒樓結業｜2025年飲食業迎來嚴峻寒冬，本港酒樓結業潮持續不斷，多間滿載港人回憶的酒家及中菜廳黯然離場。從以「一蚊雞」作招徠的稻香、到「名人飯堂」金鐘海都酒家、再到36年歷史的鴻星集團走入歷史，每一間的落幕都令人不勝唏噓。《星島頭條》盤點過去一年20間告別我們的老字號、星級酒店中菜及連鎖酒樓集團，這些食府不僅是味蕾上的記憶，更是幾代人的聚會地標。

2025年有多達20間老字號、酒店中菜及連鎖集團酒樓結業。

1. 稻香集團旗下連執兩店 青衣城分店結業

稻香集團作為本港龍頭連鎖品牌，於2025年亦面臨著前所未有的嚴峻考驗。

本港飲食業結業潮來勢洶洶，連鎖酒樓集團亦受衝擊。本港大型餐飲集團稻香於4月時接連關閉兩間分店，包括屹立青衣城近二十年的「稻香」，以及旗下品牌「稻坊」位於荃灣廣場的分店。這兩間分店均為區內多年的聚腳點，結業消息令不少街坊感到驚訝，直言「假期要等位都執！」，並憶起昔日的「一蚊雞」等優惠。然而，網上亦有不少聲音對結業不感惋惜，批評其食物質素下降、服務態度及衛生環境欠佳，認為「執笠都唔覺得可惜」。有網民更戲稱，現時市道下，酒樓舖位可能要改裝成夾公仔店才能生存。

2. 稻香集團旗下1品牌全線結業

值得留意的是，荃灣廣場「稻坊」是該品牌的最後一間分店。此店結業，意味著創立於2009年、主打創新火鍋及粵菜的「稻坊」品牌已全線告終。

3. 金鐘名都酒樓35載情懷告終 科大接手改建教室

屹立金鐘35載、深受上班族歡迎的名都酒樓，於9月底正式畫上句號。其位於統一中心的舖址，已由香港科技大學斥資3.54億元承接，未來將改裝為商學院教學中心，供EMBA等課程使用。

這間可筵開百席的傳統粵菜酒家，是許多港人的集體回憶，亦是少數維持點心車懷舊文化的酒樓。結業消息一出，大量熟客湧至緬懷告別，對其價錢親民的點心及舒適環境深感不捨，慨嘆「好難搵到第二間」。在最後營業日，酒樓全場滿座，不少食客與員工合影留念，場面充滿離愁別緒。名都的結束，不僅是一個時代的終結，也凸顯傳統酒樓在時代變遷下面對的經營挑戰。

4. 金鐘海都酒家 屹立38載「名人飯堂」告別

經營38年、被譽為「名人飯堂」的金鐘海都酒家，於今年11月正式落幕。

海都酒家自1987年創立，以精湛粵菜藝術聞名。

經營38年、被譽為「名人飯堂」的金鐘海都酒家，於今年11月正式落幕。根據其發出的結業通知，由於租約期滿，業主對物業另有發展規劃，為其近四十年的光輝歷史寫上句號。

海都酒家自1987年創立，以精湛粵菜藝術聞名，多年來不僅是政商名流的宴客首選，更曾接待多國元首級貴賓，屢獲國際餐飲殊榮，是香港美食地標之一。其在1998年進駐中信大廈的分店，亦是發展的重要里程碑。酒家在公告中感謝顧客、員工及合作夥伴多年來的支持，形容每一處都承載著對美食的堅持與創新，見證了無數美好時刻。在離別之際，海都酒家表示「雖然餐廳即將落幕，但那些珍貴的回憶與情誼將永存心間」，並以「三十八載情誼永記・海都美饌香江留香」作結，流露不捨之情，也為一個時代的美食記憶畫上句點。

5. 鴻星中菜結束36年光輝歲月 旺角最後分店劃上句號

鴻星中菜最後分店於今年7月結業。

經營36年的鴻星集團，其最後一間位於旺角MOKO新世紀廣場的分店於7月時黯然結業，標誌著這個中菜酒家名字正式劃上句號。集團將結業歸因於本地消費市場持續疲弱、旅客消費模式轉變，以及與業主就租金調整的談判破裂，在嚴峻的經營環境下無奈離場。其結業更引發勞資糾紛，據勞工處及工會透露，有逾50名員工求助，追討欠薪、代通知金及遣散費等，總金額可能高達600萬元。

