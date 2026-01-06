Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應

在物價持續上漲的今天，一份$20的早餐絕對是上班族和學生的恩物。最近，一粥麵推出全新外賣早餐限時優惠，主打兩款極具代表性的傳統點心「煎韭菜餃」與「糯米雞」，讓顧客在急速的早晨中，以極具吸引力的價錢，品嚐到暖心暖胃的港式美味。 

一粥麵早餐優惠全線分店外賣供應

一粥麵全新早餐優惠專為外賣而設，完美切合香港人急速的生活節奏。$20即可自選「煎韭菜餃」或「糯米雞」，其中煎餃的內餡選用新鮮韭菜配搭鮮嫩豬肉，肉汁飽滿，外皮金黃香脆，底部焦香，咬下去則是皮薄餡滿；而「糯米雞」則是份量十足的經典選擇。糯米吸收了雞肉、冬菇、臘腸等豐富餡料的精華，口感層次豐富，味道濃郁鹹香，足以提供整個上午滿滿的能量，帶來紮實的飽足感。 

一粥麵$20早餐優惠

  • 供應時間： 只限早市時段（11am前）
  • 適用分店：全線分店（香港站、機場及屯門醫院分店除外）
  • 條款及細則：優惠不可與其他推廣活動或折扣共同使用。

 

2大快餐店快閃優惠 大家樂/麥當勞

1. 大家樂大派$4優惠券

即日起至1月26日，大家樂與PayMe特別推出「$40減$4」的獨家優惠。顧客只需在推廣期間的每個星期一，打開PayMe應用程式，進入「優惠券」專區領取優惠券，便可在大家樂全線分店使用此折扣。

2. 麥當勞$10加配麥樂雞/麥炸雞/脆香雞翼

即日起至1月8日，麥當勞加推$10快閃優惠。顧客選購任何超值套餐或「麥麥心意賞」後，可額外以$10加配外脆內嫩的麥樂雞（4件）、金黃香脆的麥炸雞（1件），或是皮脆肉滑的脆香雞翼（2件）。

 

資料來源：一粥麵McDonald's大家樂 Café de Coral

 

同場加映：連鎖冰室推「時光倒流價」$29早餐！有齊粉麵/火腿炒蛋/包/飲品 網民讚好︰希望多啲茶記仿效

