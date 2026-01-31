海參、金蠔點樣揀？專家講解8款海參 趁跌價3成入貨 1款最抵食｜食材知識

海參及金蠔是新年必備的海味乾貨之一，今日由海味店負責人講解不同產地、品種海參的特點與吃法，另有金蠔達人分享挑選及烹調金蠔的小秘訣，想在春節入廚大顯身手，完全沒難度。

安記海味董事總經理潘權輝表示，揀海參要觀察、觸摸及聞氣味。

新年前海參價格下跌3成 趁機入貨

海參是營養豐富的名貴海味，安記海味董事總經理潘權輝表示，今年春節前的海參售價因供過於求，價格比往年下跌約3成，是入貨好時機。

日本刺參被譽為海參中極品，產地（右起）包括北海道、關東及關西，主要分為是排針密度不同。

5招教分3大產地海參品種？

海參主要以參種及產地分類，不同海參品種的食用價值與功效相若，最大分別是產地、產量、口感及處理方法。

日本海域大多出產刺參與沖子參。 中東有禿參和石參。 澳洲盛產豬婆參及黃玉參。 日本刺參來自清澈無污染的海水，加上處理技術成熟及講究，因此比其他海參更名貴。 澳洲豬婆參或禿參，體形大且肉厚，浸發後可脹大3倍，適合用來炮製各式宴客菜。



專家講解8款海參

1. 禿參 皮薄肉厚

禿參

特點：形狀圓扁、體形不大，顏色灰白不帶刺，皮薄肉厚。

產地：中東

口感：爽滑細嫩，帶點黏口。

吃法：燜煮、煲湯。

價錢：$950/斤



2. 清水特靚禿參王 爽口彈牙

清水特靚禿參王

特點：生長在水質清澈無污染海域，外形扁圓，皮薄呈深灰色並帶有光澤。

產地：澳洲

口感：爽口有彈性。

吃法：燜、燉。

價錢：$1,850/斤



3. 光禿參 膠質豐盈

光禿參

特點：表面平滑，體形粗大圓渾，呈深灰色。

產地：南太平洋

口感：黏糯軟腍、膠質豐盈。

吃法：紅燒、燜扣。

價錢：$1,200/斤

4. 石參 肥美抵食 人氣選

石參

特點：外皮堅硬，體形粗狀呈圓筒形及比一般海參大，呈灰白色。

產地：中東

口感：肉質肥厚，爽口有嚼勁。

吃法：炒、涼拌。

價錢：$1,100/斤

5. 特級豬婆參 軟腍香糯

特級豬婆參

特點：外形像母豬，參腹兩邊凹凸不平，體形大且肉肥厚，呈大灰白色。

產地：澳洲

口感：軟腍滑溜，黏口香糯。

吃法：燜煮,、湯羹。

價錢：$1,200/斤

6. 沖子參 清香可口

沖子參

特點：外形幼長，只有兩排刺針，表面帶有一層灰白色粉末。

產地：日本

口感：清香爽口富彈性，參味清淡。

吃法：炒、蒸蛋、涼拌、煮湯。

價錢：$3,800/斤

7. 刺參 排針密集 最矜貴

刺參

特點：又名遼參，表面整齊排列至少兩排尖頭刺針，主要產自北海道、關東及關西海域，當中以北海道產的刺參品質最好、排針最多。

產地：日本北海道

口感：煙韌有嚼勁。

吃法：燉湯、燜扣。

價錢：$5,500/斤

8. 黃玉參 飲宴必備

黃玉參

特點：呈圓桶形狀，色澤如泥黃，可發大4至5倍，是飲宴最常用的海參品種。

產地：澳洲

口感：肉厚挺身、爽口富彈性。

吃法：紅燒、煮湯羹。

價錢：$1,200/斤

如何選購海參？ 4大簡易貼士

潘權輝表示，無論哪一種海參品種，選購方法均一樣，必須留意以下4點：

宜選乾爽堅硬的海參。 優質海參應完整及沒裂痕。 聞起來海參宜帶清新海水味。 如有異味或變軟身，代表海參已受潮或已腐化。

點樣保存海參？

海參屬乾貨，保存時要留意受潮，想達到最佳的保存效果，可按海參的大小採用不同方法。

短小的海參：如刺參或沖子參，可直接放入雪櫃冷藏保存。

體大的海參：體形大的豬婆參、禿參或石參，買回家後最好盡快浸發，然後放入冰格儲存，因越大隻的海參越容易吸水氣，影響保存期。

安記海味

營業時間：星期一至六，9:00至18:00

地址：上環急庇利街8號金豐大廈地下F至G鋪

查詢：2544 6336

網址：按此



【同場加映】

點揀優質金蠔？如何處理及烹調金蠔？

秀英海味雜貨負責人Natalie表示，宜先蒸再慢火煎香蠔。

秀英海味雜貨負責人Natalie表示，金蠔寓意黃金滿屋，過年前銷量特別好。金蠔是把新鮮生蠔生曬兩至三天，保留了蠔鮮及大部分肉汁，味道特別鮮美。今年的金蠔主要來自汕尾，蠔身越大價錢越貴，近年興起的珍珠金蠔個頭雖小，但鮮甜肉嫩且吃法多樣化，備受追捧。

別選太乾或變黑的金蠔，宜選軟身且夠水分，代表金蠔鮮味濃郁、香軟可口。

金蠔雖適合多種烹法，但不宜煲湯。

切勿浸水或用生粉清洗金蠔，會令鮮味流失。

如煎金蠔，應先蒸約5分鐘，再慢火煎香兩面。



珍珠金蠔 鮮甜肉嫩 煮法多元化

珍珠金蠔

特點：比常見金蠔小顆袖珍，每斤有約60隻，肉質飽滿柔軟、濕潤有彈性。

產地：汕尾

味道：鮮美爽甜、細嫩無渣。

吃法：炒、焗、打邊爐、滾粥。

價錢：$250/斤

特大金蠔 越大隻越貴 香濃肥美

特大金蠔

特點：每斤約有15隻，屬珍寶型的金蠔，生曬兩至三日，蠔肉仍保留至少70%水分，蠔身肥美。

產地：汕尾

味道：香甜多汁、口感豐盈。

吃法：煎、燜、蒸。

價錢：$388/斤

秀英海味雜貨

營業時間：9:00至19:00

地址：旺角奶路臣街3號

查詢：9802 0751

網址：按此

文：EH 圖：星島日報