對於鴻星落幕，不少市民感到唏噓。有市民懷緬鴻星曾是家庭聚會及婚宴的首選，承載著美好回憶。然而，亦有顧客指出，近年鴻星的食物質素下滑，性價比不高，導致光顧意欲大減。有市民認為，鴻星的結局只是香港經濟困局的縮影，反映了市民北上消費及經濟不景氣對本地老字號帶來的沉重打擊。

6. 鴻星旗下婚宴場地「星薈」突結業 8月仍參展吸客惹議

「星薈」座落於尖沙咀核心地帶，與鴻星中菜同屬鄧氏餐飲「Tang's Catering Group」旗下食肆。

鴻星集團於25年度財困消息不斷，繼鴻星中菜全線結業後，其母公司鄧氏餐飲集團再有食肆倒閉。位於尖沙咀、以維港海景作招徠的婚宴場地「星薈」（Starry Terrace），於9月時被揭發已悄然結業，令已預訂服務的準新人徬徨無助。

「星薈」坐擁270度戶外露台及落地玻璃，曾是不少新人夢寐以求的證婚及婚宴地點。然而，最引發爭議的是，有網民發現「星薈」在8月仍有參加婚紗展，並提供即場落訂優惠吸客。此舉距離其結業僅約半個月，令外界質疑其經營誠信，更有網民憤慨留言：「擺明想掠最後一筆？」事件不僅令準新人的大日子失預算，更反映了該集團的經營問題已全面擴散。

7. 大圍小館元朗店 米芝蓮食府求減租被拒

曾獲《米芝蓮指南》必比登推介的「大圍小館」，其元朗分店於今年5月黯然離場。「大圍小館」總店位於大圍，以精緻手工粵菜及懷舊點心聞名，招牌菜「第一叉」、沙翁、荷花酥等均是食客必點之選，更連續多年獲米芝蓮推介。2022年底，餐廳擴充至元朗，更推出限定的「柒天乾式熟成鵝」，一度成為城中熱話。

可惜好景不常，餐廳負責人坦言，通關後生意額急劇下滑，尤其晚市大受影響，加上業主拒絕減租，成為壓垮分店的最後一根稻草。他無奈表示，當初投入巨大裝修成本，若業主願減租，本欲繼續經營，可惜當時跟業主商討後被拒。其後該舖位被發現大幅減租，但他已無意重返舊址。消息一出引發網民熱議，不少人慨嘆，連「大圍小館」也無法立足，足見現時經營環境之艱難。

8. 元朗念川居結業 網民嘆點心價太貴「不敢試」

主打高級創意川菜的「念川居」元朗分店於今年10月黯然結業。該店由擁有逾二十年經驗的川菜名廚主理，以水煮魚、辣子雞及精緻昂貴的點心聞名，其中一客「海皇灌湯餃」售價近百元、露筍鮮蝦餃一籠要價$72，定位高端。

有員工透露，店舖結業是因不敵業主大幅加租。然而，結業消息引發網民熱議，不少人直指其定價「太貴」、「想試也不敢」，並認為食物質素及服務態度與高昂收費不成正比，慨嘆「執係正常」。大部分網民表示，高昂的價格是令他們卻步的主要原因。

該舖位現已由米芝蓮星級點心專門店「添好運」承租並圍板裝修，迅速填補市場空缺。隨著元朗店結業，念川居品牌目前僅餘下旺角MOKO新世紀廣場的分店繼續經營。

9. 米芝蓮星級食府「新斗記」全線結業 傳陷財困拖欠薪金

曾連續兩年榮獲米芝蓮一星級榮譽的著名粵菜館「新斗記」，已於今年正式全線結業。其位於九龍灣MegaBox的最後一間分店於2025年7月結束經營，為這家近二十年歷史的老牌食府劃上句號。

「新斗記」2006年於佐敦起家，以「火山石即燒乳豬」等巧手懷舊粵菜聞名，深受食客愛戴。 其佐敦總店更於2012及2013年勇奪米芝蓮一星殊榮，高峰時期在全港擁有多達六間分店，一度籌備上市，風頭無兩。據網上流傳的結業通告，店方解釋因消費市場持續疲弱，在嚴峻的營商環境下，即使努力開源節流亦回天乏術，故無奈結束經營。 然而，坊間亦有消息指集團或面臨資金問題，傳出拖欠數十名員工薪金及遣散費，並有欠繳強積金的記錄，需勞工處介入跟進。從昔日一位難求的星級餐廳，到最終黯然落幕，「新斗記」的結局令人不勝唏噓。

