解構8款中式豉油風味/特點 嚴選本地古法頭抽 1款最夾煲仔飯｜食材知識

豉油（即醬油）由中國人發明，據說已有三千年歷史，豉油能豐富菜式的色香味，是中菜必備調味料。今天請來本地醬油廠的負責人，講解各式豉油的特點、味道及煮法，並有營養師教如何適量善用醬油，烹飪色香味俱全又健康的料理。

釀製豉油過程繁複需時 豉油/醬油/頭抽/生抽/老抽

醬油即豉油，是中菜不可或缺的調味品。在香港已有80年歷史的悅和醬園，開業至今仍然用傳統方法釀製豉油，是百分百本地製造的古早味醬油。悅和醬園有限公司副經理龐中衡表示，釀製豉油的工序繁複，必須經過蒸煮原料、製麴、發酵、壓榨和調煮等多個步驟。釀製豉油的選材不同與黃豆分量多少，再加上發酵及生曬時間各異，都會直接影響豉油的風味、顏色與質感，釀製過程一般需時3至6個月，時間越長，醬油味道越濃郁。

頭抽最高級 最香濃鮮味

豉油級數以頭抽品質最佳，即是完成所有製造工序後，首次抽取的豉油，味道最為香濃鮮味，價錢亦最貴。剩餘的豆渣通常會再加鹽水重複釀造過程兩次，抽取第二次及第三次的醬油，鮮味較遜色，多數加工成其他醬料。如要保存已開封的豉油，最好存置在陰涼、乾燥的地方，並確保蓋實樽蓋。使用後須清潔樽口，避免殘留的豉油引致細菌滋生。

豉油的顏色、味道及濃稠度均有差異。

1. 特級醬油 本地古法釀製

特點：堅持百分百香港製造，並利用傳統古法天然生曬的頭抽製成，是本地著名的手工醬油。

產地：香港

級別：頭抽

成分：水、黃豆、食鹽、小麥麵粉及糖。

味道：鮮美香濃不會太鹹。

色澤：褐紅色

煮法：蘸醬、炒菜及煮海鮮。

價錢：$19/A

2. 悅和抽 鹹香濃稠 頭抽

特點：選用經過6個月時間發酵及生曬的頭抽，加入煮至焦糖化的砂糖增色添香。

產地：香港

級別：頭抽

成分：水、黃豆、鹽、小麥粉及糖。

味道：鹹香濃郁，質感黏稠，具焦糖香味。

色澤：光亮的黑炭色。

煮法：紅燒、燜燉、調色及煮汁。

價錢：$19/A

3. 甜豉油 鮮美甘甜 配煲仔飯

特點：選用品牌招牌頭抽，加糖、水及焦糖煮成。

產地：香港

級別：普通醬油

成分：水、黃豆、鹽、小麥粉、糖及焦糖。

味道：鮮美甘甜。

色澤：深沉的棕褐色。

煮法：蘸醬、煲仔飯、蒸煮及調醬。

價錢：$19/A

4. 雙璜醇釀頭抽 雙重發酵 頭抽

特點：以古法純天然釀造，嚴選上乘豉油雙重發酵，不使用添加劑。

產地：新會

級別：頭抽

成分：水、鹽、大豆、白糖、小麥粉。

味道：鹹鮮富豆香。

色澤：有光澤的深褐紅色。

煮法：蒸魚、調校醬汁及炒飯。

價錢：$12.5/B

5. 古法生抽王 不加味精

特點：經過至少3個月時間發酵及生曬，不添加味精，以保留醬油最佳風味。

產地：香港

級別：普通醬油

成分：水、食鹽、大豆、小麥粉。

味道：鹹中帶鮮，醇厚有豆香。

色澤：棕褐色。

煮法：爆炒、調味及醃肉。

價錢：$20/B

6. 金標生抽 沒添色素

特點：由非基因改造大豆製成，沒有加添色素、防腐劑及甜味劑。

產地：佛山

級別：普通醬油

成分：水、大豆、鹽、糖、小麥粉及酵母提取物。

味道：鮮味、鹹香適中。

色澤：深紅褐色

煮法：涼拌、小炒。

價錢：$12/B

7. 豉油皇生抽 用途廣泛

特點：經過至少100日以天然發酵及生曬方法釀製，不含味精，是用途廣泛與歷史悠久的豉油。

產地：中山

級別：普通醬油

成分：水、大豆、鹽和新鮮小麥粉。

味道：鹹味較重，有濃郁豆香。

色澤：棕黑色。

煮法：蒸炒海鮮、炒麵、調味、醃肉及燜煮。

價錢：$13.9/B

8. 金標老抽 帶焦糖香

特點：選用非基因改造的黃豆，純天然釀造，製作過程不加人造色素、防腐劑、添味劑和味精。

產地：香港

級別：普通醬油

成分：水、大豆、鹽、色素、糖、小麥麵粉及酵母提取物。

味道：鹹中帶點焦糖香。

色澤：深褐色。

煮法：滷水、添色、燜煮。

價錢：$17/B

營養師：低鈉減鹽 吃得健康

香港營養師學會認可營養師兼「家營營養中心」營養師黃彥澄（Joey）表示，豉油雖能提升食物風味，但不宜過量食用。 根據世界衛生組織建議，成年人每日鈉攝取量不宜超過2,000毫克，一般豉油每湯匙的鈉含量約900至1,000毫克。 控制鈉攝取量人士，宜留意營養標籤的鈉含量，或選標明低鈉或減鹽的豉油。 除控制日常飲食中醬油及食鹽分量，還須注意醬汁、老火湯及加工肉隱藏的鈉含量。



查詢：

A 悅和醬園

地址：荃灣街市街33號地舖

查詢：2492 3354

網址：按此

B 3hreeSixty

地址：九龍站圓方1樓1090號舖

查詢：2196 8066

網址：按此

文：EH 圖：星島日報、網上圖片

