樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
更新時間：16:28 2026-01-12 HKT
發佈時間：16:28 2026-01-12 HKT
點心放題長者優惠｜尖沙咀凱悅酒店內著名的中菜食府凱悅軒，向來以精緻的廣東菜餚和用心製作的點心而備受食客推崇。最近，凱悅軒特別為長者帶來福音，持有效樂悠咭的長者能以半價優惠享用平日早鳥點心放題，在舒適雅緻的環境中，與親朋好友一同品嚐一頓豐盛的星級點心盛宴。
尖沙咀凱悅軒點心放題樂悠咭長者半價！
酒店點心放題長者優惠$194/位起
即日起至1月31日，凡持有樂悠咭的長者透過凱悅軒官方網站預訂，即可在星期一至五（公眾假期及指定日子除外）的上午10時至中午12時，以每位低至$194的半價優惠盡情享用點心放題，在愜意的上午中品嚐五星級酒店的中菜佳餚。
2小時放題任食20+款點心/甜品/粉麵
凱悅軒的點心放題餐牌選擇多樣，絕不馬虎。從經典到創新，超過20款點心及菜式，滿足不同食客的味蕾。傳統點心的精髓在於即叫即蒸，熱氣騰騰。當中必試的有「筍尖蝦餃皇」，外皮晶瑩剔透，包裹著爽甜大蝦；「飛魚子燒賣」則在紮實的豬肉餡上，以飛魚子增添鹹鮮和口感。另外，「陳皮牛肉燒賣」和「蜜汁叉燒包」也是不容錯過的懷舊滋味。
除了蒸點，香口的炸物和焗點同樣出色。「蘋果叉燒酥」在傳統叉燒酥中加入清甜的蘋果蓉，化解了油膩感，創意十足。「煎煙三文魚薄撐」將西式食材融入中式美點，帶來新鮮感。放題更包括多款前菜、主食、湯水和甜點，圓滿了整個餐飲體驗。
凱悅軒點心放題長者優惠
- 地址：九龍尖沙咀河內道18號
- 價錢：$194/位（原價$388/位）
- 有效日期：即日起至2026年1月31日
- 適用時間：星期一至五 10am-12pm（公眾假期除外）
- 預訂網站：>>按此<<可透過網上平台預約
- 備註：另設茶芥（每位$28）及加一服務費，並以原價計算。
資料來源：Hyatt Regency Hong Kong, Tsim Sha Tsui