10. 沙田富東閣走入歷史 街坊不捨十年滋味

沙田瀝源邨街坊酒樓「富東閣海鮮酒家」6月時突然在社交平台宣布結業，結束逾十年的經營。消息一出，令不少街坊及老饕感到愕然和不捨。富東閣一直以親民價格和手工製作的美食深受歡迎，其中$168的片皮鴨更是餐廳的招牌菜，近年來甚至拓展至跨區團購，廣受好評。此外，酒樓亦提供多款$7.8起的懷舊點心，在區內極具競爭力。

雖然去年酒樓曾斥資翻新，但店方在社交平台坦言，翻新是續租的附帶條件，當時租金更有輕微上調。帖文亦透露，通關後的生意額較疫情期間大跌四成，面對港人消費模式的結構性轉變，令小店經營百上加斤，最終無奈結業。不少網民留言表達不捨，感謝富東閣多年來提供美食與人情味，為街坊帶來美好的回憶。

11. 京川滬酒家金滿庭 開業13年九龍灣店結業

主打京川滬佳餚的連鎖酒家品牌「金滿庭」在2025年有兩家分店相繼結業。

主打京川滬佳餚的連鎖酒家品牌「金滿庭」於2002年創立，旨在以大眾化價錢提供高質素的京、川、滬地道美食，多年來憑藉小籠包及擔擔麵等招牌菜，累積不少捧場客，在多區均有分店。不過其經營已達13年的九龍灣德福廣場分店，因租約期滿，於今年7月27日正式結束營業。

對於九龍灣店的結業，餐廳在社交平台感性發文，感謝街坊13年來的支持，並表示能見證三代同堂的溫馨聚餐是其最大榮幸。 據悉，該舖位已迅速由另一家中菜品牌「碧儷苑」承租，並於9月開幕，在逆市中擴張。

12. 金滿庭半年兩度收縮 全港僅餘兩分店

繼九龍灣店之後，在不足半年內，「金滿庭」位於灣仔利東街的分店亦於12月初悄悄結業。隨著兩家分店相繼關閉，目前全港僅餘下大角咀奧海城及鑽石山荷里活廣場兩間分店繼續經營。

13. 廿年老牌酒樓 盈暉海鮮酒家全線結業

屹立逾20年的老牌酒家「盈暉海鮮酒家」，亦於今年全線結業。 繼長沙灣分店於8月結業後，其最後一間、位於鴨脷洲海怡半島的分店亦於10月張貼「光榮結業」通告，宣布因租約期滿正式落閘，意味品牌全面撤出香港市場。

14. 盈暉集團爆糾紛 長沙灣店結業傳欠薪700萬

「盈暉集團」於2003年創立，主打精緻粵菜及新鮮海鮮，高峰時期在香港及澳門共設有8間分店，是不少家庭及街坊的聚餐之選。 隨著海怡半島店結業，這個陪伴港人多年的餐飲品牌在本地的足跡正式成為歷史。值得關注的是，「盈暉」長沙灣分店在8月突然結業時，曾爆出勞資糾紛。 該店拖欠約50名員工的薪金、代通知金及遣散費等，總額高達700萬元，勞工處亦已介入協助。 雖然海怡店公告稱結業乃因租約期滿，但品牌短時間內全線倒閉，加上欠薪傳聞，仍不禁令人聯想其或同受近年疲弱的消費市道所影響。

15. 屯門30年聯邦皇宮結業 霓虹招牌成絕響

屯門聯邦皇宮酒樓7月時突傳結業。

屹立屯門啟豐園逾30年的「聯邦皇宮酒樓」，7月初時突然結業。作為區內陪伴無數街坊成長的老牌茶樓，結業消息勾起許多人的集體回憶，不少食客大嘆不捨，表示「由細食到大」。其標誌性的霓虹燈招牌，在結業前夕亦吸引食客專程前往拍照留念，希望留下最後回憶。然而，亦有大量街坊指酒樓近年質素每況愈下，批評點心味道不佳、服務欠奉，「唔執都難」。有熟客更透露，酒樓晚市生意慘淡，營業額僅三千元，是結業主因。

聯邦酒樓集團曾是本地餐飲業巨頭，但近年分店相繼結業，隨著屯門店關閉，目前僅餘兩間分店。老字號的黯然落幕，反映在時代洪流與食客高要求下，單靠情懷亦難以經營。

16. 旺角富城火鍋海鮮酒家結業 20年老店告別街坊

隸屬富臨集團、屹立旺角逾20年的「富城火鍋海鮮酒家」於今年8月悄然落幕。

隸屬富臨集團、屹立旺角逾20年的「富城火鍋海鮮酒家」於8月悄然落幕。該店自2005年創立，以其親民的價格、懷舊的裝潢，特別是招牌手切潮汕牛肉火鍋，成為不少食客的聚腳點，滿載街坊鄰里的集體回憶。 對於其結業，許多網民在社交媒體上表示不捨，慨嘆餐廳雖然捱過了艱難的疫情時期，最終仍不敵當前的市道轉變。

