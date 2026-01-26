筲箕灣逾30年老店「金城‧漁」1.31結業 招牌龍躉炒河/焗豬扒飯成絕響 網民哭別：點解咁突然？

屹立筲箕灣逾30年的老牌茶餐廳「金城‧漁」日前突然於官方社交平台專頁宣佈結業消息，最後營業日期為1月31日，其招牌龍躉炒河及焗豬扒飯勢成絕響。不少街坊及網民感到事出突然，留言表示不捨：「由細食到大，睇住我成長。」詳情即看下文！

筲箕灣老店「金城‧漁」宣佈結業 兩代人經營逾30年

位於筲箕灣東大街的老牌茶餐廳「金城‧漁」至今經營逾30年，日前餐廳在其社交平台專頁投下「震撼彈」，突發宣佈將於1月31日結業，並謂「這是一個艱難的決定」。在結業告示中，老闆指「從開業至今，我們在這裡留下了許多美好的回憶。感謝每一位曾走進店裡、給予我們鼓勵的你」，形容「旅程即將劃下句點」，但會將「這份情誼」銘記在心。

老牌茶餐廳「金城‧漁」早於1992年由老闆珍姐創立，當時名為「金城」，因其水上人背景，多年來堅持使用新鮮龍躉入饌，並親自在店內「開魚」，其招牌龍躉炒河更為「金城」打響名堂，曾被食家唯靈點名力讚。而餐廳另一招牌為「厚切豬扒芝士焗飯」同樣深受網民歡迎，成為「香港焗豬扒飯關注組」常客。其後「金城」由珍姐兒子接棒，於2021年遷往現址後由「金城」改名為「金城‧漁」，並加入不少新穎菜式。

結業消息震撼街坊 網民「點解咁突然？」

「金城‧漁」的結業消息震撼街坊及網民，不少人都感到突然表示不捨，「點解咁突然呀又少一個早餐點」、「好掛住你哋嘅龍躉炒河」、「最好食焗豬扒飯」、「太突然，好唔捨得」，亦有街坊表示「金城真係由細食到大，陪住我成長」、「好多年前喺我飯堂」。