當日結業前，餐廳門外貼上「光榮結業」的告示，感謝顧客長久以來的支持，並指引熟客可移步至同集團位於塘尾道的另一火鍋品牌「正冬火鍋」繼續惠顧。 隨著旺角店結束營業，富城品牌目前僅剩下黃大仙一間分店。

17. 紅磡40年老酒家新景結業轉手 專營紅白宴不敵逆市

屹立紅磡四十載的新景海鮮酒家，於11月無預警拉閘停業，令一眾老員工頓失依靠。新景海鮮酒家因鄰近殯儀館，多年來成為眾多家庭舉辦「解穢酒」及「纓紅宴」的首選地點。午市亦提供豬潤腸粉、鵪鶉蛋燒賣等懷舊點心，是區內街坊的集體回憶。

有消息指，酒家結業主要源於生意每況愈下及財政問題，更換廚師團隊更導致熟客流失，即使曾一度兼賣兩餸飯亦無法挽回頹勢。結業前更已出現拖欠租金及員工薪金等問題，有員工被告知「無糧出，去勞工處登記」，令在該店工作逾十年的員工對前景感到徬徨。不過據悉，事隔一個月，該酒樓已獲原班底員工出手頂讓，並於原址以原名重開，浴火重生。

18. 五星級酒店中菜廳 米芝蓮推介紫粵軒年底結業

連續五年榮獲《米芝蓮指南》推介的中菜廳「紫粵軒」將於12月31日結束營業。

2025年結業潮的最後一滴血，是位於香港九龍東皇冠假日酒店、連續五年榮獲《米芝蓮指南》推介的中菜廳「紫粵軒」。該酒家早前宣布，將於2025年12月31日正式結束營業，為其長達13年的服務劃上完美句號。

紫粵軒環境優雅，以巧手炮製的即叫即蒸點心和地道中式佳餚而聞名，是許多食客心中的星級之選。根據酒店發出的公告，此次調整除了紫粵軒外，還包括曾獲KKday美食大獎的自助餐餐廳「尚廚」及酒店大禮堂，這些餐飲設施將一併結束。

酒店表示，自2026年1月1日起，將以「靜謐優雅」的全新理念，為顧客呈獻輕鬆寫意的都市度假體驗。而「九龍東皇冠假日酒店」亦會改名為「九龍東帝苑酒店（The Royal Garden Kowloon East）」，以新形象示人。

19. 油麻地金山海鮮酒家熄燈 40年鑊氣風味成絕響

昔日大排長龍的油麻地老字號金山海鮮酒家，如今已成歷史。

25年有多間老字號不敵時代洪流，屹立油麻地吳松街逾40年的「金山海鮮酒家」於1月時傳出結業消息，意味著這間以鑊氣小炒聞名的食府已正式畫上句號，目前全港僅餘佐敦分店。金山海鮮酒家多年來以親民價格及地道海鮮小菜，成為街坊與食客的宵夜熱點。其秘製炒蟶子皇、椒鹽瀨尿蝦、砵酒焗蠔及雞蛋焗魚腸等招牌菜式，是許多港人心中無法取代的美味回憶。

結業消息在網上引發熱議，不少網民感慨今非昔比，憶述其全盛時期「排到一街都係人」的墟冚場面，門口魚缸的海鮮總是絡繹不絕。有食客表示，雖然近年人氣稍減，但光顧時生意依然不俗，對其突然結業感到惋惜。隨著油麻地店的落幕，市民若想重溫金山的獨特風味，只能移步至佐敦分店，品嚐那買少見少的港式鑊氣。

20. 將軍澳四點金結業 人氣中菜「敵不過市道」

位於將軍澳寶琳新都城中心、開業五年的潮州菜館「四點金飯店」，於6月時突然圍板結業，店家在告別啟事中無奈表示「敵不過時代，敵不過市道」，即使深受街坊喜愛亦難逃一劫。「四點金」主打正宗潮州菜及廣府點心，憑著煎蠔烙、凍烏頭等招牌菜，加上份量足、價格實惠，一直是區內家庭客及茶客的熱門之選，門外不時大排長龍。近年雖推出長者優惠等試圖催谷營業額，惜最終仍告結業。

相關報道：將軍澳四點金飯店突然結業！貼鳴謝啟事 10字揭真實離場理由 街坊感突然：呢間叫做食得人都摺？